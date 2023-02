Ferrari, za katerega šteje le naslov prvaka, prvič na stezi

Dve zmagi na uvodnih treh dirkah sezone 2022 sta dokaz, da je imel Ferrari dirkalnik z veliko potenciala. A razvoj med sezono ni bil najboljši, obenem so si sledile še strateške napake, napake dirkačev in težave z vzdržljivostjo. Do konca leta so zmagali samo še na dveh dirkah, so pa imeli kar 12 najboljših štartnih položajev. Novi vodja ekipe Frederic Vasseur je tisti, ki bo poskušal stvari postaviti na pravo mesto, da potencial ne bo šel znova v nič. "Čutim, da so vsi zelo ponosni na opravljeno delo in imajo veliko motivacije za novo sezono," je poudaril Vausser, nekdanji šef ekipe Alfa Romeo.

Ferrari je bil konstruktorski prvak nazadnje leta 2008, zadnji dirkaški naslov pa je z njihovim dirkalnikom osvojil Kimi Räikkönen leta 2007.

Foto: Guliver Image Dirkaški dvojec ostaja enak: aktualni podprvak Monačan Charles Leclerc in Španec Carlos Sainz mlajši.

Uradni vstop v novo sezono so z italijansko himno na Ferrarijevem dirkališču v Fioranu pospremili tifosi, najbolj strastni Ferrarijevi navijači. Prve kroge za namen promocijskega snemanja sta Leclerc in Sainz odpeljala že ta torek. Testiranja pred uvodno dirko (3.–5. marec) pa sledijo v Bahrajnu med 23. in 25. februarjem.