McLaren za zmage? Ne še. Čez 24 mesecev. #video

Pred testiranji, ki bodo konec februarja, in prvo dirko prvi konec tedna v marcu v Bahrajnu ekipe formule 1 nadaljujejo predstavitve novih dirkalnikov. Po Haasu, Red Bullu, Williamsu, Alfi Romeo in Alphi Tauriju je svoj novi dirkalnik v ponedeljek prvič na ogled postavil McLaren. Ta bo letos praznoval 60 let obstoja. Sledila je še predstavitev ekipe Aston Martin.

McLaren je na spletni predstavitvi pokazal dirkalnik z imenom MCL60 za sezono formule 1 2023 in predstavil svoje ambicije. Pretekla sezona je bila zanje slabša od želja, končali so jo na četrtem mestu med konstruktorji. Letos si želijo vrnitve na četrto mesto. Zmag še ne napovedujejo. Imajo enega od najzanimivejših mladih dvojcev dirkačev: 23-letnega Britanca Landa Norrisa in 21-letnega novinca iz Avstralije Oscarja Piastrija.

Look the part in 2023! 🧡 — McLaren (@McLarenF1) February 13, 2023

Britanska ekipa, ki ima osem konstruktorskih naslovov in 12 dirkaških ter 183 zmag in je tako za Ferrarijem in Williamsom tretja najuspešnejša vseh časov, na 184. zmago čaka že od leta 2012. "Zmaga letos ni cilj. Ne vem še niti, kako hiter bo dirkalnik. Nima smisla, da si zdaj postavljam nerealne cilje. Seveda si vsak dirkač želi zmagati, ampak formula 1 je igra potrpljenja. Včasih je potrebnih 10 let, včasih pet," je razlagal Norris.

Jasnejši cilj je postavil novi vodja ekipa Andrea Stella, ta je nasledil Andreasa Seidla, ki je prestopil k Alfi Romeo: "Trenutno je naš cilj, da smo četrta ekipa prvenstva. Če bomo nato dobro nadaljevali pot razvoja, pa upamo, da se bomo čez 24 mesecev lahko borili za zmage." Direktor ekipe Zak Brown je sicer priznal, da so že kar malo neučakani. "Pred dvema letoma je bil Lando že blizu. Je pravi vodja ekipa, skupaj z Oscarjem bosta vse v ekipi priganjala, da bomo še boljši."

V ponedeljek zvečer je sledila še predstavitev dirkalnika ekipe Aston Martin. Pa tudi njihovega novega voznika. Kanadčan Lance Stroll je dobil zelo izkušenega ekipnega kolega in tekmeca, 41-letnega dvakratnega svetovnega prvaka Španca Fernanda Alonsa.

Ferrari bo svoj novi dirkalnik pokazal v torek, 14. februarja, v sredo, 15., sledi predstavitev novega Mercedesa, v četrtek, 16., pa še ekipe Alpine.