Leclerc ali Sainz? Bo novi šef Ferrarija izbral številko 1?

Pred novinarje je prvič stopil novi šef Ferrarijeve ekipe formule 1 Frederic Vasseur. Njegov predhodnik je izgubil službo, čeprav je bil Ferrari lani drugi v konstruktorskem seštevku, kar jim ni uspelo že tri leta. "Smo velika ekipa in naš cilj so lahko samo zmage. Sezone ne moremo začeti z mislijo, da bo dovolj drugo mesto."

Sezona 2022 je bila za Ferrari razočaranje. Ostali so brez lovorike, čeprav je Charles Leclerc dobil dve od prvih treh dirk. Za končno drugo mesto v prvenstvu je zmagal trikrat, Carlos Sainz mlajši v drugem Ferrariju pa le enkrat. Razlika med njima je bila 62 točk. Pod vodstvom zdaj že nekdanjega šefa ekipe Mattie Binota niso posegli po ekipnih ukazih, niso v boju z Maxom Verstappnom pomagali Leclercu. In tudi v novi sezono vstopajo brez definicije, kdo je številka 1 v ekipi. Tudi o tem je na prvem druženju z novinarji govoril novi vodja poskočnega konjiča, Frederic Vasseur.

Vsaj še dve sezoni bosta za Ferrari dirkala Charles Leclerc in Carlos Sainz ml. Foto: Guliver Image "Imamo dva zelo dobra voznika. Oba lahko opravita nalogo," je zatrdil Vasseur. Naloga je seveda postati svetovni prvak. "Obema bomo dali enako dober dirkalnik in enako podporo. Jasen cilj je, da se zmaguje s Ferrarijem in za Ferrari. Ne bomo imeli številke ena in številke dve." Vasseur sicer bolje pozna Leclerca, saj je z njim delal v njegovi debitantski sezoni (pri Sauberju leta 2018). "Če bo v določenem trenutku treba ukrepati, bom ukrepal. Ni pa pomembno, ali bo to eden ali drugi. Če bom moral nekaj storiti v določenem trenutku sezone, bom to storil." Torej šele takrat, ko bo eden od njiju ostal brez realnih možnosti za prvaka.

"Ferrari ima vse, kar potrebujemo za zmage"

Tako Leclerc kot Sainz imata pogodbo s Ferrarijem do konca sezone 2024. O podaljšanju z enim ali drugim se zdaj ne bodo odločali in pogovarjali, zdaj je namreč čas za delo na dirkalniku, zatrjuje Vasseur. "Čeprav sem v ekipi šele dva tedna, sem prepričan, da ima Ferrari vse, kar potrebujemo za zmage. Vse moramo samo pravilno sestaviti." Pravi, da je najbolj pomemben konstanten razvoj. Prav pri tem pa je lani Ferrari tekom sezone zaostal za Red Bullom in ta je z Maxom Verstappnom drugič zapored osvojil dirkaški naslov.