Ekipa Alfa Romeo ima novega šefa

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Italijanski funkcionar Alessandro Alunni Bravi je prevzel vodenje Alfe Romeo, ekipe v formuli ena. Oseminštiridesetletni italijanski menedžer in pravnik je nasledil francoskega stratega Frederica Vasseurja, ki je od novega leta šef Ferrarija.

Alunni Bravi je sicer del skupine Sauber, ki bdi nad delovanjem ekipe v F1, že od leta 2017, po šestih sezonah pa se bo preizkusil kot vodja ekipe. Gre za prvo imenovanje na vodilne položaje ekipe, potem ko je vodenje Sauberja na mestu izvršnega direktorja prevzel nemški inženir in menedžer Andreas Seidl.

"Njegove bogate izkušnje v motošportu so ga opremile z vsemi orodji, ki jih potrebuje za uspeh. Njegovo dobro poznavanje ekipe pa bo zagotovilo stabilnost in kontinuiteto pri našem razvoju in napredku," je o novem šefu ekipe dejal Seidl, ki je pred tem deloval pri McLarnu.

Ekipa sicer vstopa v prehodno obdobje, saj se komercialna pogodba Alfe Romeo s Sauberjem izteče po koncu sezone 2023, zamenjala pa jo bo pogodba z Audijem. Nemški koncern bo leta 2026 uradno vstopil v F1.

Sezona F1 se bo začela 5. marca z dirko za VN Bahrajna.

Preberite še: