Je javnost res navdušil? Novi podatki za Alfin SUV v Sloveniji. #foto

Tonale je novi model Alfe Romeo, ki za znamko predstavlja ključni povezovalni model med preteklostjo in napovedano električno prihodnostjo. Tonale je od vseh kandidatov v izboru Slovenski avto leta od bralcev prejel največ glasov. Letos jih bo na slovenske ceste zapeljalo manj kot 50, prihodnje leto pa predvidoma že 200. V povprečju so Slovenci zanj letos odšteli 36 tisoč evrov.

Po izboru bralcev vseh sodelujočih medijev v izboru Slovenski avto leta je bil razplet na vrhu izjemno tesen. Alfa romeo tonale je skupno prejel 38 glasov več kot peugeot 308 in bo tako v januarski finale prenesel največ točk javnosti. Tudi na Siol.net je tonale prejel največ glasov.

Čeprav tonale ni tako mišičast kot stelvio, so ga mimoidoči že na testnih vožnjah sprejeli zelo pozitivno. To je model, ki ga je Alfa Romeo čakala že več let in predstavlja ključno vmesno stopnjo za med do zdaj le dvema modeloma in napovedano električno prihodnostjo. Tonale se mora izkazati z dobrimi prodajnimi rezultati, ki bi Alfi Romeo zagotovil potrebno trdnost pri poslovanju.

Tonale prav gotovo prepriča z vpadljivo zunanjostjo, prav tako dinamično notranjostjo in tudi izbiro materialov. Je dinamično usmerjeni športni terenec, kar je značilno za znamko, kot je Alfa Romeo.

Tonale ni tako mišičast kot njegov večji brat stelvio. Foto: Gregor Pavšič

Vozniški prostor je zasnovan dinamično, hvalimo tudi izbor materialov. Foto: Gregor Pavšič

Prostornost zadaj je solidna, podpovprečna pa je velikost prtljažnika. Foto: Gregor Pavšič

Na primerjalnem testu PRIMA se letos tonale v tem razredu športnih terencev ni uvrstil v vrh. Pohvalili smo njegove vozne lastnosti, materiale v notranjosti in tudi varčnost motorja, na drugi strani pa je imel v primerjavi s tekmeci manj prostora v prtljažniku, slabša je bila tudi cenovna primerjava z drugimi in glasnost motorja. Razlike pa so bile v sredini ocenjevalne lestvice vendarle zelo majhne in za četrtim mestom je tonale zaostal le tri odstotne točke.

Tonale je dolg 4,53 metra, kar je 4,6 centimetra več od audija Q3 oziroma celih devet v primerjavi z enim glavnih premijskih tekmecev, BMW X1.

Nekoliko neroden zaključek vrat. Foto: Gregor Pavšič

Alfi Romeo je uspelo letos v Sloveniji prodati okrog 45 vozil tonale, za prihodnje leto so ambicije mnogo višje – na slovenske ceste bo predvidoma zapeljalo kar 200 novih tonalejev. Vsaj letos so jih največkrat izbrali kupci z višjo ravnjo opreme speciale in mehko-hibridnim pogonom 1.5 MHEV z močjo 96 kilovatov (130 "konjev").

Povprečna cena avtomobila je znašala 39 tisoč evrov, povprečna starost kupca pa je bila 47 let. Le slaba tretjina je bila fizičnih kupcev. Vstopna cena brez popustov za tonale v Sloveniji je pri 31.490 evrih.

Več o tonaleju pa tudi v spodnjih odgovorih uvoznika znamke Alfe Romeo v Sloveniji:

Kakšen bo prodajni izkupiček avtomobila v letu 2022, kakšni so obeti za 2023?



Leta 2022 bo skupaj prodanih približno 45 vozil alfa romeo tonale, za leto 2023 pa načrtujemo prodajo 200 vozil.



Kako je v povprečju opremljen avtomobil (oprema, motor) in kolikšna je okvirna povprečna cena prodanega avtomobila?



Največ vozil tonale je bilo prodanih z višjo stopnjo opreme Speciale in motorjem 1.5 MHEV s 96 kW (130 KM). Povprečna cena prodanega avtomobila je znašala 39 tisoč evrov.



Kakšen profil kupca se odloča za ta avtomobil (predvsem starost, delitev na spol, če je razlika očitna … )?



Povprečna starost kupca modela tonale je trenutno 47 let. 65 odstotkov kupcev je moškega in 35 odstotkov ženskega spola.



Kakšno je razmerje med fizičnimi in pravnimi kupci?



30 odstotkov kupcev so fizične osebe, 70 odstotkov pa pravne osebe.



Koliko kupcev še zanima ročni menjalnik?



Tonale je na voljo samo s samodejnim menjalnikom, sicer pa tudi med kupci drugih modelov ni zaznati velikega povpraševanja po ročnem menjalniku.

Obvolanske prestavne ročice, samodejni menjalnik (ročni ni na voljo) je občasno nekoliko prepočasi odziven. Foto: Gregor Pavšič

Zelo prikladen način za brezžično polnjenje telefona, položaj je primerljiv s tistim iz tesle model Y. Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič