Avtomobilski "oskarji" Slovenije: na vrhu dve klasiki, nato SUV

Nov zmagovalec izbora Slovenski avto leta je peugeot 308, ki je v finalu za tri točke ugnal sestrski model opla astro. Kakšno prednost ima Toyotin samopolnilni hibrid, kako praktična sta oba najvišje uvrščena avtomobila, v kakšen cenovni okvir spadajo finalisti in navsezadnje, zakaj je brez stopničk ostala alfa romeo tonale, ki je prejela največ glasov bralcev? Finale je bil točkovno raznovrsten in izenačen, obrazložili pa bomo tudi odločitev, zakaj smo pred 308 in astro na Siol.net postavili Toyotinega športnega terenca.

Peugeot je tretjič osvojil laskavi naziv zmagovalca izbora, pred modelom 308 je to uspelo že peugeotoma 307 in 3008. Foto: Uroš Modlic V prostorih novomeške Adrie Mobila je potekalo finalno glasovanje že 31. izvedbe izbora Slovenski avtomobil leta. Prestižni naziv je osvojil peugeot 308, drugo mesto je z majhnim zaostankom prejel opel astra, tretje pa toyota corolla cross. V finalu sta obema sledila še alfa romeo tonale in citroen C5 X.

V uredništvu Siol.net smo največ točk podelili toyoti corolli cross, nato pa so se po našem točkovanju razvrstili še peugeot 308, opel astra, citroen C5 X in alfa romeo tonale.

Zakaj smo torej pred francosko tristoosmico, oblikovno zagotovo najbolj drznega finalista, postavili vsaj od šest do sedem tisočakov dražjega japonskega športnega terenca, ki je oblikovno tudi precej bolj zadržan? Kot kaže spodnja tabela, so bila glasovanja med osmimi sodelujočimi mediji letos zelo raznovrstna. Peugeot 308 in opel astra sta največ točk dobila po trikrat, toyota dvakrat, alfa pa je največ točk prejela od bralcev.

Razporejene točke po glasovanju bralcev in glasovih žirije Foto: Uroš Modlic

Fotogalerija - finale izbora v prostorih Adrie Mobila v Novem mestu:

Elektrifikacija? Le samopolnilni hibrid lahko zadosti potrebam vsakega voznika.

Avtomobilski svet se spreminja tako pri karoserijskih izvedbah kot tudi neizbežni elektrifikaciji pogonov. Tudi letos je pri naši odločitvi prevladovalo stališče, zaradi katerega smo že lani na vrh postavili toyoto yaris cross. Na avtomobilskem trgu je mnogo oblik elektrifikacije in samopolnilni hibrid je tisto, kar v Sloveniji najširše ustreza splošnemu življenjskemu standardu, pa tudi trenutnim nepredvidljivim cenovnim in inflacijskim razmeram.

Polnoelektrični avtomobil že nagovarja manjši krog voznikov, predvsem pa mora biti izdelan brez večjih kompromisov. Priključni hibrid je predrag in v majhni Sloveniji racionalno nesmiseln, saj ostaja v senci dobrih električnih avtomobilov. Samopolnilni hibrid pa je tisto, s čimer danes lahko v Sloveniji sobiva vsak voznik in vsaj delno pomaga pri razogljičenju slovenskega prometa ter pripomore k temu, da se Slovenija odmika od skupine držav tako imenovane "počasne Evrope".

Obe avtomobilski klasiki pod 30 tisoč evri

Oba glavna tekmeca v finalu spadata pod raven 30 tisoč evrov in sta tako prijaznejša do denarnice, v prodanih avtomobilih imata še vedno le klasičen bencinski trivaljni motor. S tega vidika tehnološko ponujata manj kratkoročno uporabnih odgovorov in preskokov kot corolla cross.

Pri obeh pogrešamo samopolnilni hibrid. Resda bosta že letos oba ponujala tudi električno različico, ki pa bo z napovedano majhno baterijo spet težko družinsko uporabna rešitev. Potencial priključnega hibrida, kot že rečeno, spada v območje iracionalnega.

Opel astra je za zmagovalcem peugeotom 308 zaostal le tri točke. Foto: Uroš Modlic

Tretje mesto za toyoto corollo cross, ki smo ji v uredništvu Siol.net podelili največ točk. Foto: Uroš Modlic

S svojo velikostjo nagovarja dva razreda oziroma 40 odstotkov slovenskega trga

Corolla cross je kot športni terenec na zadnjih sedežih bolj prijazna do družinske uporabe, kar poskušata tristoosmica in astra nadomestiti s karavanskimi izvedbami. Nezanemarljiv ni podatek, da je japonski avtomobil dobil visoko oceno na varnostnem testu Euro NCAP, tako peugeot kot astra pa le štiri zvezdice.

In morda še najpomembnejše: s svojo velikostjo corolla cross nagovarja kupce tako v segmentu B SUV kot tudi C SUV, kar pa skupno pomeni okrog 40 odstotkov slovenskega avtomobilskega trga. Na izbiro ima resda le en motor, a ta deluje dobro, ponuja veliko tihe vožnje, spodobno porabo in, če izvzamemo dejstvo, da nima slovenskih menijev, je uporabnost za povprečnega kupca zelo široka in preprosta.

Alfa eomeo tonale Peugeot 308 Opel astra Toyota corolla cross Citroen C5 X dolžina 4,5 4,3 4,3 4,4 4,8 tipi pogona bencin, blagi hibrid bencin, PHEV, EV bencin, PHEV, EV samopolnilni hibrid bencin, PHEV prodaja 2022 45 450 115 200 80 načrt prodaje 2023 200 500 500 400 100 začetna cena 25.811 EUR 25.350 EUR 24.840 EUR 33.900 EUR 34.700 EUR povp. cena 39.000 EUR 28.500 EUR 25.000 EUR 35.000 EUR 40.500 EUR delež fizičnih kupcev 30 % 40 % 40 % 80 % 40 % ocena EuroNCAP 5 4 4 5 4 Palec gor atraktivnost, X-faktor, vozne lastnosti drzna oblika, cena, moderna notranjost cena, nemški značaj, ergonomija hibridni pogon, praktičnost, tekmec večjim in manjšim SUV prostornost, avantgardna oblika, udobje vožnje Palec dol prostornost prtljažnika, cenovna primerljivost z neposrednimi tekmeci ni klasičnega hibrida, prostor na zadnji klopi prostor na zadnji klopi, zamik karavanske izvedbe zadržana oblika, ni slovenskih menijev cena za priključni hibrid, umik najprimernejšega motorja

Koga smo v finalu pogrešali?



Težko seveda oporekamo izbiri bralcem vseh sodelujočih medijev v izboru Slovenski avto leta, a vendar, nekaj avtomobilov bi si hipotetično udeležbo v finalu lahko "zaslužilo". Na primer dacia jogger, družinsko vozilo za manj kot 20 tisočakov, pa nova generacija kie sportage, tudi med električnimi avtomobili so bili vsaj trije celovito in tehnološko napredni. Navsezadnje je rahlo presenečenje tudi nižja uvrstitev škode fabie. Volkswagnov koncern prvič po letu 2003 v finalu izbora ni imel svojega avtomobila.

Ista osnova, toda 308 in astra sta si zelo različna

Peugeot 308 in opel astra sta oba avtomobila, ki spodobno opremljena zlahka ostaneta pod ravnjo 30 tisoč evrov. Ta relativna cenovna dostopnost se pozna tudi v prodajnih številkah. Predstavljata klasično kombilimuzinsko obliko, kar bodo pozdravili tradicionalisti. Tehnično sta si podobna, oblikovno pa zelo različna. Peugeot je francosko drzen, astra nemško učinkovita. Objektivne razlike med obema so majhne in bolj odvisne od preferenc voznika.

Da je 308 precej hitreje dobil možnost priključnega hibrida in karavanske izvedbe, astra pa vse to dobi šele letos, kaže tudi na njuno določeno neenakost znotraj Stellantisovega koncerna. Prodajni cilji za oba avtomobila v Sloveniji so sicer zelo podobni. Čeprav oba spadata pod isti koncern, pa sta na našem trgu zastopana prek različnih trgovcev – skupine Emil Frey oziroma Wallis Automotive.

Citroen avantgarden, a brez ključnega motorja, Alfa stavi na atraktivnost

Citroen C5 X je bil lani med tistimi testnimi avtomobili, ki so nas najbolj pozitivno presenetili. Prepričal je s prostornostjo, praktičnostjo in zelo udobno vožnjo. C5 X je avantgarden avtomobil, pravi cestni uživač. V finalu izbora Slovenski avto leta bi lahko spadal višje, če mu v Franciji ob koncu lanskega leta ne bi tako ostro priprli izbire motorjev. Kupec lahko izbira le še med objektivno šibkim 130-"konjskim" bencinarjem in dragim priključnim hibridom.

To bo povišalo ceno za Citroenov avtomobil, ki je bil v povprečju že lani dražji od nove alfe romeo tonale. Ta je v izboru prepričala največ bralcev. Tonale je atraktiven avtomobil, čeprav ni tako mišičast kot večji brat stelvio. Alfa nudi blagi hibridni motor, ki pomaga k nižji porabi. Tonale izstopa z voznimi lastnostmi in vozniško usmerjeno zasnovo kompaktnega športnega terenca, v primerjavi s tekmeci pa ima manjši prtljažnik.

Alfa romeo tonale je dobila največ točk bralcev sodelujočih medijev. Foto: Uroš Modlic

Citroen C5 X je bil eden od najbolj prepričljivih avtomobilov prejšnjega leta. Foto: Uroš Modlic