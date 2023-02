Napetost narašča, za skomine prvi posnetki novega McLarna #video

Karavana formule 1 se zbira v Bahrajnu, kjer se v četrtek začenjajo testiranja pred bližnjo prvo dirko sezone 2023. Za potrebe promocijskega snemanja je dovoljenih sto kilometrov že v torek naredila ekipa McLaren. Lando Norris in Oscar Piastri sta tako prvič preizkusila dirkalnik MCL60. In tukaj so prvi posnetki!

Sending it in the #MCL60! 🤩



👀 That popping papaya

🔊 That roaring engine



Watch @LandoNorris drive it for the first time. 👇 — McLaren (@McLarenF1) February 21, 2023

Letos so testiranja novih dirkalnikov ekip formule 1 omejena na vsega 25 ur in pol, ki jih bodo opravile od četrtka, 23., do sobote, 25. februarja, v Bahrajnu. Imajo pa pred tem ekipe možnost odpeljati največ sto kilometrov za potrebe promocijskega fotografiranja in snemanja. Ferrari je na primer to storil že na uradni predstavitvi pred navijači v Fioranu, Mercedes pa na mokri strezi v Silverstonu. Kar v Bahrajnu, pred začetkom uradnih testiranj, pa je to možnost izkoristil McLaren in z javnostjo prvič delil posnetke svojega novega dirkalnika na stezi.

MCL60, številka označuje 60 let od ustanovitve ekipe Brucea McLarna, je tako kot lanski McLaren v tradicionalni McLarnovi barvi papaje z dodatkom črne barve in Googlovih barv. Dirkalnik sta preizkusila oba voznika ekipe. Za 23-letnega Angleža Landa Norrisa, ki ima eno zmago, bo to že peta sezona v formuli 1. Dve leti mlajši Avstralec Oscar Piastri je eden od treh novincev v letošnji sezoni. Druga dva sta 28-letni Nizozemec Nyck de Vries (Alpha Tauri), ki je lani odpeljal eno dirko z Williamsom in bil deveti, ter 22-letni Američan Logan Sargeant (Williams).

First radio check in the #MCL60...



Loud and clear! 🔊 pic.twitter.com/UGlOK4QAUu — McLaren (@McLarenF1) February 21, 2023

Bomo pa na testiranjih videli še enega dirkača, ki še nima nastopa na veliki nagradi. V Aston Martinu bo sedel 22-letni Brazilec Felipe Drugovich, ki menja poškodovanega Lancea Strolla. Kanadčan naj bi do uvodne dirke okreval. Ta bo že naslednji konec tedna, prav tako na dirkališču Sakhir v Bahrajnu.

Kako so videti novi dirkalniki najboljših ekip: