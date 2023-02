Božič za dirkače, saj lahko preizkusijo novo igračo #video

Posnetki in zvok, ki jih ljubitelji formule 1 vso zimo težko čakamo. Dirkalniki znova na stezi. In to povsem novi. Lewis Hamilton in George Russell sta kljub mokremu asfaltu v Silverstonu odpeljala prva kroge. Te lahko ekipe za potrebe promocijskega fotografiranja in snemanja naredijo (največ 100 kilometrov) še pred uradnimi testiranji, ki sledijo med 23. in 25. februarjem v Bahrajnu.

V sredo je Mercedes prvič pokazal svoj novi dirkalnik W14, v četrtek pa sta ga Lewis Hamilton in George Russell prvič zapeljala na asfalt. In tukaj so prvi posnetki po novem znova povsem črnega Mercedesa. Črn je tudi zato, da je brez dodatne barve lažji in zato hitrejši. Da se vrnejo na sam vrh. Lani so bili tretji med konstruktorji, potem ko so osemkrat zapored osvojili konstruktorski naslov.

George Russell prvič na stezi z novim Mercedesovim dirkalnikom W14. Foto: Guliver Image "Imamo odlično ekipo, delovne ljudi in ti so omogočili današnji dan. Imamo nov dirkalnik! To nas najbolj veseli. Za nas dirkače je to kot božič. Dobimo in lahko preizkusimo novo igračo," je po prvih odpeljanih krogih povedal Hamilton. Dirkalnik je nastajal več mesecev. Proces je opisal Russell: "Videla sva na računalniškem zaslonu, kako so ga oblikovali, razvijali. Pogosto sva bila v tovarni. Preizkušala sva ga v simulatorju. A fizično dirkalnika takrat še ne vidiš. Tudi v vetrovniku vidiš samo 60 odstotkov modela. Zdaj pa je končno zaživel. Na obrazih vseh je videti ponos."

Prvi dirkaški konec tedna v sezoni 2023 bo med tretjim in petim marcem v Bahrajnu. Na koledarju je rekordnih 23 dirk.