Na ogled še zadnji dirkalnik za novo sezono F1

A523 Foto: Reuters Renault od sezone 2021 nastopa pod imenom Alpine. Predlani so osvojili peto mesto med konstruktorji, lani pa četrto. Kljub napredku so ostali brez izkušenega dvakratnega prvaka Fernanda Alonsa, ki je "pobegnil" k Aston Martinu, pred tem pa že brez mladega upa Oscarja Piastrija, ki je podpisal z McLarnom, saj mu Alpine za sezono 2023 še ne bi dal rednega sedeža (ker so mislili, da bo v ekipi ostal Alonso). Tako je dirkaška posadka v letu 2023 povsem francoska, sploh prvič: Estebanu Oconu se je pridružil Pierre Gasly. Prvenstvo 2023 si želijo končati na četrtem mestu, a z manjšim zaostankom za prvimi tremi ekipami. Želijo si manj odstopov in več uvrstitev na stopničke. Boj za naslov svetovnega prvaka napovedujejo v roku treh let.

Lani so bili četrti v seštevku. Foto: Reuters Tudi letos imajo dve barvni shemi dirkalnika. Na večini dirk bodo nastopali s tradicionalno francosko modro barvo, na nekaj izbranih pa tudi v roza barvi svojega največjega pokrovitelja. Šef ekipe Otmar Szafnauer je poudaril: "Zaostanek do tretjega mesta je bil velik in moramo ga zmanjšati. Če to želimo, moramo hitreje razvijati dirkalnik od naših tekmecev. In to je naš cilj." Dirkalnik je lažji, ima več potenciala od lanskega, spremembe na njem bodo omogočile nadaljnji razvoj. "Želimo manj odstopov, več točk, upam na nekaj uvrstitev stopničk, da bomo veliko bližje tretji ekipi in čim dlje od pete. Z veseljem povem, da imamo voljo, dobro sodelovanje med tovarno v Enstonu in Renaultovo tovarno ter odličen dirkaški dvojec."

Naslednji teden (od 23. do 25. februarja) bodo v Bahrajnu potekala testiranja novih dirkalnikov. Vmes, 24., sledi premiera pete sezone Netflixove serije Drive to Survive, ki nam bo prikazala zakulisje lanske sezone.

Foto: Reuters

Nova sezona se začne prvi marčevski konec tedna v Bahrajnu.