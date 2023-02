Srebrna puščica znova črna, da bo lažja in hitrejša

Po Ferrariju je svoj novi dirkalnik predstavil še drugi izzivalec aktualnih prvakov ekipe Red Bull, Mercedes. Lani so bili prvič po osmih letih premagani. Srebrna puščica se bo na šampionsko pot poskušala vrniti v povsem črni barvi, saj bo tako lažja. Ohranili so lanski revolucionarni dizajn stranic dirkalnika.

Mercedes je med letoma 2014 in 2021 osvojil vseh osem konstruktorskih naslovov prvaka, dirkaške naslove pa sta jim v tem obdobju pridirkala Lewis Hamilton in Nico Rosberg. Lani pa so dosegli eno samo zmago (George Russell na predzadnji dirki v Braziliji), sedemkratni svetovni prvak Hamilton pa je prvič v 16-letni karieri v formuli 1 ostal brez ene same. Če je bil dirkalnik v prvi polovici sezone nekonkurenčen in na nekaj dirkah komaj vozen, pa so ga med prvenstvom izboljšali in tako je Hamilton lahko v drugi polovici sezone osvojil pet drugih mest. Skupno je bil šesti, Russell pa je prvenstvo končal na četrtem mestu.

Foto: Guliver Image Hamilton in Russell ostajata voznika britansko-nemške ekipe, na sredini predstavitvi v Silverstonu pa se je v novih barvah prvič pokazal tudi njihov novi rezervni dirkač Mick Schumacher. Je pa ekipa, ki jo vodi Toto Wolff, znova zamenjala tradicionalne srebrne barve. Tako kot v letih 2020 in 2021 bodo nastopali v črni. Čeprav so bili lani le tretji v konstruktorskem seštevku, je novi dirkalnik W14 evolucija lanskega, ohranili so tudi revolucionarno zasnovane ozke stranice dirkalnika. Največ sprememb je na pokrovu motorja in sprednjem vzmetenju (podobno kot pri Ferrariju).

Foto: Guliver Image "Naše želje in pričakovanja so vedno, da se borimo za zmage in naslov prvaka. A naši tekmeci so bili lani zelo močni, zato zdaj lovimo zaostanek. Dirkanje v ospredju zahteva ekipno delo, predanost in vztrajnost. Spopadli smo se z izzivi, postavili ekipo na prvo mesto in obrnili vsak kamen, da dobimo vsako milisekundo. Naredili smo vse, da se vrnemo na vrh," je na predstavitvi poudaril Toto Wolff. Razlog za povsem črn dirkalnik je njegova teža. Lani je bil pretežak, brez srebrnega premaza bo nekaj lažji. Ekipa Williams je na primer lani kar sredi sezone odstranila del modrega premaza dirkalnika, da je bil ta lažji.

Lewis Hamilton Foto: Guliver Image

"Navdušen sem, ko vidim evolucijo dirkalnika in številne spremembe. Dirkalnik je optimiziran in z veliko inovativnimi deli. To je res navdušujoče. Všeč mi je tudi nova barva! Saj ta priča, da mislimo resno," pa pravi Hamilton, ki komaj čaka, da bo spet dirkal. "Sem miren, poln energije in znova osredotočen na delo. Pripravljen sem, da naredim vse, kar bo potrebno za zmage." Pri 38 letih še niti slučajno ne razmišlja o koncu kariere. Želi si jo podaljšati še za nekaj let.

Letos le tridnevna zimska testiranja Mercedes in druge ekipe čakajo naslednji teden v Bahrajnu (od 23. do 25. februarja), kjer bo prvi konec tedna v marcu tudi uvodna velika nagrada. Skupaj jih bo rekordnih 23, finale pa 26. novembra v Abu Dabiju.