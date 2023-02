Testiranja novih dirkalnikov formule 1 so pred vrati, letos prvič samo tridnevna, od četrtka 23. do sobote 25. februarja. V Bahrajnu bo v kokpitu tudi aktualni prvak formule 2 Felipe Drugovich, ki bo nadomeščal poškodovanega Lanca Strolla.

Lance Stroll se je poškodoval v nesreči s kolesom. Podrobnosti o njegovem stanju iz ekipe Aston Martin niso sporočili, le da bo nared do uvodne velike nagrade, ki bo med tretjim in petim marcem v Bahrajnu. Na progi v Sakhirju bodo potekala tudi tridnevna testiranja novih dirkalnik. Ta mora Stroll izpustiti, zamenjal pa ga bo tako 22-letni brazilski dirkaški talent Felipe Drugovich. Lani je s petimi zmagami postal prvak formule 2. Zanj zagotovo lepa priložnost, da pokaže svoj talent še z dirkalnikom kraljice avtomotošporta.

Fernando Alonso Foto: Guliver Image Na testiranjih bodo imele ekipe 25 ur in pol za dirkanje. Od četrtka do sobote med 10. uro zjutraj in 19.30 zvečer (z enournim premorom). Dopoldne bo dirkal prvi dirkač posamezne ekipe, popoldne drugi. Pri Aston Martinu torej Fernando Alonso, ki se je ekipi pridružil pozimi, in Drugovich. "Čim hitrejše okrevanje želim Lancu Strollu. Sam pa sem zelo vesel za zaupanje Aston Martina, ki me je izbral za zamenjavo na testiranjih," je na družabnih omrežjih zapisal Drugovich.

Ker so novi dirkalniki evolucija lanskih, večjih tehničnih sprememb namreč letos ni, testiranja pa torej le tridnevna, pretresov v razmerju moči ni pričakovati. Prvenstvo 2022 je s 15 zmagami in drugim zaporednim naslovom prvaka zaznamoval Max Verstappen. Najbližje njegovemu Red Bullu je bil Ferrari, v zaključku sezone pa še Mercedes.