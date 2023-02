Presenečenje na prvem mestu, skrbi za Mercedes in McLaren

Max Verstappen Foto: Reuters Drugi dan testiranj v Bahrajnu je dokaz, da rezultatom prevelike teže ne smemo dati, saj vsaka ekipa opravlja svoj posel in ne ciljajo vsi zgolj na najhitrejše kroge. Z najmehkejšimi pnevmatikami je tako najhitrejši krog dneva odpeljal Guanju Džov (Alfa Romeo). Bil je štiri desetinke hitrejši od aktualnega prvaka Maxa Verstappna (Red Bull). Ta je bil najhitrejši prvi dan. Znova je bil hiter tudi veteran Fernando Alonso (Aston Martin). Bil je tretji, obenem pa je odpeljal kar 130 krogov.

Mercedesa so morali pripeljati nazaj v garažo. Puščanje na hidravliki. Foto: Reuters Najmanj krogov med vsemi sta naredila voznika Mercedesa, samo 98. Za primerjavo največ Alpha Tauri, 159, osem ekip več kot 120. Med njimi tudi Williams (154 krogov), pravijo, da angleška ekipa tako dobrih testiranj ni imela že leta. Mercedes v petek niti slučajno ni bil hiter kot v četrtek, pravega odgovora zakaj pa nimajo. Lewis Hamilton je postavil 15. čas dneva, George Russell pa 13., pri čemer je slednji dirkalnik še pred koncem testnega dne parkiral ob stezi. Šlo je za težavo na hidravliki. Sedemkratni prvak pa je nekaj manj krogov naredil zaradi poškodbe na podvozju. Mlajši od obeh Britancev je na koncu dneva dejal, da so nekaj desetink za Red Bullom. Občutno počasnejši od Red Bulla pa je McLaren. Lando Norris je zaostal skoraj štiri sekunde. Direktor ekipe Zak Brown je že priznal, da so v razvoju dirkalnika v zaostanku.

Testiranja v Bahrajnu, 1. dan:



1. Guanju Džov (Alfa Romeo) 1:31.610

2. Max Verstappen (Red Bull) +0,040

3. Fernando Alonso (Aston Martin) +0,595

4. Nyck de Vries (Alpha Tauri) +0,612

5. Nico Hülkenberg (Haas) +0,856

6. Carlos Sainz (Ferrari) +0,876

7. Logan Sargeant (Williams) +0,939

8. Charles Leclerc (Ferrari) +1,115

9. Oscar Piastri (McLaren) +1,564

10. Pierre Gasly (Alpine) +1,576

11. Kevin Magnussen (Haas) +1,832

12. Esteban Ocon (ALpine) +1,880

13. George Russell (Mercedes) +2,004

14. Sergio Perez (Red Bull +2,141

15. Lewis Hamilton (Mercedes) +2,344

16. Lando Norris (McLaren) +3,912

17. Juki Cunoda (Alpha Tauri) +4,098

Charles Leclerc Foto: Reuters Iz "paddocka" tako prihajajo poročila, da Red Bull ostaja najhitrejši. Obenem nimajo nikakršnih težav z materialom. Enako Ferrari, ki naj bi pozimi izboljšal prav vzdržljivost in pridobil v moči motorja dve do tri desetinke na krog. "Zelo sem zadovoljen s testiranji. Vsakič, ko sem sedel v dirkalnik, sem se na stezi počutil dobro in sem lahko pritiskal do konca," je strnil Verstappen. Zadovoljen je tudi njegov lanski prvi tekmec Charles Leclerc, pa čeprav je Ferrari na ravninah kar precej poskakoval: "To me ne skrbi preveč. Preizkušali smo kar ekstremne nastavitve. Temu so namenjena testiranja."