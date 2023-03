"Red Bull bo v svoji ligi." Ampak ... Kdaj je nazadnje zmagal v Bahrajnu?

Fernando Alonso Foto: Guliver Image Svetovno prvenstvo formule 1 se je dolga leta tradicionalno začenjalo z VN Avstralije (zadnjič 2019), zdaj je gostitelj uvodne velike nagrade Bahrajn, kjer so pretekli teden potekala tudi testiranja. Najhitrejši je bil Sergio Perez (Red Bull). V vlogi branilca naslova 74. sezono tega tekmovanja začenja Max Verstappen, ki pa v Bahrajnu ni še nikoli zmagal. Pravzaprav ima tudi Red Bull na dirkališču Sakhir samo dve zmagi, ki jim ju je pred desetletjem pridirkal Sebastian Vettel. Ta je nazadnje dirkal za Aston Martin, po koncu lanske sezone pa je sklenil bogato kariero. Prav Aston Martin bi utegnil biti presenečenje uvodnih dirk, njihov novi adut pa je 41-letni Fernando Alonso.

Spored VN Bahrajna:



Petek, 3. 3.:

12.30 – 1. trening

16.00 – 2. trening



Sobota, 4. 3.:

12.30 – 3. trening

16.00 – kvalifikacije



Nedelja, 5. 3.:

16.00 – dirka

V Bahrajnu najuspešnejša Hamilton in Ferrari

Lewis Hamilton Foto: Guliver Image Na štartu uvodne dirke bo tudi drugi voznik Aston Martina, Lance Stroll. Po operaciji poškodovanega zapestja (nesreča s kolesom pred dvema tednoma) je v dovolj dobrem stanju, da bo lahko dirkal. Nekateri ugibajo, da je novi dirkalnik Aston Martina celo tretji najhitrejši, samo za Red Bullom in Ferrarijem. Torej tudi pred Mercedesom. Sedemkratni prvak Lewis Hamilton je sicer s petimi zmagami najuspešnejši dirkač v Bahrajnu. Med ekipami pa ima tu največ zmag Ferrari. Sedmo je ponosu Italije lani pridirkal Charles Leclerc. A je nato zmagal samo še dvakrat in prvenstvo 2022 končal na drugem mestu, 144 točk za Verstappnom. Večina pričakuje, da bosta tudi letos to tekmeca za najbolj prestižno lovoriko v svetu avtomotošporta.

Zadnjih pet zmagovalcev VN Bahrajna:



2022 – Charles Leclerc (Ferrari)

2021 – Lewis Hamilton (Mercedes)

2020 – Lewis Hamilton (Mercedes)

2019 – Lewis Hamilton (Mercedes)

2018 – Sebastian Vettel (Ferrari)

Leclerc: Naslednji korak je, da smo prvaki

George Russell Foto: Guliver Image Dirkači so v četrtek popoldne v Sakhirju opravili prvi del svoje naloge, odgovarjanje na novinarska vprašanja. George Russell, ki je na predzadnji dirki lanske sezone prvič zmagal (edina Mercedesova zmaga sezone), je ocenil trenutno razmerje moči: "Testiranja so bila uspešna, veliko smo izvedeli. Spoznali smo, da je Red Bull zelo, zelo močan. A mi imamo občutek, da je še veliko prostora za napredek. Je pa pred nami zagotovo zelo zahteven konec tedna. Prav je, da povemo, da bo Red Bull ta konec tedna v svoji ligi. Mislim, da bo lep boj za drugo mesto med Ferrarijem in Aston Martinom." A mladi Britanec vseeno dodaja, da je Mercedes W14 veliko boljši od predhodnika W13. "In zato ni razloga, da ne bi dosegli več zmag."

Če si v Mercedesu o naslovu prvaka ne upajo razmišljati, pa za Ferrari šteje le to. Leclerc najbolje ve, da prva dirka še ne bo odločilna (lani jo je dobil). "Kar zadeva razmerje moči, imam svojo idejo, ki pa je podatki inženirjev ne podpirajo. Menim, da ima Red Bull malo prednosti. A to še ničesar ne pomeni. To je šele prva dirka. Sezona je dolga. Kot sem že večkrat poudaril: lani smo bili drugi v dirkaškem in konstruktorskem seštevku, naslednji korak torej je, da smo prvaki. To je naš cilj."

Charles Leclerc se sicer strinja, da ima Verstappen najbrž najhitrejši dirkalnik, a sezona je dolga, dodaja. Foto: Guliver Image

Norris: Nismo v tako groznem položaju

Lando Norris Foto: Guliver Image Kakšno je razmerje moči med preostalimi šestimi ekipami, si nihče ne upa napovedati. Morda sta celo nekoč velikana formule 1, McLaren in Williams, najpočasnejša. Lando Norris in Oscar Piastri sta z McLarnom na testiranjih odpeljala le 312 krogov, najmanj med vsemi. "Mislim, da nismo v tako groznem položaju. Mogoče res nismo tako močni, kot bi si želeli, a zagotovo nismo tako slabi, kot ljudje mislijo," je pred začetkom prvega od 23 dirkaških koncev tedna hitel razlagati Norris.

Piastri bo eden od dveh, ki bosta v nedeljo odpeljala prvo dirko v formuli 1. Drugi je Logan Sargeant (Williams). Novinec je še Nyck de Vries (Alpha Tauri), ki pa je lani v Monzi nastopil za Williams in bil deveti. "Dvanajst let je, odkar sem začel dirkati. In vse sem naredil, da bi prišel do sem. Da si lahko rečem, da sem dirkač formule 1 in se pripravljam za prvo dirko, je res poseben občutek," je ponosno razlagal 21-letni Avstralec. Za Piastrija pravijo, da je naslednji Verstappen. Tako ni čudno, da so bili v Alpinu tako besni, ko jim ga je McLaren speljal. Pa še v njegov razvoj so vložili pet milijonov evrov.