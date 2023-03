Pogrešali bomo nemško legendo, vrnitev odpisanega in spektakla v Vegasu

S prvim prostim treningom se v petek v Bahrajnu začenja 74. sezona formule 1. S 23 dirkami bo rekordno dolga. Iz tehničnega vidika večjih sprememb ni, saj so se zgodile pred letom dni. Precej sprememb je v dirkaški zasedbi, štiri ekipe pa so zamenjale tudi svoje vodstvo. V štartni vrsti ni več Sebastiana Vettla, brez sedeža je ostal Mick Schumacher, vrnil se je odpisani Nico Hülkenberg. Zbrali smo še nekaj drugih ključnih podatkov, ki jih morate vedeti pred začetkom svetovnega prvenstva 2023.

Red Bull

Sergio Perez Foto: Reuters Šampionske ekipe se ne menja. Dvakratni svetovni prvak Max Verstappen, tretji v lanskem prvenstvu Sergio Perez, vodja ekipe Christian Horner in dizajnerski genij Adrian Newey ostajajo ključna imena ekipe Red Bull. Nizozemec Verstappen bo dirkal za tretji zaporedni naslov, konec tega tedna že za 36. zmago v formuli 1. Samo lani jih je osvojil 15 in s tem postavil nov sezonski rekord. Novi dirkalnik se je na testiranjih izkazal za najhitrejšega. To je z najboljšim časom potrdil Mehičan Perez, ki ima v 12-letni karieri v kraljici avtomotošporta štiri zmage. V ekipo se je po štirih sezonah v vlogi rezervnega voznika vrnil Daniel Ricciardo, potem ko je ostal brez sedeža v McLarnu, za ekipi Haas in Williams pa je bil predrag.

Ferrari

Charles Leclerc Foto: Reuters Dirkaško posadko je obdržal tudi njihov lanski prvi zasledovalec Ferrari: Charles Leclerc in Carlos Sainz mlajši sta z dirkalnikom, ki je imel toliko potenciala (12 najboljših štartnih položajev) osvojila le štiri zmage. Za številne napake na komandnem mestu je plačal Mattia Binotto, novi šef ekipe je tako postal Frederic Vaseur, ki je pred tem to nalogo opravljal pri ekipi Alfi Romeo. "Smo samozavestni, a to je relativno, saj nimamo prave predstave o tekmecih. Sliko bo dala šele prva dirka. Sem pa samozavesten, ker je dirkalnik vzdržljiv in smo z njim naredili veliko kilometrov."

Mercedes

George Russell Foto: Guliver Image Sedemkratni svetovni prvak Lewis Hamilton in mladi up, ki je na zadnji VN Brazilije dosegel svojo prvo zmago, George Russell, ostajata aduta Mercedesa. Zmaga na predzadnji dirki lanske sezone je bila njihova edina v letu, Hamilton je sploh prvič v 16 letih v formuli 1 ostal brez ene same zmage. Ohranili so revolucionarno zasnovo dirkalnika (predvsem stranic), v primerjavi z lani očitno nimajo težav s poskakovanjem, a še sami ne vedo, koliko zaostanka za Red Bullom in Ferrarijem so ujeli. "Imamo dobro izhodišče," je previdno samozavestno dejal zdaj že 38-letni Hamilton. Ekipi se je v vlogi rezervnega voznika pridružil Mick Schumacher.

Sedemkratni svetovni prvak in zmagovalec 103 dirk. Lewis Hamilton. Foto: Guliver Image

Alpine

Esteban Ocon Foto: Reuters Edina uradno francoska ekipa (sicer s sedežem v Angliji in številnimi Angleži v ekipi), Renaultov Alpine, ima prvič povsem francosko dirkaško zasedbo. To sta Esteban Ocon in Pierre Gasly, oba s po eno zmago. V spremembo je bil šef ekipe Otmar Szafnauer prisiljen, potem ko sta jim pobegnila Fernando Alonso in še rezervni voznik, čigar razvoj jih je stal več milijonov, Oscar Piastri. Lani so z McLarnom dobili boj za četrto mesto v konstruktorskem seštevku, po testiranjih pa se zdi, da vsaj na prvih velikih nagradah ne bodo prva od "preostalih" ekip.

McLaren

Oscar Piastri Foto: Guliver Image Še slabše je na novo prvenstvo pripravljen McLaren. Njihov novi šef ekipe Andrea Stella je priznal, da v razvoju dirkalnika zaostajajo. Na testiranjih so naredili vsega 312 krogov, najmanj med vsemi ekipami (Alpha Tauri in Williams na primer več kot 430). Vodjo ekipe so zamenjali, ker jih je zapustil Andreas Seidl. Glavno besedo v ekipi ima sicer direktor Zak Brown. Ta je odslovil razočaranje lanske sezone sicer pa zmagovalca osmih dirk Ricciarda in ga zamenjal z 21-letnim Oscarjem Piastrijem. Za mladega Avstralca, ki je predlani osvojil prvenstvo formule 2, pravijo, da je novi Verstappen. Imajo res mlado dirkaško posadko, saj ima Lando Norris le dve leti več in je še brez zmage.

Ekipe, motorji, dirkači (in njihove številke) in vodje ekip za 2023:



Red Bull (Honda): Max Verstappen (1) in Sergio Perez (11) /Christian Horner/

Ferrari: Charles Leclerc (16) in Carlos Sainz ml. (55) /Frederic Vasseur/

Mercedes: Lewis Hamilton (44) in George Russell (63) /Toto Wolff/

Alpine (Renault): Esteban Ocon (31) in Pierre Gasly (10) /Otmar Szafnauer/

McLaren (Mercedes): Lando Norris (4) in Oscar Piastri (81) /Andrea Stella/

Alfa Romeo (Ferrari): Valtteri Bottas (77) in Guanju Džov (24) /Alessandro Alunni Bravi/

Aston Martin (Mercedes): Fernando Alonso (14) in Lance Stroll (18) /Mike Krack/

Haas (Ferrari): Kevin Magnussen (20) in Nico Hülkenberg (27) /Günter Steiner/

Alpha Tauri (Honda): Nyck de Vries (21) in Juki Cunoda (22) /Franz Tost/

Williams (Mercedes): Alex Albon (23) in Logan Sargeant (2) /James Vowles/

Alfa Romeo

Valtteri Bottas Foto: Reuters Sauber oziroma Alfa Romeo je obdržala voznika iz pretekle sezone, to sta zmagovalec desetih dirk Valtteri Bottas in Kitajec v svoji drugi sezoni v formuli 1 Guanju Džov. Le malo pred testiranji so imenovali novega šefa ekipe oziroma predstavnika ekipe, kot so ga samo poimenovali, to je postal Alessandro Alunni Bravi. Nekdanji McLarnov vodja ekipe Seidl bo imel namreč kot novi direktor največ besede, a bo skrbel predvsem za preobrazbo ekipe v Audi.

Aston Martin

Fernando Alonso Foto: Guliver Image Ekipa, o kateri se v zadnjih dneh največ govori, saj naj bi pozimi naredila največji napredek in naj bi tako bila na uvodnih dirkah četrta najhitrejša. Še dodatno bo konkurenčna tudi zaradi močne dirkaške okrepitve, to je kljub 41 letom še vedno zelo motivirani Fernando Alonso. Je dvakratni prvak in zmagovalec 32 dirk. Zamenjal je štirikratnega prvaka Sebastiana Vettla, ki je končal kariero in mu je v zadnji sezoni manjkalo nekaj motivacije. Zaradi poškodbe zapestja je nastop Lancea Strolla v Bahrajnu vprašljiv. Da ga zamenja, je pripravljen Felipe Drugovich, prvak formule 2.

Haas

Nico Hülkenberg Foto: Guliver Image Ameriška ekipa Gena Haasa ima svojo prvo zvezdo na komandnem mestu, ne v kokpitu. To je šef ekipe Günther Steiner, ki je s svojo neposrednostjo in namazanim jezikom osvojil gledalce Netflixove serije iz zakulisja formule 1 Drive to survive. Za volanom pa sta dva izkušena dirkača, vsak že s svojo drugo priložnostjo. Tridesetletni Kevin Magnussen se je vrnil že lani in navdušil s petim mestom na uvodni dirki, pet let starejši Nico Hülkenberg pa se v formulo 1 vrača po treh sezonah. Je edini nemški dirkač v letošnji štartni vrsti, potem ko je prav Haas obupal nad mladim Schumacherjem.

Alpha Tauri

Nyck de Vries Foto: Guliver Image Po najslabši sezoni v zadnjih letih, ko so bili le bleda senca velikega brata Red Bulla, se Alpha Tauri predstavlja z eno od bolj neizkušenih dirkaških posadk. Juki Cunoda v dveh sezonah še ni prepričal, pogosto mu očitajo neresnost pristopa. Nyck de Vries pa je pri 28 letih sploh prvič dobil službo rednega dirkača. Nekdanji prvak formule 2 in formule E je bil rezervni voznik Mercedesa, ki je lani dobil priložnost z Williamsom na VN Italije in se z nekonkurenčnim dirkalnikom pripeljal na deveto mesto.

Juki Cunoda (Alpha Tauri) Foto: Guliver Image

Williams

Logan Sargeant Foto: Guliver Image Nekoč velikan formule 1 danes nosi samo še ime po ustanovitelju Franku Williamsu, petkrat v zadnjih šestih letih pa je bil zadnji med konsturkorji. Njihov najboljši čas testiranj je bil sicer kar 2,4 sekunde hitrejši od najboljšega lani, a vprašanje je, ali to pomeni večji pomik po razpredelnici. Imajo novo vodstvo ekipe, Josta Capita je zamenjal James Vowles, ki je vrsto let delal pri Mercedesu (prej Brawnu, Hondi, BAR), zadnje štiri sezone v vlogi strateškega direktorja. V kokpitu bosta sedela Alex Albon in tretji novinec letos Američan Logan Sargeant, lani četrti v formuli 2, sicer pa član njihovega podmladka. Je prvi Američan v formuli 1 po Alexandru Rossiju leta 2015.

Koledar dirk formule 1 2023:



5. marec: Bahrajn (Sahir)

19. marec: Savdska Arabija (Džida)

2. april: Avstralija (Melbourne)

30. april: Azerbajdžan (Baku)

7. maj: Miami

21. maj: Emilija Romanja (Imola)

28. maj: Monako (Monte Carlo)

4. junij: Španija (Barcelona)

18. junij: Kanada (Montreal)

2. julij: Avstrija (Spielberg)

9. julij: Velika Britanija (Silverstone)

23. julij: Madžarska (Budimpešta)

30. julij: Belgija (Spa-Francorchamps)

27. avgust: Nizozemska (Zandvoort)

3. september: Italija (Monza)

17. september: Singapur

24. september: Japonska (Suzuka)

8. oktober: Katar (Doha)

22. oktober: ZDA (Austin)

29. oktober: Mehika (Ciudad de Mexico)

5. november: Brazilija (Sao Paulo)

18. november: Las Vegas

26. November: Abu Dabi

Kevin Magnussen Foto: Reuters Ekipe motornih dobaviteljev niso menjale, bosta pa Red Bull in Alpha Tauri znova nastopala s Hondimi motorji. Japonski koncern se je leta 2020 umaknil in zadnji dve sezoni je Red Bull sam predeloval Hondin motor. Decembra 2022 se je Honda odločila, da bo znova zagotavljala tehnično podporo za formulo 1 in ime Honda se tako vrača. Bo pa Red Bull motornega partnerja zamenjal leta 2026, ko se v formulo 1 z njimi vrača Ford. Ekipa Sauber bo še zadnje leto nastopala pod imenom Alfa Romeo, od leta 2026 bo Audijeva tovarniška ekipa.

Čeprav so s koledarja črtali VN Kitajske in VN Francije, bo sezona rekordno dolga – s 23 dirkami. Od testiranj pa do zadnje dirke kar deset mesecev, torej do 26. novembra. Novost na koledarju je VN Las Vegasa. Dirka bo 18. novembra – v soboto. ZDA bo tako imela tri dirke (ob Austinu in Miamiju). Napol novost je VN Katarja, ki so jo sicer leta 2021 kot zamenjavo že vozili. Nekoliko bodo spremenili progo v Singapurju, v Barceloni pa bodo odstranili zadnjo šikano. Na šestih velikih nagradah bodo odpeljali tudi krajšo sobotno dirko (Katar, Azerbajdžan, Austin, Avstrija, Belgija, Brazilija).

Največ zmag v formuli 1:



103 - Lewis Hamilton (VB/2007 - )

91 - Michael Schumacher (Nem/1991-2012)

53 - Sebastian Vettel (Nem/2007-2022)

51 - Alain Prost (Fra/1980-1993)

41 - Ayrton Senna (Bra/1984-1994)

5 - Max Verstappen (Niz/2015 - )

32 - Fernando Alonso (Špa/2001 - )

31 - Nigel Mansell (VB/1980-1995)



Največ naslovov svetovnega prvaka formule 1:



7 - Michael Schumacher (Nem) 1995, 1996, 2000-2004

7 - Lewis Hamilton (VB) 2008, 2014, 2015, 2017-2020

5 - Juan-Manuel Fangio (Arg) 1951, 1954-1957

4 - Sebastian Vettel (Nem) 2010-2013

4 - Alain Prost (Fra) 1985, 1986, 1989, 1993