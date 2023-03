Prva vrsta za svetovne prvake, a Leclercu se vseeno smeje

Fernando Alonso Foto: Guliver Image Prvo od 23 dirk prvenstva formule 1 2023 bo s prvega štartnega mesta začel dvakratni svetovni prvak Max Verstappen (Red Bull). V zadnjem delu kvalifikacij je odpeljal dobro desetinko hitreje kot Sergio Perez (Red Bull) in skoraj tri kot tretji Charles Leclerc (Ferrari). Četrti čas je dosegel Carlos Sainz (Ferrari). So pa samo Verstappen, Perez in Sainz v kvalifikacijah zadnje deseterice odpeljali dva hitra kroga, ostali so varčevali s pnevmatikami in so odpeljali le enega. Med njimi je tudi Fernando Alonso (Aston Martin), ki je na petem mestu zaostal šest desetink, a naj bi imel boljši ritem za dirko. Dirkača Mercedesa sta dosegla šesti in sedmi čas, George Russell je bil nekaj tisočink hitrejši od sedemkratnega prvaka Lewisa Hamiltona.

Nizozemec je osvojil svoj 21. "pole position" v formuli 1. Foto: Guliver Image

"Bili smo v borbi za prvi štartni položaj, kar je lepo presenečenje. Mislim, da smo v boljšem položaju na tretjem mestu z novimi pnevmatikami, kot pa če bi bili prvi s starimi," je po kvalifikacijah povedal Leclerc. Verstappen po svojem 21. "pole positionu" v formuli 1 ni proslavljal kot običajno, ostaja previden: "Imeli smo težak začetek vikenda. K sreči smo na kvalifikacijah vse koščke sestavili. Odlično. Se že veselim dirke."

Zmaga na VN Bahrajna ni nujno dobra popotnica za sezono: zadnjih šest zmagovalcev nato prvenstva ni osvojilo. Lani jo je dobil Leclerc s Ferrarijem.

Ferrari je hitrejši, kot se je zdelo po treningih. Charles Leclerc tretji čas kvalifikacij. Foto: Guliver Image

V drugem delu kvalifikacij je Red Bull prvič razkril karte. Po prvem hitrem krogu je bil Verstappen skoraj pol sekunde hitrejši od Hamiltona in dobre pol sekunde od Alonsa. Za preboj med 10 mu ni bilo potrebno odpeljati še enega kroga. So ga pa vsi ostali in bili nato vendarle hitrejši oziroma podobno hitri. Drugi del kvalifikacij je tako s časom 1:30,282 dobil Leclerc, dve desetinki pred Verstappnom. V tem delu so se kvalifikacije končale za Landa Norrisa, ki je bil z 11. mestom boljši od McLarnovega dvojca. V zadnjem trenutku pa se je med 10 prebil Lance Stroll (Aston Martin), ki dirka le dva tedna po poškodbi zapestja in le stežka obrača volan. Na koncu za Kanadčana osmi štartni položaj.

VN Bahrajna, kvalifikacije (štartna mesta):



1. Max Verstappen (Red Bull) 1:29.708

2. Sergio Perez (Red Bull) +0,138

3. Charles Leclerc (Ferrari) +0,292

4. Carlos Sainz (Ferrari) +0,446

5. Fernando Alonso (Aston Martin) +0,628

6. George Russell (Mercedes) +0,632

7. Lewis Hamilton (Mercedes) +0,676

8. Lance Stroll (Aston Martin) +1.128

9. Esteban Ocon (Alpine) +1,276

10. Nico Hülkenberg (Haas) brez časa



11. Lando Norris (McLaren)

12. Valtteri Bottas (Alfa Romeo)

13. Guanju Džov (Alfa Romeo)

14. Juki Cunoda (Alpha Tauri)

15. Alex Albon (Williams)



16. Logan Sargeant (Williams)

17. Kevin Magnussen (Haas)

18. Oscar Piastri (McLaren)

19. Nyck de Vries (Alpha Tauri)

20. Pierre Gasly (Alpine)

Pierre Gasly Foto: Guliver Image Kvalifikacije so bile že po dveh minutah prekinjene, potem ko je z Leclercovega dirkalnika odpadlo nekaj delcev s podvozja oziroma vpetja. Razlike v prvem delu so bile zelo majhne, saj je bilo kar 17 voznikov v eni sami sekundi. Najhitrejši je bil Sainz. So pa v tem delu izpadli vsi trije novinci: Logan Sargeant (Williams) na 16. mestu sicer z enakim časom kot 15. Norris, a je slednji krog odpeljal prej. Oscar Piastri (McLaren) bo štartal z 18. mesta, Nyck de Vries (Alpha Tauri) pa z 19. Največje razočaranje pa Pierre Gasly (Alpine), ki so mu zadnji krog brisali, ker je zapeljal prek meje proge (a tudi ta je bil le 17. najhitrejši), na zadnjem, 20. mestu. Alpine in McLaren, lani četrta in peta ekipa prvenstva, sta očitno naredili največji korak nazaj.

Tretji trening dobil Alonso

Dva od treh prostih treningov je dobil Alonso, z Aston Martinom je bil namreč najhitrejši tudi na sobotnem treningu. Za njim pa tako kot v petek popoldne oba voznika Red Bulla, Verstappen z le petimi tisočinkami zaostanka. Prvič je bil bližje tudi Mercedes, Hamilton je na četrtem mestu zaostal dve desetinki.