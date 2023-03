Hamilton zaropotal: Niso me poslušali

Lewis Hamilton je z besedami na radiu BBC zatresel britansko športno javnost, ko je svojo ekipo obtožil, da ga niso poslušali, ko jim je že lani dejal, da s takšim dizajnom dirkalnika ne bodo konkurenčni za zmage. Lansko napako so letos ponovili in zdaj tudi vodilni možje Mercedesove ekipe napovedujejo radikalne spremembe na dirkalniku W14. Z njim je bil na VN Bahrajna Hamilton samo peti.

V dneh po uvodni dirki formule 1 v Bahrajnu je največ napetosti v Mercedesovi tovarni. W14 je zgolj četrti najhitrejši dirkalnik začetka prvenstva. Čeprav ne poskakuje kot lanski na začetku sezone, zaostanek na krog je tudi nekaj manjši, jim je zdaj vendarle jasno, da so z revolucionarno zasnovo dirkalnika udarili mimo (brez stranic). Iz lanske napake se niso veliko naučili. Lewis Hamilton, ki je bil v Bahrajnu peti in je ekipo po prečkanju ciljne črte pohvalil in spodbudil, naj še naprej delajo na izboljšanju dirkalnika, je vendarle odločno udaril po mizi.

Lewis Hamilton Foto: Guliver Image Sedemkratni svetovni prvak in zmagovalec 103 velikih nagrad je v pogovoru za radijsko mrežo BBC namreč dejal, da ekipa ni prisluhnila njegovim pomislekom o razvoju dirkalnika za sezono 2023. "Lani sem jim marsikaj povedal o težavah z dirkalnikom. V karieri sem vozil veliko dirkalnikov, zato vem, kaj dirkalnik potrebuje. In vem, česa ne. Čas je, da nekdo sprejme odgovornost. Čas je, da se prizna in reče: 'Ja, veš kaj, nismo te poslušali."

Osemintridesetletnik lani sploh prvič v svoji karieri dirkača formule 1 ni dosegel niti ene zmage. Čast Mercedesa je na predzadnji dirki leta z edino zmago rešil George Russell, ki je bil zdaj v Bahrajnu sedmi. Hamiltonu se po sezoni izteče pogodba z Mercedesom, v formuli 1 pa še namerava vztrajati. Ekipo kljub ostrim besedam še naprej spodbuja: "Še vedno smo večkratni svetovni prvaki, kajne? Tokrat pač nismo zadeli. Že lani nismo zadeli. A to ne pomeni, da se ne moremo vrniti na pravo pot."

Lani je Mercedesu edino zmago sezone pridirkal George Russell v Braziliji. Foto: Guliver Image

Wolff: Mislim, da ta paket ne bo konkurenčen

George Russell Foto: Guliver Image Govori se, da so v Mercedesovi tovarni po zgornjih Hamiltonih besedah ta teden že sklicali izredni sestanek. Je pa vodja ekipe Toto Wolff že po koncu VN Bahrajna priznal, da bo dirkalnik enostavno treba zasnovati povsem na novo. "Mislim, da ta paket ne bo konkurenčen. Lani smo zgrešili. Mislili smo, da smo težavo odpravili in smo zato ohranili ta koncept. A se ni izšlo." Čeprav so to pred začetkom prvega dirkaškega tedna zanikali, očitno že imajo pripravljen "dirkalnik B".

Direktor inženirjev Mercedesove ekipe formule 1 Andrew Shovlin je potrdil nove radikalne spremembe na W14. "Toto je dejal, da bomo koncept stranic dirkalnika na naslednjih dirkah nekoliko spremenili. A glede na zaostanek za najhitrejšimi gledamo proti še bolj radikalnim spremembam." Če je katera ekipa sposobna izboljšati dirkalnik med sezono, je to Mercedes. A da bi lahko nadoknadili približno sekundo na krog zaostanka (toliko sta bila počasnejša v uvodnem delu nedeljske dirke), se zdi težko verjetno.

Prvenstvo formule 1 se čez teden dni nadaljuje z VN Savdske Arabije.