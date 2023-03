Aston Martin, ki to ni. "Lepo je videti tri red bulle na stopničkah."

Aston Martin, ki s tovarno avtomobilov Aston Martin nima veliko skupnega, je senzacija prve dirke formule 1. Nekoč ekipa Eddieja Jordana, pa pozneje Force India, se je čez zimo iz sedme v tekmovanju prelevila v ekipo, konkurenčno za stopničke. Pri Red Bullu bi rekli: Ker so posnemali naš dirkalnik. Junaka uspeha pa sta tudi oba dirkača: veteran Fernando Alonso in Lance Stroll z zlomljenim zapestjem.

Prvi trije v Bahrajnu Foto: Guliver Image O premoči Red Bulla in razočaranju Ferrarija ter Mercedesa na uvodni dirki sezone formule 1 smo že pisali, posebej pa velja nekaj odstavkov nameniti najlepšemu presenečenju začetka prvenstva. To je Aston Martin. Tako lani kot predlani so bili sedma ekipa v konstruktorskem seštevku. Lani so se v drugi polovici leta le stežka uvrščali v drugi del kvalifikacij. Prvenstvo so končali s 55 točkami. Zdaj pa imajo po eni sami dirki, ko je bil Fernando Alonso tretji, Lance Stroll pa šesti, že 23 točk in tako zaostajajo samo za Red Bullom (43 točk).

Nekoč je bil Jordan, pa Force India

Pred šestimi leti smo to ekipo poznali kot Force Indio. Foto: Reuters Gre za britansko ekipo, ki smo jo vrsto let poznali pod imenom Jordan. Po umiku Eddieja Jordana je bil to krajši čas Midland in nato Spyker, s prihodom indijskega milijonarja Vidžaja Malije pa je leta 2007 postala Force India. Ta se je šestkrat uvrstila na stopničke. Po finančnem zlomu je ekipo leta 2019 rešil kanadski milijonar Lawrence Stroll. Pred sezono 2021 jo je preimenoval v Aston Martin. Stroll je postal 17-odstotni lastnik legendarne britanske avtomobilske znamke. Dirkalnik pa s koncernom Aston Martin nima veliko skupnega, ne nazadnje ga poganja Mercedesov dirkalnik. Kot konstruktor je Aston Martin v formuli 1 sodeloval v letu 1959 in 1960. Lani je direktor ekipe postal Martin Whitmarsh, ki je pred leti vodil McLarnovo ekipo formule 1. V zadnjih dveh letih je Stroll v svoje vrste privabil več uveljavljenih inženirjev iz ekipe Red Bull, Dan Fallows je danes tehnični direktor. "Lepo je videti tri red bulle na stopničkah," je zato na novinarski konferenci ekipo Aston Martin zbodel Perez.

Njihova zadnja velika okrepitev pa je dvakratni prvak Alonso, ki je z veliko več motiva kot njegov predhodnik Sebastian Vettel pozimi pomembno pomagal pri razvoju novega dirkalnika. Še pred prvimi testiranji so prišle informacije iz njihove tovarne, da so aerodinamični podatki iz njihovega vetrovnika zelo obetavni.

Alonso: Stopničke niso bile na našem radarju

Fernando Alonso je na stezi prehitel oba mercedesa, takole Georgea Russlla. Foto: Guliver Image Alonso je za svoje 99. stopničke v formuli 1 (šele druge na zadnjih 122 dirkah) najprej dosegel peti štartni položaj, v prvem krogu sicer izgubil dve mesti, a nato v neposrednem boju na stezi prehitel oba dirkača Mercedesa in na koncu za tretje mesto še Carlosa Sainza (vmes je odstopil Charles Leclerc). "Nismo pričakovali, da bomo tako konkurenčni. Cilj za sezono 2023 je bil, da smo v zlati sredini ali morda tik za prvimi tremi. Stopničke niso bile na našem radarju, zdaj pa smo imeli tu v Bahrajnu kar drugi najhitrejši dirkalnik. To je res manjše presenečenje. Ponosni smo in veseli ob dobro opravljenem delu v tovarni v Silverstonu. Velike čestitke vsem. Zdaj na tem gradimo naprej in se še približajmo najhitrejšim," je po VN Bahrajna razlagal 41-letni Alonso. Ciljev za zdaj vseeno še ne bodo spreminjali. "Počakajmo na Džido. Prav zanima me, kako nam bo šlo v Džidi in Avstraliji, saj sta to dve zelo drugačni stezi. Če bomo močni tudi na teh dveh dirkah, potem bomo pa res imeli zelo dobro sezono 2023."

Fernando Alonso je star 41 let in 219 dni drugi najstarejši na stopničkah dirke formule 1 v zadnjih 37 letih. Michael Schumacher je imel v Valencii leta 2012 43 let. Uspelo pa mu je prav na 22-letnico debija v formuli 1. To je njegova 20. sezona v kraljici avtomotošporta.

Stroll z zlomljenim zapestjem komaj obračal volan

Lance Stroll je dirkal z zlomljenim zapestjem. Pred dvema tednoma je padel s kolesom. Foto: Guliver Image Nič manj vredno ni šesto mesto Lancea Strolla. Sin lastnika ekipe, ki je bil doslej trikrat tretji v formuli 1, je dirkal vsega dva tedna po kolesarski nesreči in operaciji zlomljenega zapestja. Tega niti ni mogel povsem obračati in zato le stežka obrača tudi volan. "Bolelo me je. Stiskal sem zobe. A ko sem pomislil na točke, sem se počutil bolje. Je bila pa to res nora pot. Zadnja dva tedna sta bila najbolj nora v mojem življenju. Imel sem res grdo nesrečo na kolesu. Zdravniki pa so mi govorili, da se bom vrnil na dirko v Avstraliji ali šele v Bakuju." VN Azerbajdžana v Bakuju bo četrta dirka sezone konec aprila. Štiriindvajsetletnik se je zahvalil vrsti ljudi, ki so mu pomagali k ekspresni vrnitvi, predvsem zdravniku Xavierju Miru, ki ga je operiral, in osteopatu Henryju Howu, ki je za rehabilitacijo skrbel 10 ur vsak dan.

Neverjeten napredek tudi za Williams

Ob Aston Martinu je čez zimo napredoval tudi Williams (nazadovala pa sta predvsem Alpine in McLaren). Lani so osvojili vsega osem točk, zdaj pa dokaj z lahkoto prišli do prve točke za 10. mesto (Alex Albon). Z 12. je bil blizu tudi debitant Logan Sargeant. Lanski kvalifikacijski dosežek v Bahrajnu so popravili za 1,1 sekunde (bolj je svojega izboljšal samo Aston Martin, za kar 2,4 sekunde). "Mali šok," je svoj dosežek opisal Albon. "Vsi govorijo o Aston Martinu, a tudi mi smo naredili neverjeten napredek."