Bolj izenačeni, ker posnemajo Red Bullov dirkalnik

Prvenstvo formule 1 se bo konec tedna nadaljevalo z VN Savdske Arabije. Na uličnem dirkališču z več dolgimi ravninami in ostrimi zavoji bi razmerje moči lahko bilo nekoliko drugačno kot na uvodni dirki, ko je bil v Bahrajnu na progi s številnimi hitrimi zavoji Red Bull razred zase. Zmagal je svetovni prvak Max Verstappen, Sergio Perez pa je bil drugi. Čeprav sta bila v uvodnem delu dirke približno pol sekunde na krog hitrejša od dirkačev Ferrarija in Aston Martina ter še nekaj desetink več od Mercedesovega dvojca, pa so bile vsaj na treningih in kvalifikacijah razlike med ekipami precej manjše kot lani.

Ferrari in Aston Martin bi konec tedna v Džidi lahko bila še bližje Red Bullu. Foto: Guliver Image Za zmagovalca Bahrajna Verstappna ni nobeno presenečenje, da jim je konkurenca bližje. Lani so bili z uveljavitvijo novega tehničnega pravilnika dirkalnika zelo različni, zdaj je to samo še Mercedesov. "Ko je neki dirkalnik še posebej dober skozi vse leto, ga pač poskušaš posnemati. In tako razlike postajajo manjše," pravi Verstappen. Že Perez in Red Bullov svetovalec Helmut Marko sta v Bahrajnu dejala, da so bili na stopničkah trije red bulli. Češ da je Aston Martin, ki je pripeljal nekaj Red Bullovega kadra, prekopiral njihovo aerodinamiko (sicer ima Aston Martin motor, menjalnik in zadnje vzmetenje Mercedesa). Znanje inženirjev je v formuli 1 zelo pomembno. "Ne gre za prejšnja ali zdajšnja pravila. Če imaš prave ljudi na vodilnih mestih in si ti res želijo zmagati, bodo najeli prave ljudi. In nato je vse mogoče." S temi besedami Verstappen razlaga vzpon Aston Martina, nekdanje ekipe Force India.

Zaradi kazni se bo prednost Red Bulla topila

Foto: Guliver Image Bi bile pa lahko razlike oziroma prednost Red Bulla v nadaljevanju sezone še manjše. Kot posledica kazni, ki jim jo je Fia naložila zaradi prekoračitve omejitve proračuna v letu 2021. Preizkuse dirkalnika v vetrovniku so jim omejili za 10 odstotkov. In to pomeni manj ur uporabe vetrovnika skozi leto. "Za nas je bilo pomembno, da imamo dobro izhodišče. In to nam je uspelo," poudarja vodja ekipe Christian Horner. "Pred nami je še osem, devet mesecev, kar pomeni, da bomo morali zelo selektivno in zelo učinkovito razvijati tako letošnji dirkalnik kot dirkalnik za naslednjo sezono." Pravzaprav se negativnega vpliva kazni še bolj bojijo pri dirkalniku za prvenstvo 2024.