Verstappna ne ustavi niti bolezen, Hamilton ostal brez boljše polovice

Alonso tretji na prvem treningu. Očitno bo Aston Martin tudi v Džedi prvi zasledovalec Red Bulla. Foto: Reuters S prvim prostim treningom se je na najhitrejšem uličnem dirkališču na svetu začela druga velika nagrada v novi sezoni formule 1. Ferrari je v motorjih obeh svojih dirkalnikov zamenjal več delov, da jim ne bi tudi v Savdski Arabiji ta odpovedal, kot se je to Charlesu Leclercu zgodilo na VN Bahrajna. Monačana zaradi že tretje elektronske kontrole enote (ECU) v motorju čaka deset štartnih mest kazni. Rezultat prvega treninga za rdeče ni najbolj obetaven: Carlos Sainz je bil z debelo sekundo zaostanka sedmi, Leclerc pa s skoraj sekundo in pol zaostanka 11. Na prvih treh mestih so bili dirkači Red Bulla, Aston Martina in Mercedesa. Najhitrejši čas (1:29,662) je odpeljal svetovni prvak Max Verstappen (Red Bull), ki sicer fizično ni v najboljšem stanju, saj je imel več dni želodčne težave. Prijetno presenečenje uvodne dirke Fernando Alonso (Aston Martin) je na tretjem mestu zaostal sedem desetink sekunde.

VN Savdske Arabije, 1. trening:



1. Max Verstappen (Red Bull) 1:29,617

2. Sergio Perez (Red Bull) +0,483

3. Fernando Alonso (Aston Martin) +0,698

4. Lance Stroll (Aston Martin) +0,960

5. George Russell (Mercedes) +1,154

6. Lewis Hamilton (Mercedes) +1,170

7. Carlos Sainz (Ferrari) +1,307

8. Pierre Gasly (Alpine) +1,332

9. Alex Albon (Williams) +1,413

10. Juki Cunoda (Alpha Tauri) +1,493

11. Charles Leclerc (Ferrari) +1,501

12. Esteban Ocon (Alpine) +1,564

13. Nyck de Vries (AlphaTauri) +1,833

14. Oscar Piastri (McLaren) +1,874

15. Nico Hülkenberg (Haas) +1,935

16. Kevin Magnussen (Haas) +1,949

17. Logan Sargeant (Williams) +2,305

18. Valtteri Bottas (Alfa Romeo) +2,353

19. Guanju Džov (Alfa Romeo) +2,369

20. Lando Norris (McLaren) +2,532

Drugi trening se začne ob 18. uri po srednjeevropskem času. Kvalifikacije bodo v soboto ob 18. uri, dirka ob istem času v nedeljo.

Angela Cullen zapušča Hamiltona

Hamilton šesti na prvem treningu. Foto: Reuters Tik pred prvim treningom sta na Instagramu Lewis Hamilton in Angela Cullen sporočila, da se ta podaja na novo karierno pot. Zadnjih sedem let je bila več kot le fizioterapevtka in kondicijska trenerka sedemkratnega svetovnega prvaka, bila je njegova zaupnica, psihološka opora in asistentka. "Sedem let mi je stala ob strani. Zaradi nje sem postal močnejši športnik in boljši človek. Danes ji zato skupaj zaželimo vse najboljše, ko odhaja na novo pot sledenja svojim sanjam. Hvala za vse, Ang," je zapisal Hamilton. S čustvenim zapisom se je od "paddocka" formule 1, Mercedesa in Hamiltona poslovila tudi Angela: "Hvala Mercedesu, ki je bil moja družina zadnjih sedem let. In Hamiltonu, največjemu vseh časov. V čast in zadovoljstvo mi je bilo, da sem ti stala ob strani. Ponosna sem na vse, kar si dosegel."