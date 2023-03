Verstappen zbolel, najmočnejši motor slaba tolažba za Leclerca

Max Verstappen je zaradi bolezni izpustil četrtkove medijske obveznosti pred drugo dirko sezone. Na VN Savdske Arabije, na najhitrejši ulični stezi na svetu, je Ferrari z najmočnejšim motorjem vsaj na kvalifikacijah prvi favorit. A to je za Charlesa Leclerca le slaba tolažba, saj ga čaka 10 štartnih kazenskih mest pribitka. Prav zaradi motorja. Lewis Hamilton se boji, da ima Mercedes sekundo in pol zaostanka.

Dirkališče v Džidi Foto: Reuters Država, ki se s pomočjo športa, v katerega vlaga na stotine milijonov, poskuša svetu prikazati v dobri luči. Savdska Arabija. Od leta 2021 gosti tudi dirko formule 1. Medtem ko v predmestju Riada gradijo stalno dirkališče, veliko nagrado gosti ulična steza v Džidi. Gre za drugi najdaljši krog v formuli 1 (6,1 kilometra), ima največ zavojev med vsemi stezami na koledarju (27), promovirajo pa ga kot najhitrejše ulično dirkališče na svetu. Z dirkalniki formule 1 je povprečna hitrost kroga 250 kilometrov na uro. Čeprav gre za dirko med betonskimi zidovi, pa vseeno omogoča prehitevanja: lani smo jih na dirki videli 58. Tako kot prva dirka sezone v Bahrajnu bo tudi dirka v Savdski Arabiji potekala pod lučmi. Začetek kvalifikacij v soboto ob 18.00, dirke pa ob isti uri v nedeljo.

Spored VN Savdske Arabije:



Petek, 16. 3.:

14.30 – 1. trening

18.00 – 2. trening



Sobota, 17. 3.:

14.30 – 3. trening

18.00 – kvalifikacije



Nedelja, 18. 3.:

18.00 – dirka

Lani je v Džidi zmagal Verstappen. Foto: Guliver Image Dolge ravnine in počasni zavoji bi morali biti prednost Ferrarija, ki se je največ ukvarjal z močjo motorja. Tako Red Bull ne bi smel imeti tolikšne premoči kot na uvodni dirki v Bahrajnu, kjer je bila v srednje hitrih zavojih pomembna aerodinamika. Tu pa vemo, da so dirkalniki Adriana Neweyja mojstrovina. Red Bull je bil v Džidi najhitrejši že lani, ko je Sergio Perez dobil kvalifikacije, Max Verstappen pa dirko. Konec tedna je s hudim trčenjem in razsutim Haasom zaznamoval Mick Schumacher. Eden od razlogov, da je ostal brez sedeža. Na premieri leta 2021 pa je bil na kvalifikacijah in dirki najboljši Lewis Hamilton (Mercedes).

Sedemkratni svetovni prvak si ta konec tedna težko obeta zmago. V Bahrajnu se je zdelo, da je Mercedes na dirki po sekundo na krog počasnejši od Red Bulla. Britanec misli, da še več: "Največ izgubljamo v zavojih. Na ravninah smo hitri, v večini zavojev pa so občutno hitrejši. Mislim, da so celo sekundo in pol hitrejši na krog. Oba red bulla morata odstopiti, pa oba ferrarija in morda tudi oba aston martina, da bi lahko ta hip zmagali mi. Ampak to ne pomeni, da jih ne moremo ujeti." V Mercedesu torej stavijo na razvoj med sezono.

Zmagovalca VN Savdske Arabije:



2022 – Max Verstappen (Red Bull)

2021 – Lewis Hamilton (Mercedes)

Lewis Hamilton in Charles Leclerc Foto: Guliver Image "Nimamo natančnih podatkov o zmogljivostih pogonskih sklopov, a po primerjavi različnih informacij lahko sklepamo, da ima zdaj Ferrari najmočnejši motor. Sledi Hondin, nato Mercedesov, ki mu je skoraj enak. Na koncu je Renault," je povedal Helmut Marko, svetovalec Red Bullove ekipe. Na kvalifikacijah v Bahrajnu sta bila ferrarija na štartno-ciljni ravnini 1,6 kilometra na uro hitrejša od red bulla (s Hondinim motorjem), na nasprotni ravnini (med 10. in 11. zavojem) pa je bila razlika v končni hitrosti tri kilometre na uro. Na dirkališču v Džidi bi zato moral Ferrari še nekje pridobiti. Za Charlesa Leclerca, ki je v Bahrajnu z že drugo okvaro na motorju odstopil, je to slaba tolažba, potem ko ga čaka 10 mest slabši štartni položaj, kot si ga bo privozil. V motor v njegovem dirkalniku so namreč namestili že tretjo električno kontrolno enoto (ECU), na sezono pa lahko brez kazni uporabijo le dve.

"Konkurenčnejši bomo. Dovolj, da premagamo Red Bull?"

Carlos Sainz Foto: Reuters "Smo v slabem položaju, a moramo gledati naprej optimistično in poskrbeti, da bomo ta konec tedna konkurenčnejši," je na novinarski konferenci poudaril Carlos Sainz, ki je s četrtim mestom v Bahrajnu Ferrariju edini pridirkal točke. Tokrat vendarle pričakuje stopničke? "Rad bi mislil, da jih. Steza je povsem drugačna kot v Bahrajnu. Drugačen asfalt, hitre in dolge ravnine. Mislim, da bomo konkurenčnejši. Dovolj, da premagamo Red Bull? Glede na to, kako močni so bili v Bahrajnu, bo to zelo težko." Ko je omenil asfalt, je mislil, da bo v Džidi manj abraziven za pnevmatike na njihovem asfaltu kot v Sakhirju.

George Russell Foto: Reuters Dirkači se na stezo podajajo v petek popoldne, v četrtek odgovarjajo na novinarska vprašanja. Je pa medijske obveznosti izpustil aktualni svetovni prvak Verstappen. Zaradi bolezni (trebušne viroze) še ni pripotoval v Savdsko Arabijo in bo na dirkališče prišel šele v petek. "Počutim se že bolje. Nekaj dni pa zaradi trebušne viroze nisem bil v redu. Zato sem za en dan preložil svoj polet in me ne bo na dirkališču pred petkom. Se vidimo v Džidi," je prek družbenih omrežij sporočil Nizozemec. Nastop zmagovalca prve dirke sezone ta konec tedna tako ni vprašljiv.

Skupni seštevek pred drugo dirko sezone:



1. Max Verstappen 25 točk

2. Sergio Perez 18

3. Fernando Alonso 15

4. Carlos Sainz 12

5. Lewis Hamilton 10

6. Lance Stroll 8

7. George Russell 6

8. Valtteri Bottas 4



1. Red Bull 43 točk

2. Aston Martin 23

3. Mercedes 16

4. Ferrari 12

5. Alfa Romeo 4

6. Alpine 2