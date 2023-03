Verstappen po okvari šele v osmi vrsti, za Leclerca po kazni šesta

Zmagovalec uvodne dirke v Bahrajnu Max Verstappen (Red Bull) je bil favorit številka 1, a je sredi drugega dela kvalifikacij začel voziti zelo počasi, "Imam težavo ... Motor, težava z motorjem," je sporočil na komandno mesto svoje ekipe. Dirkalnik je pripeljal v bokse, a okvara pogonske gredi in ne motorja, kot so potrdili pozneje, je bila tako resna, da kvalifikacij ni mogel nadaljevati. Ostal je na 15. mestu, kar pomeni osmo štartno mesto.

Red Bulla sta bila sicer najhitrejša v prvem delu kvalifikacij, Verstappen s časom 1:28,761 skoraj pol sekunde pred Perezom in obema dirkačema Aston Martina. Izpadli so dirkači Alpha Taurija, Williamsa in Lando Norris (McLaren). Slednji je zadel v steno z levo prednjo gumo in polomil vzmetenje. McLaren je za razliko od Bahrajna tokrat le nekoliko hitrejši, saj se je Oscar Piastri prebil v prvo deseterico. Drugi del kvalifikacij je bil zadnji za četverico iz Alfe Romeo in Haasa in za že omenjenega Verstappna.

VN Savdske Arabije, kvalifikacije:



1. Sergio Perez (Red Bull) 1:28,265

2. Charles Leclerc (Ferrari) +0,155*

3. Fernando Alonso (Aston Martin) +0,465

4. George Russell (Mercedes) +0,592

5. Carlos Sainz (Ferrari) +0,666

6. Lance Stroll (Aston Martin) +0,680

7. Esteban Ocon (Alpine) +0,813

8. Lewis Hamilton (Mercedes) +0,958

9. Oscar Piastri (McLaren) +0,978

10. Pierre Gasly (Alpine) +1,092



11. Nico Hülkenberg (Haas)

12. Guanju Džov (Alfa Romeo)

13. Kevin Magnussen (Haas)

14. Valtteri Bottas (Alfa Romeo)

15. Max Verstappen (Red Bull)



16. Juki Cunoda (Alpha Tauri)

17. Alex Albon (Williams)

18. Nyck de Vries (Alpha Tauri)

19. Lando Norris (McLaren)

20. Logan Sargeant (Williams)



* Štartal bo 10 mest nižje.

Charles Leclerc Foto: Reuters Verstappen se je na treningih zdel zastrašujoče hiter. Dobil je vse tri, zadnjega v soboto opoldne šest desetink pred drugim Perezom in skoraj celo sekundo pred Alonsom. So bili pa nato ostali vozniki toliko bolj izenačeni. Med Alonsom in 15. Alexom Albonom (Williams) je bilo le pol sekunde razmaka. Ferrari, za katerega so govorili, da bo v Džedi najbolj konkurenčen Red Bullu, je z obema dirkačema zaostajal debelo sekundo.

VN Bahrajna, tretji trening:



1. Max Verstappen (Red Bull) 1:28,485

2. Sergio Perez (Red Bull) +0,613

3. Fernando Alonso (Aston Martin) +0,998

4. Lance Stroll (Aston Martin) +1,024

5. Lewis Hamilton (Mercedes9 +1,083

6. Charles Leclerc (Ferrari) +1,103

7. Lando Norris (McLaren) +1,205

8. Oscar Piastri (McLaren) +1,213

9. Pierre Gasly (Alpine) +1,216

10. Carlos Sainz (Ferrari) +1,276

11. George Russell (Mercedes) +1,326

12. Guanju Džov (Alfa Romeo) +1,432

13. Nico Hülkenberg (Haas) +1,448

14. Esteban Ocon (Alpine) +1,468

15. Alex Albon (Williams) +1,498

16. Logan Sargeant (Williams) +1,550

17. Kevin Magnussen (Haas) +1,645

18. Valtteri Bottas (Alfa romeo) +1,832

19. Juki Cunoda (Alpha Tauri) +2,312

20. Nyck de Vries (Alpga Tauri) brez časa