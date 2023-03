Max Verstappen je bil za drugo mesto na nedeljski VN Savdske Arabije, potem ko je štartal s 15. mesta, izbran za dirkača dneva (v glasovanju gledalcev). "Vsi so veseli, jaz pa nisem, saj nisem tukaj zato, da bi bil drugi," je dejal po dirki. Še manj športnega in ekipnega duha je pokazal njegov oče Jos Verstappen.

Veselje ob peti zmagi Foto: Guliver Image Red Bull je tudi na drugi dirki svetovnega prvenstva formule 1 2023 dosegel dvojno zmago. Dve zaporedni dvojni sta jim uspeli šele drugič (prvič leta 2019). Ob premoči Red Bulla ob uvodu v to sezono je to vseeno lep podvig, če vemo, da je Max Verstappen štartal šele s 15. mesta. Za Nizozemca so to že 79. stopničke v formuli 1 (z naslednjimi se bo izenačil z Ayrtonom Senno), v cilj pa je prišel na 21. zaporedni dirki. A je bil aktualni svetovni prvak vseeno razočaran. Še bolj pa njegov oče Jos Verstappen. Ker je zmagal Sergio Perez v drugem red bullu.

Športni duh pa tak: Maxov oče mrtvo hladen

Veselje Sergia Pereza z mehaniki, skrajno desno na fotografiji pa Jos Verstappen Foto: Guliver Image

Za dvakratnega prvaka in zmagovalca 36 dirk je drugo mesto poraz. In znova se je izkazal za slabega poraženca. "Da, napredoval sem na drugo mesto, kar je dobro. Vsi v ekipi so veseli, jaz pa nisem vesel, saj nisem tukaj zato, da bi bil drugi." Ob koncu dirke je želel na vsak način odpeljati najhitrejši krog in vzeti dodatno točko Perezu. Že lani se je v drugi polovici sezone pokazalo, da je med njima vse več napetosti. Ko so v tako imenovani sobi za ohlajanje čakali na podelitev, se je Verstappen usedel na stol, namenjen zmagovalcu dirke. Še manj športnega duha je pokazal Maxov oče Jos. Ko se je Perez z mehaniki prešerno veselil zmage, svoje pete v formuli 1, je bil Jos mrtvo hladen.

Josa Verstappna so ujele tudi kamere. Niti prisiljenega nasmeška.

Jos Verstappen getting caught up in the Sergio Perez celebrations 😅 pic.twitter.com/R8vXNNQ4Cw — ESPN F1 (@ESPNF1) March 19, 2023

"Ko se boriš za naslov prvaka, morata biti oba dirkalnika zanesljiva"

Verstappen se je prebil s 15. mesta in brez pravega odpora prehiteval tekmece, tudi dirkače Ferrarija in Mercedesa. Foto: Guliver Image Verstappen po dveh od 23 dirk vodi v skupnem seštevku, saj je v zadnjem krogu odpeljal najhitrejši krog in ima tako točko prednosti pred Perezom. Vsi govorijo o premoči Red Bulla, sam pa je zaskrbljen, češ da so imeli na obeh dirkah veliko težav z vzdržljivostjo materiala (tokrat polgred na kvalifikacijah). "Ne gre samo za hitrost našega dirkalnika, poskrbeti moramo, da bo vzdržljiv, da ne bomo imeli okvar. Že v Bahrajnu ni bilo vse v redu, marsikaj se nam je dogajalo v ozadju in zdaj spet: po treh zelo pozitivnih treningih smo imeli težavo na kvalifikacijah." A njihove težave so malenkostne v primerjavi s Ferrarijevimi, tako v dirkalniku Charlesa Leclerca kot Carlosa Sainza so že zamenjali nekaj delov v motorju. "Ko se boriš za naslov prvaka, morata biti oba dirkalnika zanesljiva," ponavlja Verstappen.

Hamilton: Nisem še videl tako hitrega dirkalnika

Lewis Hamilton Foto: Guliver Image Medtem jim tekmeci skoraj že mahajo z belo zastavo. George Russell (Mercedes) je v Bahrajnu dvakrat dejal, da bodo nepremagljivi, da lahko zmagajo na vseh dirkah. In za zdaj se njegove besede uresničujejo. Lewis Hamilton (Mercedes), ki je še drugič osvojil peto mesto in premagal oba voznika Ferrarija, čeprav se je zdelo, da bodo imeli Italijani drugi najhitreješi dirkalnik, pa zdaj o moči Red Bulla pravi: "Sam še nisem videl tako hitrega dirkalnika. Ko smo bili mi najhitrejši, nismo bili tako hitri. Še posebej v primerjavi z drugimi je res zelo hiter."