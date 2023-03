Alonso: Nekaj je zelo narobe s tem sistemom

Pet ur in 12 minut zatem, ko se je Fernando Alonso napačno postavil na štartno mesto v Džedi, smo dobili uradne rezultate VN Savdske Arabije. Špancu so takrat vrnili tretje mesto, potem ko so Fiini komisarji le dojeli, da manjši dotik mehanika Aston Marina z dvigalko z zadnjim delom dirkalnika pač ni vplival na prestajanje petsekundne kazni. "Nekaj je zelo narobe s tem sistemom. Žal mi je za navijače."

Fernando Alonso Foto: Guliver Image Fernando Alonso (Aston Martin) je tudi na drugi dirki sezone osvojil tretje mesto, odgovarjal na prva vprašanja in prejel pokal. Šele nato pa je sledila kazen desetih sekund, ki ga je pahnila na četrto mesto. "To ni dober dan za ljubitelje formule 1. Če imaš 35 krogov, da izrečeš kazen, a počakaš na konec podelitve. Nekaj je zelo narobe s tem sistemom. Žal mi je za navijače. Tudi sam sem zelo užival na stopničkah. Imel sem pokal, sem na fotografijah, veselil sem se s šampanjcem. To je žalosten dan za Fio," je bil po izrečeni kazni razočaran Alonso.

Še George Russell (Mercedes), ki je za nekaj ur podedoval tretje mesto, je dejal, da si ga je zaslužil Španec. "Razumem, da so pravila, a včasih je potrebne tudi nekaj zdrave pameti. Je bil na štartu malo preveč na levo ali desno? Zato ni ničesar pridobil. Kazen petih sekund je bila prestroga. Kar pa zadeva njegov postanek: sicer ne vem, kaj se je zgodilo, a kazen desetih sekund se mi znova zdi ekstremna." Situacija je bila kar nekoliko komična, ko je Russell pol ure po podelitvi prejel pokal za tretje mesto, a ga moral sredi noči vrniti Alonsu.

George Russell je pokal dobil po podelitvi, a ga pozneje moral vrniti:

Fernando and Aston Martin deserved the podium today but I’m very happy to pick up our first trophy of the season and super proud of the hard work the team is putting in. Let’s keep pushing. 👊 pic.twitter.com/mgIpjtXrIK — George Russell (@GeorgeRussell63) March 19, 2023

Aston Martin je namreč vložil protest na odločitev Fiinih komisarjev na VN Savdske Arabije. In tri ure po koncu dirke (ura je bila že ena zjutraj po lokalnem času) so ti vendarle spremenili odločitev, dodatno kazen desetih sekund Alonsu brisali in ta je obdržal tretje mesto. Za 41-letnega veterana so to stote stopničke v formuli 1. Dojeli so, da dotik dirkalnika z dvigalko pač ni na noben način vplival na prestajanje petsekunde kazni, ki jo je dobil takoj po štartu, ker se je na štartno mesto postavil preveč na levo. Fia je že napovedala, da bo do naslednje dirke razjasnila pravila.

V ekipi Aston Martin so se tretjega mesta znova veselili sredi noči: