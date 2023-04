En Red Bull prvi, drug zadnji, žarek upanja za Mercedes

Tretjo dirko sezone formule 1 bosta iz prve štartne vrste začela vodilni v prvenstvu Max Verstappen (Red Bull) in zmagovalec lanske VN Barazilije George Russell (Mercedes). Drugo vrsta sta si priborila sedemkratni prvak Lewis Hamilton (Mercedes) in dvakratni prvak Fernando Alonso (Aston Martin).

Za nami so izredno zanimive kvalifikacije na dirkališču Albert Park v Melbournu. V zadnjem delu so namreč grozili dežni oblaki in dirkači so vozili krog za krogom. Štiri minute pred koncem so bili prvi štirje v razmaku vsega desetinke sekunde! Nato pa je Max Verstappen (Red Bull) le pokazal moč svojega dirkalnika. Čeprav se je z njim kar pošteno boril, zanašalo ga je v zavojih, pnevmatik ni mogel hitro ogreti na delovno temperaturo. A je nato vendarle odpeljal izvrsten čas 1:16,732. To je Nizozemčev prvi "pole position" v Melbournu, kjer zmage še nima.

Pierre Gasly Foto: Guliver Image McLaren, ki ima v Avstraliji že 12 zmag (več le Ferrari s 13), je največje razočaranje začetka te sezone. Nimajo še niti točke in tudi tokrat bodo težko kakšno osvojili. Lando Norris (McLaren) je kvalifikacije končal v drugem delu, priboril si je 13. štartno mesto. Zaradi gneče na stezi je bil drugi del zadnji tudi za Estebana Ocona (Alpine), ki je končal na 11. mestu. Alpine je pri osmih točkah, Ocon je na treningu nakazal, da so lahko višje. In to je s prebojem v prvo deseterico dokazal Pierre Gasly (Alpine). Z uvrstitvijo v zadnji del kvalifikacij je presenetil Nico Hülkenberg (Haas), medtem ko bo Kevin Magnussen (Haas) v sedmi štartni vrsti.

VN Avstralije, kvalifikacije:



1. Max Verstappen (Red Bull) 1:16,732

2. George Russell (Mercedes) +0,236

3. Lewis Hamilton (Mercedes) +0,372

4. Fernando Alonso (Aston Martin) +0,407

5. Carlos Sainz (Ferrari) +0,538

6. Lance Stroll (Aston Martin) +0,576

7. Charles Leclerc (Ferrari)

8. Alex Albon (Williams) +0,877

9. Pierre Gasly (ALpine)

10. Nico Hülkenberg (Haas)



11. Esteban Ocon (Alpine)

12. Juki Cunoda (Alpha Tauri)

13. Lando Norris (McLaren)

14. Kevin Magnussen (Haas)

15. Nyck de Vries (Alpga Tauri)



16. Oscar Piastri (McLaren)

17. Guanju Džov (Alfa Romeo)

18. Logan Sargeant (Williams)

19. Valtteri Bottas (Alfa Romeo)

20. Sergio Perez (Red Bull)

Sergio Perez se je ta konec tedna v Melbournu že nekajkrat znašel v pesku, tudi na kvalifikacijah. Foto: Guliver Image Razočaranje kvalifikacij Sergio Perez (Red Bull), zmagovalec prejšnje dirke v Savdski Arabiji in s točko zaostanka za Verstappnom drugi v skupnem seštevku. Že v prvem delu je zdrsnil s steze v peščeno izletno cono in zanj je bilo borbe za visoka štartna mesta konec. Ni bilo prvič ta konec tedna, da je končal izven steze. Dirkalnik ga v Albert Parku ne uboga, pravi. V prvem delu sta izpadla tudi oba voznika ekipe Alfa Romeo, medtem ko sta se oba Haasova dirkača prebila med petnajsterico. Konec pa je bilo tudi za domačega aduta Oscarja Piastrija (McLaren), ki bo na svoji prvi avstralski VN štartal s 16. izhodišča.

Tretji trening dobil Verstappen

Pred kvalifikacijami so odpeljali še tretji trening. Steza je bila suha, oblaki so sicer grozili (drugi trening v petek je bil deževen je dirkanja je bilo malo). S časom 1:17,565, kar je bil najhitrejši čas treningov, je bil prvi Verstappen. Le dobro desetinko je zaostal Alonso, na tretjem mesto presenečenje Ocon s štirimi desetinkami zaostanka.

Nedeljska dirka, tretja v sezoni 2023, se začne ob 7.00.