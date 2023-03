Ferrari se bo igral z Red Bullom, a Leclerc tako slab še ni bil

Charles Leclerc (Ferrari) je na uvodnih dveh dirkah lanske sezone osvojil kar 45 točk. Potem je zmagal še v Melbournu. Nato pa je šlo pri Ferrariju vse preveč stvari narobe in z Maxom Verstappnom (Red Bull) je izgubil boj za prvaka. Začetek te sezone je za Monačana še večja nočna mora: odstop in sedmo mesto. Ima le šest točk, tako malo jih v petih sezonah pri Ferrariju po dveh dirkah še ni imel. Je le osmi v seštevku in že 38 točk za vodilnim Verstappnom. Pred začetkom tega dirkaškega konca tedna je dejal, da ne pričakuje čudeža. Po petkovih dveh prostih treningih je bil vseeno bolj optimističen. Na prvem je bil peti, šest desetink za najhitrejšim Verstappnom. Rezultati drugega zaradi dežja, ta je začel padati po 20 minutah, niso merodajni.

Charles Leclerc po prvih dveh dirkah sezone:



2019: 26 točk

2020: 18 točk

2021: 18 točk

2022: 45 točk

2023: 6 točk

Carlos Sainz je po dveh dirkah letošnje sezone pred ekipnim kolegom. Foto: Reuters "To je bil naš najverjetneje najboljši petek letos. To sicer ne pomeni veliko, a ga lahko sklenemo pozitivno. Na tretjem treningu moramo narediti še en korak naprej in bomo na kvalifikacijah bližje Red Bullu. In upam tudi na dirki." Na kvalifikacijah je bil Ferrari na prvih dveh dirkah bolj konkurenčen kot na dirki, ko je imel težave s prehitro obrabo pnevmatik. Ta konec tedna je v Melbournu hladno in deževno. Zaradi dežja na drugem treningu niso mogli zares preizkušati dirkalnika s polno posodo goriva. Carlos Sainz (Ferrari), ki ima na četrtem mestu 20 točk, o možnostih bitke z red bulloma pravi: "Mislim, da lahko rečemo, da se bomo na kvalifikacijah lahko igrali z njimi, a na dirki bi lahko bili spet kot v Džidi korak za njimi."

Skupni seštevek pred VN Avstralije:



1. Max Verstappen (Red Bull) 44 točk

2. Sergio Perez (Red Bull) 43

3. Fernando Alonso (Aston Martin) 30

4. Carlos Sainz (Ferrari) 20

5. Lewis Hamilton (Mercedes) 20

6. George Russell (Mercedes) 18

7. Lance Stroll (Aston Martin) 8

8. Charles Leclerc (Ferrari) 6

Sedem zmagovalcev v zadnjih desetih letih

Lani je VN Avstralije v Melbournu dobil Charles Leclerc. Foto: Guliver Image Dirka na uličnem oziroma parkovnem dirkališču v Melbournu je ena od najbolj nepredvidljivih na koledarju. Na zadnjih desetih izvedbah jo je osvojilo kar sedem različnih voznikov. Po tri zmage imata tukaj Sebastian Vettel (dve s Ferrarijem, eno z Red Bullom) in Jenson Button (dve z McLarnom, eno z Brawnom), več le Michael Schumacher (štiri s Ferrarijem). Še Lewis Hamilton je tukaj zmagal samo dvakrat (leta 2008 z McLarnom in 2015 z Mercedesom). Aktualni prvak Verstappen je sploh še nima. Je pa res, da je zaradi pandemije v letih 2020 in 2021 ni bilo. Red Bull ima v Avstraliji eno samo zmago (Vettel 2011). Verstappen je odločen, da mu letos vendarle uspe. Pred dvema tednoma je bil nezadovoljen z drugim mestom v Savdski Arabiji. Zdaj pravi, da po bolezni pred dirko ni bil stoodstoten.

Zadnjih šest zmagovalcev VN Avstralije:



2022 - Charles Leclerc (Ferrari)

2019 - Valtteri Bottas (Mercedes)

2018 - Sebastian Vettel (Red Bull)

2017 - Sebastian Vettel (Red Bull)

2016 - Nico Rosberg (Mercedes)

2015 - Lewis Hamilton (Mercedes)

"Oba sta tekmovalni živali, oba sta prava dirkača"

Sergio Perez Foto: Reuters Verstappnov prvi tekmec v Melbournu bo njegov ekipni "kolega" Sergio Perez. V Džidi mu je v zadnjem krogu vzel točko za najhitrejši krog, pa čeprav so mu s komandnega mesta javili, da napad na dodatno točko ni pomemben. Tako v prvenstvu s 44 točkami vodi Nizozemec, Mehičan ima eno manj. Perez je ob prihodu v Melbournu dejal, da so se pogovorili in novih trenj med njima ni. Zavrelo je lani v Braziliji, ko Verstappen Perezu ni želel pomagati v boju za drugo mesto v prvenstvu. Perez verjame, da ima enake možnosti za prvaka kot Verstappen. Lahko si mislimo, kaj si o teh besedah misli dvakratni svetovni prvak.

"Oba sta tekmovalni živali, oba sta prava dirkača, a nazadnje vesta, da so pravila taka, da je na prvem mestu ekipa," pa jima javno sporoča njun šef Christian Horner. "V tem delu sezone, ko ne vemo, koliko bodo tekmeci lahko napredovali, predvsem z vidika uporabe vetrovnika, je za nas zelo pomembno, da osvojimo čim več točk." Red Bull bo zaradi kazni zaradi prekoračitve omejitve proračuna za leto 2021 namreč v drugem delu leta smel vetrovnik pri razvoju uporabljati manj od tekmecev. "Za nami je vrhunski začetek sezone, saj še nikoli nismo na prvih dveh dirkah osvojili dvojne zmage."

Max Verstappen, ki ni več zadovoljen z drugim mestom, v Albert Parku še ni zmagal. Foto: Reuters

Ker je Melbourne vselej nepredvidljiv in odstopov ne manjka (dvakrat se je že zgodilo, da je v cilj prišlo samo osem voznikov), je tako precejšnja verjetnost, da bodo na zmagovalnem odru tudi dirkač ali dirkači iz ene od preostalih ekip. Fernando Alonso (Aston Martin), ki je bil letos dvakrat tretji, in oba dirkača Mercedesa zagotovo spadajo v širši krog favoritov.