Po dirki formule 1 za veliko nagrado Avstralije v Melbournu, ki jo je dobil Max Verstappen, je bila le peščica zadovoljna, številni so bili razočarani, nekateri pa precej besni. "Lahko zmanjšamo zaostanek za Red Bullom," je po drugem mestu optimističen Lewis Hamilton. Carlosu Sainzu so komisarju vzeli četrto mesto in točke: "To je najbolj nepoštena kazen, ki sem jo sam kdaj videl." Esteban Ocon, ki je bil eden od kar osmih, ki so odstopili, je govoril o "samomorilskem" dirkanju.

Max Verstappen Foto: Guliver Image Max Verstappen (Red Bull) je bil seveda zadovoljen s svojo prvo zmago v Avstraliji, pa vendarle ga je znova nekaj zmotilo. Tokrat prehitevanje Lewisa Hamiltona (Mercedes) v drugem zavoju, ko je v prvem krogu po prvem izgubil še drugo mesto. Trdi, da mu Britanec ni pustil dovolj prostora na zunanji strani zavoja. "Sam sem se samo skušal izogniti stiku. Jasno je, da ni upošteval pravil. Ampak imel sem dobro hitrost in sem ga pozneje vseeno prehitel."

George Russell Foto: Guliver Image Na koncu drugi Hamilton je bil srečen kot nekoč, ko je zmagoval. "Glede na to, da smo pri končni hitrosti počasnejši od Red Bulla in se lahko borimo le z Aston Martinom, je ta rezultat res izvrsten. Še naprej se moramo boriti. Velika velika hvala vsem v tovarni. Lahko zmanjšamo zaostanek. Težko bo, a ni nemogoče." Razočaran pa je bil George Russell (Mercedes). "Ko ni tvoj dan, pač ni tvoj dan," je zapisal na Twitterju. "Kvalifikacije so bile dobre, štart je bil dober, ponovni štart je bil dober, odločitev za postanek je bila prava. Res škoda, da stojim tu še pred koncem dirke," pa je dejal v mešani coni novinarjem. Najprej se mu je vse podrlo zaradi prve prekinitve dirke, nato mu je odpovedal še motor. "Red Bull je še nedosegljiv, osredotočiti se moramo samo nase. Dirkalnik lahko še precej izboljšamo. Čeprav tukaj nismo imeli nobenih novih delov, pa smo bili druga najhitrejša ekipa."

Z nekaj sreče, ker je bila dirka krog pred ciljem prekinjena, je Fernando Alonso znova osvojil tretje mesto. Foto: Guliver Image

Sainz: Mislim, da je to najbolj nepoštena kazen

Carlos Sainz Foto: Guliver Image Medtem ko je bil Fernando Alonso (Aston Martin) še tretjič na treh dirkah te sezone tretji, pa je Charles Leclerc (Ferrari) še drugič odstopil. Že v prvem krogu je obtičal v pesku. Lancea Strolla (Aston Martin) ni krivil. "Lahko sem samo frustriran. Mislim, to je najslabši začetek sezone. Res sem frustriran." Jezen pa je bil Carlos Sainz (Ferrari), ki je po kazni petih sekund krog pred ciljem namesto na četrtem končal na zadnjem, 12. mestu. "Mislim, da je to najbolj nepoštena kazen, ki sem jo kdaj videl. Preden izrečem kakšno grdo besedo, bom šel raje do komisarjev in se bom pogovoril z njimi. Zdaj res ne morem govoriti. Mislim, da je to tako nepošteno, da sploh ne morem govoriti." Kaznovan je bil, ker se je po tretjem stoječem štartu v prvem zavoju zataknil z Alonsom.

Charles Leclerc je odstopil že v Bahrajnu, zdaj že drugič v sezoni. Foto: Guliver Image

Ocon: Nekateri vozniki v prvem zavoju samomorilski

Esteban Ocon Foto: Guliver Image To pa ni bil edini stik ob tretjem štartu dirke, dva kroga pred ciljem. Za njima so odstopili še štirje dirkači, in sicer Pierre Gasly (Alpine), Esteban Ocon (Alpine), Logan Sargeant (Williams), Nyck de Vries (Alpha Tauri). Gasly je s petega mesta v prvem zavoju zdrsnil z asfalta, da ne bi zadel Alonsa, nato pa ob vračanju na stezo trčil v Ocona in s poškodovanim dirkalnikom je bilo konec dirke za oba voznika Alpina. "Bil je zelo kaotičen štart. Lahko bi zadel kogarkoli. Več dirkačev se je vračalo na stezo, eden od teh je bil Pierre. Brez zamere. Prišel je do mene in se mi opravičil," je povedal Ocon. Manj prijazne besede je imel Francoz za preostale dirkače. "Nekateri vozniki so bili v prvem zavoju samomorilski, na primer Nyck po notranji strani." Šlo je sicer za Jukija Cunodo v Alpha Tauriju in ne Nycka de Vriesa.

Haas vložil protest na rezultate dirke

Nico Hülkenberg je osvojil sedmo mesto. Točke sta osvojila tudi oba voznika McLarna. Foto: Guliver Image S končnim rezultatom se niso sprijaznili še v ekipi Haas, ki je vložila tudi uradni protest. Ob tretji prekinitvi dirke, v predzadnjem krogu, so namreč komisarji določili, da bodo zadnji krog odpeljali z vrstnim redom, kakršen je bil krog prej. Alonsu so tako vrnili tretje mesto, Strollu četrto in Sergiu Perezu (Red Bull) peto, Nico Hülkenberg (Haas) je tako osvojil sedmo mesto, in ne četrtega. Za manjše ekipe namreč na koncu leta šteje vsaka točka.