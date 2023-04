Ideja o dodatnih kvalifikacijah za šprint jezi Verstappna

Vodstvo tekmovanja formule 1 za sobotne šprinterske dirke, ki jih bo v letošnji sezoni šest, v zadnjem hipu z ekipami usklajuje nova pravila. Predlagali so namreč, da bi za šprint izvedli samostojne kvalifikacije, da torej zanj ne bi veljal rezultat običajnih kvalifikacij. Predlog je, da bi imeli v v petek samo en prosti trening, nato kvalifikacije za nedeljsko dirko, v soboto pa kvalifikacije za šprint in šprintersko dirko. V nedeljo pa torej glavno dirko. Prvi konec tedna s šprintersko dirko sledi konec aprila na VN Azerbajdžana.

Lani so bile šprinterske dirke tri, nazadnje v Braziliji. Foto: Guliver Image To pomeni več zanimivega dirkanja za gledalce, težje delo pa za ekipe in dirkače, ki bi tako imeli en sam prosti trening namesto vsaj dveh oziroma na velikih nagradah brez šprinta treh treningov. Ekipe naj bi predlog podpirale, proti pa je aktualni prvak Max Verstappen. Ta že ob odločitvi, da bo letos šest šprinterskih dirk in ne le tri kot lani, ni bil navdušen. "Upam, da ne bo preveč teh sprememb. V nasprotnem primeru me ne bo več dolgo v tem tekmovanju," je povedal v Melbournu, kjer bo v nedeljo na prvem štartnem mestu tretje dirke letošnje sezone. "Korakamo proti sezonam s 24 ali 25 dirkami. Če bodo te šprinte in dodatne obveznosti še dodajali, to zame ne bo več imelo nobenega smisla. V tem ne bom užival." Dodaja, da to pač ni v DNK tega športa. Po vzoru formule 1 in nižjih tekmovanj so krajše sobotne dirke letos uvedli tudi v svetovnem motociklističnem prvenstvu (motoGP).