Dirka, kakršne še ni bilo. Pa je bilo to res potrebno?

Zaradi rdeče zastave so dirkači trikrat prekinili dirko in zapeljali v bokse. Foto: Guliver Image

Dirka, kakršne še ni bilo. Nedeljska formule 1 v Melbournu. Ker so jo kar trikrat prekinili z rdečo zastavo. Dirkači so se čudili, češ da je direktor dirke pretiraval, da bi lahko vozili za varnostnim avtomobilom, medtem ko so čistili stezo. Gledalci so s tem dobili še dva dodatna stoječa štarta in s tem še več drame. In na koncu šteje le to, formula 1 v zadnjih letih doživlja nov vrh gledanosti.

Prvič je zmagal v Melbournu. Foto: Reuters Nedeljska VN Avstralije je bila nekaj posebnega za Maxa Verstappna in njegov Red Bull. Aktualni svetovni prvak je namreč prvič zmagal v Melbournu, Red Bull pa sploh prvič na uvodnih treh dirkah sezone. To so bile Nizozemčeve 80. stopničke v karieri, s čimer se je izenačil z Ayrtonom Senno. Še en zanimiv statistični ocvirek, povezan z Verstappnom: že 34. se je zgodilo, da sta dirko formule 1 na prvem in drugem mestu končala Verstappen in Hamilton (največ med vsemi tekmeci v zgodovini).

Na stopničkah so bili trije svetovni prvaki: Verstappen, Hamilton in Fernando Alonso. Skupaj imajo 11 naslovov. Se je pa prvič po Madžarski 2018 zgodilo, da so bili istočasno na zmagovalnem balkonu trije prvaki (Hamilton, Sebastian Vettel in Kimi Räikkönen).

Direktor dirke prvič trikrat izobesil rdečo zastavo

Foto: Guliver Image In še številka, ki je najbolj neobičajna, saj se je zgodilo prvič: dirka je bila trikrat prekinjena z rdečo zastavo. V osmem krogu zaradi nesreče Alexa Albona (Williams), štiri kroge pred ciljem zaradi trčenja Kevina Magnussena (Haas) in v predzadnjem krogu ob že tretjem stoječem štartu zaradi trčenja kar štirih dirkačev. V vseh treh primerih je bilo na asfaltu precej peska in ostankov dirkalnikov. In prav te rdeče zastave še dan po dirki povzročajo največ polemik. Češ da so komisarji z njimi pretiravali, da bi vendarle lahko vozili za varnostnim avtomobilom, medtem ko so čistili progo.

Gledalci smo s tem dobili še več drame, dirkačem pa so povzročile dodaten stres. Mnenja so seveda deljena. "Mislim, da je bila prva rdeča zastava povsem nepotrebna. Na stezi je res bilo precej peska, ampak dirkaška linija je bilo lepo vidna," je na primer dejal George Russell (Mercedes). Je pa res, da je mladi Britanec zaradi nje veliko izgubil, saj je še pred prekinitvijo zapeljal na menjavo pnevmatik. Iz prvega je nazadoval na sedmo mesto (pozneje je sicer odstopil). Verstappen in Lando Norris (McLaren) pa sta se še bolj čudila rdeči zastavi ob nesreči Kevina Magnussena.

Ob Albonovi nesreči je manjši delček njegovega dirkalnika zletel prek zaščitne mreže med gledalce in enega od njih porezal po roki. Ni šlo za hujšo poškodbo.

Razbit Williamsov dirkalnik Alexa Albona po nesreči v osmem krogu VN Avstralije. Foto: Guliver Image

"Moramo samo razumeti, kdaj je potrebna rdeča zastava"

In kot je že običajno, sta si na nasprotnih bregovih stala šefa najuspešnejših ekip zadnjega desetletja, Mercedesa in Red Bulla. "Prvih dveh rdečih zastav res nisem pričakoval. Seveda pa so stoječi štarti zelo zabavni za občinstvo. Moramo samo bolje razumeti, kdaj je res potrebna rdeča zastava, kdaj pa je dovolj varnostni avto ali virtualni varnostni avto. Mislim, da bi bil v obeh primerih dovolj varnostni avto. Vseeno mi je, kaj izberejo, samo da se ve, po kakšni logiki, da smo mi lahko bolje pripravljeni," je dejal Toto Wolff.

Kevin Magnussen Foto: Reuters Christian Horner je odločitev, da se dirko prekine štiri kroge pred ciljem, podprl, pa čeprav je to pomenilo, da je vodilni Verstappen izgubil 12 sekund prednosti. "O tem smo že večkrat govorili. Želja je, da se dirka konča z dirkanjem in ne za varnostnim avtomobilom. Zato je bilo prav, da so jo prekinili." No, ker se je nato zgodila še prekinitev v predzadnjem krogu, se je na koncu dirka vendarle končala za varnostnim avtomobilom, saj je preprosto zmanjkalo krogov.

Do zdaj je bila dirka formule 1 največkrat prekinjena dvakrat. Tri stoječe štarte smo že videli na VN Avstrije 1987, VN Belgije 1990, VN Toskane 2020 in VN Savdske Arabije 2021. Če ne bi zmanjkalo krogov, bi v letošnjem Melbournu videli celo štiri.