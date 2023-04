Na naslednjih dirkah bo razmerje moči med ekipami drugačno

Fernando Alonso, ki je po uvodnih treh dirkah prvenstva formule 1 tretji (45 točk), samo za obema dirkačema Red Bulla (Max Verstappen ima 69 točk, Sergio Perez pa 54), napoveduje, da bomo na naslednjih dirkah pogosto videli spremembe v razmerju moči med ekipami. Odvisno od tega, kdo bo hitreje in bolje razvijal dirkalnik. Španec se zaveda moči zasledovalcev Mercedesa in Ferrarija.

Že pogrešate formulo 1? Če še ne, pa jo še boste. Dirke ne bo namreč niti naslednja dva konca tedna. Ker so odpovedali VN Kitajske, po VN Avstralije, ki je bila prvega aprila, naslednja zdaj sledi šele 30. aprila, VN Azerbajdžana. Po treh dirkah daleč od Evrope, daleč od tovarn imajo zdaj inženirji precej časa za razvoj dirkalnikov. Če je bil Red Bull v Bahrajnu, Savdski Arabiji in Avstraliji razred zase, Aston Martin, Mercedes in Ferrari pa za njimi v tesni bitki za drugo mesto med konstruktorji, pa bi lahko naslednje dirke pomenile prve spremembe v razmerju moči. Tako napoveduje tudi izkušeni Fernando Alonso (Aston Martin), ki je na prvih treh dirkah osvojil tri tretja mesta.

"Zdi se, da so kvalifikacije zelo pomembne, saj smo na dirkah bolj izenačeni. Obenem pa zdaj vstopamo v del sezone, ki bo zelo zanimiv: katera ekipa bo hitreje razvijala dirkalnik?" je v pogovoru za Motorsport.com razlagal dvakratni svetovni prvak. "Na prve tri dirke, ki so daleč od Evrope, je težko pripeljali veliko nadgradenj. Zdaj pa se bo razmerje moči med ekipami od dirke do dirke bolj spreminjalo, odvisno od tega, kdo bo z nadgradnjami bolj zadel." Mercedes, ki je z Lewisom Hamiltonom v Avstraliji že premagal Alonsa, v vetrovniku testira nove aerodinamične dele, pa tudi spremembe na vzmetenju. Velike spremembe na dirkalniku pa napoveduje McLaren, ki je največje razočaranje uvodnih dirk. Točke je osvojil le v Avstraliji, pa še to samo zaradi številnih odstopov.

Trikrat je bil tretji. Foto: Guliver Image Alonso se zaveda, da bo Aston Martin težko sledil razvoju bogatejših in izkušenejših Mercedesa in Ferrarija. "Trenutno smo vsi zelo veseli. Nismo pričakovali, da bomo na stopničkah. Zdaj pa imamo po treh dirkah že tri. Vse, kar bo sledilo, bo za nas samo plus. Izkoristiti moramo vsako priložnost in se učiti in napredovati kot ekipa. Zdaj se borimo z Red Bullom, Mercedesom in Ferrarijem, z ekipami, ki so veliko bolj navajene na hitro razvijanje dirkalnika." Aston Martin je s 65 točkami drugi v konstruktorskem seštevku, pred njimi je Red Bulls 123 točkami in za njimi Mercedes s 56.