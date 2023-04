Ferrari se s kaznijo Sainzu še ni sprijaznil

Ferrari želi, da Mednarodna avtomobilistična zveza (Fia) še enkrat prouči nesrečo in kazen Carlosu Sainzu na VN Avstralije, da bi Španec vendarle dobil nazaj četrto mesto in 12 točk. Ponos Italije je v Melbournu ostal brez ene same točke.

Pri Ferrariju se še niso pomirili, potem ko so na pretekli VN Avstralije po izteku dirke ostali brez ene same točke. Charles Leclerc je odstopil že na samem začetku, Carlosa Sainza pa je petsekundni kazenski pribitek v cilju iz četrtega pahnil na zadnje, 12. mesto. Ob tretjem štartu (v predzadnjem krogu) je namreč zadel v dirkalnik Fernanda Alonsa (Aston Martin) in ta se je zato zavrtel. Klasična dirkaška nesreča, niti ni bila usodna za Alonsa, zato je kazen res huda. "Mislim, da je to najbolj nepoštena kazen, ki sem jo kdaj videl," je takoj po dirki dejal Sainz. Česa več pa jezen, kot je bil, raje ni povedel. Najbolj pa jih je v Maranellu zmotilo, da so kazen določili takoj, ne da bi se s španskim dirkačem vsaj pogovorili.

Carlos Sainz je tako v Melbournu s četrtega padel na 12. mesto. Foto: Guliver Image In kot je zdaj potrdil vodja Ferrarijeve ekipe Frederic Vasseur, so na krovno zvezo Fio naslovili peticijo, v kateri prosijo, da kazen Sainzu še enkrat proučijo. "Res smo vložili peticijo za ponovno proučitev primera. Ker se o tem s Fio še pogovarjamo, o podrobnostih ne morem govoriti. Je pa tako, da se ob nesrečah Gasly/Ocon in Sargeant/DeVries, ki sta se prav tako zgodili v prvem zavoju, komisarji niso odzvali enako." Mednarodna avtomobilistična zveza mora zdaj ugotoviti, ali lahko primer znova odpre. Za to bi potrebovala nove dokaze. "Za dobro športa se moramo izogibati primerov, ko trije podobni dogodki v istem zavoju niso enako obravnavani," je še dejal Vasseur.

Po treh od 23 dirkah prvenstva formule 1 ima vodilni Red Bull 123 točk, Ferrari na četrtem mestu samo 26. V seštevku dirkačev pa Max Verstappen vodi z 69 točkami, Sainz na petem mestu jih ima 20, Leclerc na 10. pa samo šest.