Trije konci tedna brez dirke pomenijo skoraj štiri tedne za delo inženirjev. In to je priložnost, da se Ferrari po katastrofalnem začetku prvenstva formule 1 vendarle vrne na pravo pot, pot proti naslovu prvaka, ki ga v konkurenci dirkačev nima že vse od leta 2007 (Kimi Räikkönen). Lani je Charles Leclerc dobil dve od uvodnih treh dirk, nato pa je vse prevečkrat zatajila tehnika in taktika. In Monačan je prvenstvo 2022 končal skoraj 150 točk za prvakom Maxom Verstappnom. Letos pa je odstopil na dveh od uvodnih treh dirk (prvič zaradi tehnične okvare, drugič zaradi nesreče) in je s šestimi točkami zgolj deseti oziroma 63 točk za vodilnim Verstappnom.

Nekaj boljši je sicer Carlos Sainz (20 točk), a tudi on še brez stopničk, potem ko so mu tretje mesto vzeli na minuli VN Avstralije. Fia bo pritožbo Ferrarija zaradi strogo dosojene kazni, ki ga je pahnila na 12. mesto, v torek, 18. aprila, sicer še proučila.

Charles Leclerc in Pierre Gasly (Alpine), ki živita v Monte Carlu, sta si pretekli teden ogledala nekaj dvobojev teniškega mastersa. Foto: Guliver Image Odkar se točke delijo po trenutnem sistemu (od 25 do ene za prvih 10), torej od leta 2010, Ferrari tako slabega začetka sezone še ni imel. Na prvih treh dirkah sta jih Leclerc in Sainz osvojila le 26 oziroma kar 97 manj od vodilnega Red Bulla. Primerjava s prejšnjimi najslabšimi sezonami ponosa Italije: 27 točk leta 2020, 33 točk leta 2014, 37 točk leta 2012 in 42 točk leta 2021.

Leclerc, ki le stežka skriva slabo voljo, za zdaj ne meče puške v koruzo. "Izkoristiti moramo ta premor! Čim prej potrebuje nadgradnje na dirkalniku. Da bomo raje prej kot slej konkurenčnejši." Še en dober podatek za Ferrari: sezona je rekordno dolga, sledi še 20 dirk. "Sezona je še zelo zelo dolga. Smo zelo motivirani, da se vrnemo nazaj na vrh. Na najboljši mogoč način bomo izkoristili te tedne do Azerbajdžana." Ker so že pred sezono s koledarja umaknili VN Kitajske, ki bi morala biti prejšnji konec tedna, po prvoaprliski VN Avstralije zdaj naslednja dirka v Bakuju sledi šele zadnjo nedeljo v mesecu. Leclerc pritrjuje, da dirkalnik potencial ima, a: "Na kvalifikacijah smo dobri. Takrat ima dirkalnik dober oprijem. Na dirki pa ga nato kar izgubimo in vse težje je voziti dirkalnik."

Skupni seštevek (3/23):



1. Max Verstappen (Red Bull) 69 točk

2. Sergio Perez (Red Bull) 54

3. Fernando Alonso (Aston Martin) 45

4. Lewis Hamilton (Mercedes) 38

5. Carlos Sainz (Ferrari) 20

...

10. Charlec Leclerc (Ferrari) 6



1. Red Bull Honda 123 točk

2. Aston Martin Mercedes 65

3. Mercedes 56

4. Ferrari 26