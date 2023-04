Začenja se dirkaški konec tedna, kot ga še ni bilo

Daleč je prvi april, ko so zadnjič hrumeli dirkalniki formule 1. Po premoru se prvenstvo nadaljuje s četrto od 23 dirk leta, z veliko nagrado Azerbajdžana na ulični stezi v Bakuju. Pred nami je dirkaški konec tedna, kot ga še ni bilo, saj bomo videli en sam prosti trening ter dvoje kvalifikacij in dve dirki. Dirkač lahko osvoji kar 34 točk!

Baku dirko formule 1 gosti sedmič. Še nihče ni zmagal dvakrat. Foto: Guliver Image Formula 1 v Baku, prestolnico Azerbajdžana, prihaja sedmič. Po tri zmage imata Red Bull in Mercedes, prvo dirko je tu leta 2016 dobil Nico Rosberg (Mercedes). Na šest kilometrov dolgi ulični progi, četrti najdaljši na trenutnem koledarju, ni še noben voznik zmagal dvakrat. Gre za krog dveh ekstremov: del je speljal po ozkih ulicah starega dela Bakuja (nekaj je tudi klasičnih uličnih 90-stopinjskih zavojev), nato pa sledi (sicer nekoliko prelomljena) štartno-ciljna ravnina po aveniji Neftchilar, ki je dolga kar 2,2 kilometra. Na njej dirkači dosegajo hitrosti čez 360 kilometrov na uro. Neuradni hitrostni rekord je padel na prvi izvedbi, ko je Valtteri Bottas dosegel končno hitrost 378 kilometrov na uro.

Zadnjih pet zmagovalcev VN Azerbajdžana:



2022 – Max Verstappen (Red Bull)

2021 – Sergio Perez (Red Bull)

2019 – Valtteri Bottas (Mercedes)

2018 – Lewis Hamilton (Mercedes)

2017 – Daniel Ricciardo (Red Bull)

Ne le 26, ta konec tedna lahko dirkač osvoji 34 točk

Del kroga v Bakuju je speljan po starem mestnem jedru. Foto: Guliverimage Uvodne tri dirke prvenstva so bile prikaz premoči ekipe Red Bull, ki je osvojila vse tri prve štartne položaje in vse tri dirke (dve celo z dvojno zmago). Mercedes in Aston Martin vseeno še ne zaostajata toliko, precej več pa Ferrari, ki je še brez stopničk. VN Azerbajdžana bo priložnost, da se približajo. Trije tedni so bili kot nalašč za razvoj dirkalnika. Obenem pa bo ta konec tedna na voljo kar 34 točk: osem za zmago na šprinterski dirki, 25 za zmago na glavni dirki in še točka za najhitrejši krog.

V zadnjem hipu je prišlo tudi do spremembe programa: odpeljali bodo le en prosti trening, namesto sobotnega pa bodo izvedli posebne kvalifikacije za sobotno šprintersko dirko v dolžini 100 kilometrov (petkove kvalifikacije bodo štele za štartna mesta na nedeljski klasični dirki v dolžini 305 kilometrov). Na šprintu bodo torej zdaj lahko dirkali "na polno" (vsaj taka je želja vodstva tekmovanja), saj ne bo imel vpliva na štartna mesta na glavni nedeljski dirki.

Spored VN Azerbajdžana:



Petek, 28. 4.:

11.30 – prosti trening

15.00 – kvalifikacije za dirko



Sobota, 29. 4.:

11.30 – kvalifikacije za šprint

15.30 – šprinterska dirka



Nedelja, 30. 4.:

13.00 – dirka

Verstappen: To vzame nekaj sijaja glavni dirki

Max Verstappen Foto: Guliver Image Vodilni v prvenstvu Max Verstappen (Red Bull) je že pred časom dejal, da spremembi ni naklonjen. Zdaj je pojasnil, zakaj ne: "S poslovnega vidika je mogoče to res dobro, manj pa z dirkaškega. Ja, na šprintu je prvi krog zanimiv, morda s kakšno nesrečo, varnostnim avtomobilom. Nato pa hitro dobiš idejo, kdo je hiter, kaj se bo dogajalo tudi naslednji dan. To morda vzame nekaj sijaja glavni dirki, ki bi po moje morala biti poseben dogodek."

Sedemkratni svetovni prvak Lewis Hamilton (Mercedes) je navdušen predvsem zato, ker je šprint v Bakuju. "Mislim, da bo težko za vse. A smo vsi na isti ladji. To je prava steza, saj so prehitevanja tu mogoča. Tukaj smo že imeli dobre dirke. Težko pač je, ker imaš samo en trening, mogoče 20 krogov, nato pa že sledijo kvalifikacije. Ampak saj smo tukaj, da dirkamo, kajne?" Brez drugega treninga bodo ekipe in dirkači težje pripravili dirkalnik za dirko, saj se bodo na edinem treningu primarno osredotočale na nastavitve za en hiter krog.

Več kot dva kilometra dolga ravnina omogoča lahka prehitevanja in veliko akcije. Foto: Reuters

Sainz: Več dirkanja, več pomembnih krogov

Poseben izziv bodo sobotne kvalifikacije za šprint, ki bodo še nekaj minut krajše kot običajne. Carlos Sainz (Ferrari) tako poudarja: "Zahtevne bodo. Zbudil se boš in boš že imel kvalifikacije. Dobro se bo treba ogreti, iti pod mrzel tuš, da boš res buden in nato boš že od prvega kroga naprej na tem neravnem asfaltu pritiskal do konca. Napeto bo! Nato bo sledil šprint, 17 krogov. Več dirkanja, več pomembnih krogov. Psihično in fizično bo zelo zahtevno. Ampak če bo to razveselilo navijače, medije, smo tudi mi za."

Lando Norris (McLaren) meni, da sta dve dirki priložnost, da tudi počasnejše ekipe osvojijo kakšno točko več. "Všeč mi je, da bomo zdaj imeli dvoje kvalifikacij. Všeč mi je, da je v petek trening in nato kvalifikacije. Pritisk je zagotovo večji, a jaz bom še bolj užival." Po takšnem format bodo letos dirkali na šestih od 23 velikih nagrad.

Skupni seštevek pred VN Azerbajdžana:



1. Max Verstappen (Red Bull) 69 točk

2. Sergio Perez (Red Bull) 54

3. Fernando Alonso (Aston Martin) 45

4. Lewis Hamilton (Mercedes) 38

5. Carlos Sainz (Ferrari) 20

6. Lance Stroll (Aston Martin) 20

7. George Russell (Mercedes) 18

8. Lando Norris (McLaren) 8



1. Red Bull Honda 123 točk

2. Aston Martin Mercedes 65

3. Mercedes 56

4. Ferrari 26

5. McLaren Mercedes 12

6. Alpine 8

Mercedes: Nimamo čarobne plačice

Lewis Hamilton Foto: Guliver Image Ob spremenjenem sistemu tekmovanja je bila na četrtkovem druženju z novinarji še ena vroča tema: je kdo ob premoru zmanjšal zaostanek za Red Bullom. "Na naslednjih dirkah želimo delati korake naprej. Dirkalnik bomo razvijali še nekaj naslednjih tednov. Komaj čakamo, da vidimo, kakšen bo napredek. Vemo pa, da nimamo čarobne paličice," ostaja na trdnih tleh vodja Mercedesove ekipe Toto Wolff. George Russell je pred dnevi govoril o velikih spremembah, Hamilton je podobno kot Wolff bolj previden: "V osnovi dirkalnik ostaja enak, z novimi deli na njem pa začenjamo novo pot." Po drugem mestu na VN Avstralije je izkušeni Britanec 31 točk za vodilnim Verstappnom.

Charles Leclerc (Ferrari), ki je dvakrat odstopil in ima na 10. mestu skupnega seštevka le šest točk, pričakuje najtežji dirkaški konec tedna doslej: "Samo en prosti trening na ulični stezi po treh ednih odmora bo velik izziv. Realno trenutno nismo dovolj hitri za Red Bull, a vseeno z veliko upanja pričakujem naslednje tedne. Vem, kakšne načrte ima ekipa, vem, kaj bomo postorili na dirkalniku. Stoodstotno sem prepričan, da se bomo lahko borili z Red Bullom. Kdaj? Tega odgovora pa še nimam." Ferrari več novosti na dirkalniku napoveduje za Imolo, Miami in Barcelono.