Fia zavrnila pritožbo Ferrarija

Krovna avtomobilistična zveza Fia je danes zavrnila pritožbo ekipe Ferrari zaradi kazni njenemu dirkaču Carlosu Sainzu na dirki formule 1 v Melbournu 2. aprila. Sainz tako ostaja na 12. mestu te preizkušnje in brez točk v SP.

Španec je sicer ciljno črto v Melbournu prevozil kot četrti, a mu je vodstvo tekmovanja pozneje zaradi trčenja z rojakom Fernandom Alonsom izreklo kazen, zaradi katere je izgubil osem mest in ni bil več med dobitniki točk.

Ferrari je zahteval pregled kazni oziroma ponoven postopek, a je Fia zahtevo zavrnila. Kot so v krovni zvezi zapisali v utemeljitvi, Ferrari ni predstavil novih dokazov, ki bi lahko bistveno vplivali na odločitev vodstva dirke, zato so zahtevo zavrnili.

Kaotično dirko v Avstraliji, ki so jo zaznamovali trije ponovljeni starti in številne nesreče, je sicer dobil svetovni prvak Nizozemec Max Verstappen (Red Bull) pred Britancem Lewisom Hamiltonom in Alonsom (Aston Martin).

