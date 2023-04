Poslavlja se vodja ekipe z najdaljšim stažem

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V Red Bullovi sestrski ekipi Alpha Tauri se bo po koncu letošnje sezone zgodila kadrovska prevetritev na samem vrhu. Poslovil se bo dolgoletni vodja ekipe Franz Tost. Avstrijec je vodenje ekipe prevzel leta 2005, ko je Dietrich Mateschitz oziroma Red Bull kupil takratni Minardi in ga preimenoval v Toro Rosso. Od leta 2020 se imenuje Alpha Tauri. Pod njegovim vodstvom sta kariero v kraljici avtomotošporta začela poznejša svetovna prvaka Sebastian Vettel in Max Verstappen. Sedeminšestdesetletnik bo še eno sezono ostal svetovalec ekipe. S spremembo si želijo zagotoviti dolgoročno stabilnost italijanske ekipe v avstrijski lasti.

Foto: Guliver Image Novi vodja Alpha Taurija bo postal Laurent Mekies, ki trenutno kot športni direktor in pomočnik vodje ekipe dela v Ferrariju. Pred odhodom k Ferrariju je Francoz že delal za Alpha Tauri, tudi kot dirkaški inženir. Vmes je bil še na Mednarodni avtomobilistični zvezi (direktor za varnost). Izbrali so tudi novega direktorja, to bo Peter Bayer, nekdanji izvršni direktor Fie.

Začetek sezone 2023 za Alpha Tauri ni najboljši, saj so na uvodnih treh dirkah osvojili vsega tri točke. V konstruktorskem seštevku zasedajo predzadnje, deveto mesto.