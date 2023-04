Tekmeci grozijo Verstappnu: Velike spremembe prihajajo

Max Verstappen je dobil dve letošnji dirki, na eni pa je bil drugi in vodi v seštevku. Foto: Guliver Image Po treh aprilskih koncih tedna brez dirke se svetovno prvenstvo formule 1 konec tega tedna nadaljuje z VN Azerbajdžana. Po treh dirkah ima aktualni prvak Max Verstappen (Red Bull) z zmago, drugim mestom in zmago že 69 točk oziroma 15 več od Sergia Pereza (Red Bull), 24 od Fernanda Alonsa (Aston Martin) in 31 od Lewisa Hamiltona (Mercedes). Njegov lanski prvi izzivalec Charles Leclerc (Ferrari) pa po dveh odstopih na 10. mestu zaostaja velikih 63 točk.

Če pa date kaj na številke in zgodovino, pa pozor na ta podatek: lani je sezono z zmago, drugim mestom in zmago začel Leclerc, predlani pa z zmago, drugim mestom in zmago Hamilton. Ne en ne drugi nato nista postala prvaka. Preobrati torej so mogoči. In prav daljši premor do četrte dirke sezone je bil priložnost, da se dokažejo inženirji ekip, ki so Red Bullu najbližje: Mercedesa, Aston Martina in Ferrarija.

Skupni seštevek pred VN Azerbajdžana:



1. Max Verstappen (Red Bull) 69 točk

2. Sergio Perez (Red Bull) 54

3. Fernando Alonso (Aston Martin) 45

4. Lewis Hamilton (Mercedes) 38

5. Carlos Sainz (Ferrari) 20

6. Lance Stroll (Aston Martin) 20

7. George Russell (Mercedes) 18

8. Lando Norris (McLaren) 8



1. Red Bull Honda 123 točk

2. Aston Martin Mercedes 65

3. Mercedes 56

4. Ferrari 26

5. McLaren Mercedes 12

6. Alpine 8

George Russell (Mercedes) je s svojimi zadnjimi besedami nakazal, da osemkratni zaporedni konstruktorski prvaki v Baku prihajajo s številnimi spremembami na dirkalniku W14. "Tukaj smo, da bi dosegali zmage in se borili za naslov prvaka. Trenutno tega sicer ne moremo, ampak velike spremembe prihajajo. Seveda to ne gre na hitro, a kmalu bomo videli velike spremembe in upam, da se bo to poznalo tudi na časih krogog." Novosti na dirkalniku sta s Hamiltonom že preizkusila v simulatorju. "V teh dveh, treh tednih smo našli več rešitev kot prej v celotni zimi, ko smo dirkalnik razvijali v napačni smeri. Vsekakor smo zdaj na pravi poti."

Kadrovska sprememba pri Mercedesu

Mercedes je naredil tudi eno kadrovsko spremembo, po dveh letih se je v vlogo tehničnega direktorja vrnil James Allison. Napovedal je, da bodo imeli v Bakuju predvsem več novih komponent na vzmetenju, da bi bil dirkalnik bolj stabilen, bolj vozen in bosta zato Russell in Hamilton lažje dirkala na meji. Največja sprememba na W14 prihaja za dirko v Imoli (21. maj), ko se bodo odmaknili od koncepta, ki so se ga lotili lani. Napovedujejo namreč nove stranice dirkalnika, trenutna revolucionarna zasnova se je izkazala za napačno.

Ferrari v Bakuju še brez večjih novosti na dirkalniku

Charles Leclerc je že dvakrat odstopil. Foto: Guliver Image

Ferrari, ki s prvih treh dirk nima niti ene uvrstitve na stopničke, ostaja na začrtani poti, češ da ima dirkalnik SF-23 dovolj potenciala in ne bodo delali na B verziji dirkalnika. "Ne, mislim, da ne bomo šli v drugo smer. Predvidene imamo še številne nadgradnje na tem dirkalniku, ki prihajajo na naslednjih dirkah. Ne še za Baku, saj gre za specifično stezo, pa tam bo še šprinterska dirka. Ampak za Miami, Imolo in Barcelono, ne pa za Monako, bomo imeli na dirkalniku številne novosti. Držimo se svojega načrta, malo se bomo le prilagodili," je dejal vodja ekipe Frederic Vasseur.

Alonso: Zdaj se moramo izkazati

Fernando Alonso Foto: Guliver Image Večja uganka je Aston Martin, ki se je prvič znašel v igri za stopničke in zmage. Na vseh treh dirkah tretji Fernando Alonso v izjavah ves čas spodbuja inženirje: "Zdaj se moramo izkazati. Od Bakuja naprej, v Imoli, Barceloni bodo ekipe začele prihajati z izboljšavami na dirkalnikih. In tudi s tega vidika moramo postati vrhunska ekipa." V isti sapi sicer 42-letnik poudarja, da rezultatsko krivuljo prehitevajo za leto dni. "Upal sem, da sem bomo leta 2023 učili in leta 2024 tekmovali s Ferrarijem in Mercedesom." Vodja ekipa Mike Krack pa pravi, da se tudi lastnik ekipe kanadski milijarder Lawrance Stroll ne bo zadovoljil zgolj s stopničkami.