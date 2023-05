En sam dramatičen trenutek in ta bi bil lahko tragičen

Po Veliki nagradi Azerbajdžana se največ govori o tem, kako je Red Bull še vedno v svoji ligi. Sprašujejo se še, zakaj je bilo na ulični stezi v Bakuju tako malo prehitevanj. Najbolj dramatičen trenutek se je tako zgodil v boksih, pa tukaj ne mislimo prezgodnjega postanka Maxa Verstappna, ki ga je stal zmago, temveč dogodek v zadnjem krogu, ko je Esteban Ocon skoraj zbil več neprevidnih fotografov in članov osebja, ki so pripravljali protokol za razglasitev zmagovalcev.

Šesta zmaga v formuli 1 za Sergia Pereza, pet jih je dosegel na uličnih dirkah. Foto: Reuters Lani je bila VN Azerbajdžana s 40 prehitevanji ena najbolj zanimivih dirk leta, to nedeljo je bilo drugače. Že dolgo nismo videli tako malo akcije: tri lahka prehitevanja dirkačev Red Bulla, eno drzno Fernanda Alonsa (Aston Martin), nekaj drame je bilo ob prehitrem postanku Maxa Verstappna (Red Bull), zaradi katerega je izgubil zmago. Charles Leclerc (Ferrari), ki je osvojil tretje mesto, je dejal, da tako osamljene dirke ni odpeljal še nikoli.

"Ta format konca tedna moramo analizirati"

Osamljena dirka za Leclerca Foto: Guliver Image Vodja Mercedesove ekipe Toto Wolff je dirko označil za dolgočasno ter vodstvo tekmovanja pozval, naj razmisli o smotrnosti formata dirkaškega konca tedna s šprintersko dirko in šprinterskimi kvalifikacijami. "Nobenih prehitevanj ni bilo, tudi ko je bil za tabo veliko hitrejši dirkač. Dirka ni ponudila nobene zabave. Ta format konca tedna moramo analizirati. Potrebujemo tesne bitke. Edini vrhunec je bil na šprintu, ko sta se borila George in Max." Zaradi manj treninga in več poudarka na kvalifikacijskih krogih so imele ekipe manj časa za pripravo dirkalnika za dirko, pa tudi zgolj že delno rabljene komplete pnevmatik zanjo.

V boksih skoraj zbil več ljudi

Najbolj dramatičen dogodek dirke se je tako zgodil v zadnjem krogu, ko je v bokse pripeljal Esteban Ocon (Alpine). Le malo je manjkalo in zbil bi več nepozornih fotografov in članov osebja, ki so pripravljali vse potrebno za razglasitev zmagovalcev. Te vedno spustijo v bokse že v zadnjem krogu, tokrat je bilo to prekmalu, saj se je Alpine odločil za pozen postanek. Mednarodna avtomobilistična zveza (Fia) je že napovedala, da bo protokol spremenila, da se ne bi zgodila kakšna tragedija. Tokrat se je vse dobro končalo. "Strašljiv dogodek ob koncu dirke v boksih. K sreči ni nihče nastradal. Poskrbeti moramo, da se kaj takega ne zgodi več," je po dirki na Twitterju zapisal Ocon. DID ALPINE FORGET TO PIT OCON?! THE PITLANE WAS FILLING UP. CHAOS!! 🤯🤯 #AzerbaijanGP pic.twitter.com/Azo9OWPbpm — Tyson Whelan (@tyson_whelan) April 30, 2023 The onboard footage from Esteban Ocon's near miss in the pitlane 😳 pic.twitter.com/OqyKq79nFj — ESPN F1 (@ESPNF1) April 30, 2023

"Res nismo pričakovali varnostnega avtomobila"

Max Verstappen z drugim mestom na dirki in tretjim na šprintu ni bil najbolj zadovoljen. Foto: Reuters Za svojo drugo zmago v Bakuju in šesto v formuli 1 je imel Sergio Perez (Red Bull) tudi nekaj sreče. Ob postanku za varnostnim avtomobilom (odstop Nycka de Vriesa) ni izgubil toliko časa kot Verstappen in je tako prehitel ekipnega tekmeca. Vodja Red Bullove ekipe Cristian Horner je po dirki dejal, da nikakor niso pričakovali, da bo direktor dirke takrat na stezo poslal varnostni avtomobil. "Max je imel že nekaj težav z zadnjimi pnevmatikami, Checo pa je bil tik za njim. Bil je idealen čas za postanek. Nyck sploh ni zadel v steno, vse pnevmatike je imel na dirkalniku, zato res nismo pričakovali varnostnega avtomobila." Zdelo se je, da se je Verstappen z drugim mestom vseeno lažje sprijaznil kot v soboto s ponesrečenim dvobojem z Georgeem Russllom (Mercedes). "To zadevo moramo analizirati, saj me je ne koncu stala zmago."

Leclerc: Ko se začne dirka, je Red Bull v svoji ligi

Alonsu je zmanjkalo nekaj krogov, da bi lahko ogrozil tretjega Leclerca. Foto: Guliver Image Sklepna ugotovitev četrtega dirkaškega konca tedna je, da tekmeci kljub nekaj novim delom na svojih dirkalnikih niso nič bližje Red Bullu. "Ko se začne dirka, je Red Bull v svoji ligi. Na 51 krogov dolgi dirki so mnogo hitrejši od drugih," je poudaril Leclerc, ki je dosegel najboljši kvalifikacijski čas. Poskočni konjič iz Maranella je bil tokrat sicer drugi najhitrejši na stezi, Aston Martin in Mercedes pa sta v primerjavi z VN Avstralije izgubila stik z Red Bullom. Alonso, ki je s četrtim mestom prvič letos ostal brez stopničk, je razkril, da so imeli precej težav: "Za Astonom je zahteven Baku. Imeli smo težave s sistemom DRS in nastavitvami. Nismo bili hitri, pa sem bil na koncu le sekundo za stopničkami. Ferrari pa je imel popoln konec tedna: prvi štartni položaj in super hiter dirkalnik. Ker smo vseeno zaostali samo sekundo, sem lahko vesel." Če bi dirka trajala še kakšen krog, bi Leclerca prehitel, je še dejal Španec.