Red Bull prvič letos premagan, olajšanje za Leclerca

Po treh tednih sproščanja ob igranju klavirja je Charles Leclerc prišel kot prerojen v Baku in Ferrariju pridirkal prvi najboljši štartni položaj v letošnji sezoni. Red Bull je sploh prvič letos premagan, potem ko sta Max Verstappen in Sergio Perez dobila uvodne tri kvalifikacije in tri dirke. Na tokratnem petkovem kvalifikacijskem treningu za nedeljsko glavno dirko sta zasedla drugo in tretje mesto.

Prvič letos veseli Leclerc. Foto: Reuters Charles Leclerc (Ferrari), ki je letos že dvakrat odstopil in v skupnem seštevku zaseda le deseto mesto, je osvojil svoj 19. najboljši štartni položaj v karieri, prvega v letu 2023. "Dober občutek," je ob vzdihu olajšanja prek radijske izjave dejal Monačan. "Dirkalnik je bil dober. Dober je bil!" V Bakuju je Monačan že tretjič v najboljšem štartnem položaju, nima pa še zmage. "Seveda sem presenečen. Dober konec tedna bi bil že, če bi bili pred Aston Martinom in Mercedesom, zdaj pa smo na prvem štartnem mestu. Zelo lepo presenečenje. Ne smemo pa pozabiti, da je naš dirkalnik na dirki še vedno malo za Red Bullom." Na dosedanjih šestih VN Azerbajdžana imata po tri zmage Red Bull in Mercedes. Pravi preizkus za Ferrari sledi na dirki, na katerih so bili letos vselej počasnejši kot na kvalifikacijah. Na dirki pa je pridobival Aston Martin, Fernando Alonso tokrat z njim s sekundo zaostanka šesti.

Max Verstappen Foto: Reuters Vodilni v prvenstvu Max Verstappen (Red Bull) je na drugem štartnem mestu, na koncu je za Leclercom zaostal 188 tisočink. Pred zadnjim hitrim kvalifikacijskim krogom pa sta imela povsem enak čas (do tisočinke). To bi bil res nenavaden razplet. V Jerezu 1997 pa so celo trije dosegli do tisočinke enak najboljši kvalifikacijski čas: Michael Schumacher, Jacques Villeneuve in Heinz-Harald Frentzen.

Mercedes slabši od pričakovanj, McLaren boljši

Oba mcLarna med deseterico Foto: Reuters Po drugem mestu v Avstraliji in toliko besedah v zadnjih treh tednih, da so začeli razvoj dirkalnika v novo pravo smer, je bilo na kvalifikacijah novo razočaranje za Mercedes. George Russell jih je z dobrimi osmimi desetinkami zaostanka za Verstappnom končal že v drugem delu. Bil je 11., finalni del kvalifikacij je zgrešil za vsega štiri tisočinke. A če bi bil toliko hitrejši, bi iz deseterice pahnil Lewisa Hamiltona. Sedemkratni svetovni prvak si je pozneje v tretjem delu kvalifikacij vendarle pridirkal bolj spodoben štartni položaj – peti.

Na drugi strani pa je po zelo slabih uvodnih dirkah tokrat McLaren z obema dirkačema v prvi deseterici. Na prvih treh velikih nagradah so imeli le enkrat enega dirkača med 10 v štartni vrsti (12 točk so v Avstraliji osvojili zgolj zato, ker je bilo toliko odstopov): Lando Norris na sedmem in Oscar Piastri na desetem mestu.

VN Azerbajdžana, kvalifikacije (štartna mesta za nedeljsko dirko):



1. Charles Leclerc (Ferrari) 1:40,203

2. Max Verstappen (Red Bull) +0,188

3. Sergio Perez (Red Bull) +0,292

4. Carlos Sainz (Ferrari) +0,813

5. Lewis Hamilton (Mercedes) +0,974

6. Fernando Alonso (Aston Martin) +1,050

7. Lando Norris (McLaren) +1,078

8. Juki Cunoda (Alpha Tauri) +1,378

9. Lance Stroll (Aston Martin) +1,408

10. Oscar Piastri (McLaren) +1,408



11. George Russell (Mercedes)

12. Esteban Ocon (Alpine)

13. Alex Albon (Williams)

14. Valtteri Bottas (Alfa Romeo)

15. Logan Sargeant (Williams)



16. Guanju Džov (Alfa Romeo)

17. Nico Hülkenberg (Haas)

18. Kevin Magnussen (Haas)

19. Pierre Gasly (Alpine)

20. Nick de Vries (Alpha Tauri)

Katastrofalen dan za Gaslyja

Alpinovi mehaniki so imeli in še imajo obilo dela z dirkalnikom Pierra Gaslyja. Foto: Reuters Dramatičen petek v Bakuju, še posebej za ekipo Alpine. Najprej je Pierru Gaslyju zagorel dirkalnik na treningu (puščanje olja na hidravliki), nato pa je Francoz dirkalnik še razbil v prvem delu kvalifikacij. In to je vodilo do še druge prekinitve kvalifikacij. Najprej je namreč svoj dirkalnik raztreščil Nyck de Vries (Alpha Tauri). Prvi del je tako zaradi dveh daljših prekinitev namesto 18 minut trajal kar 46 minut. Največje razočaranje pa ekipa Haas, saj sta Nico Hülkenberg in Kevin Magnussen končala na 17. oziroma 18. mestu.

Tako so štartna mesta za nedeljsko glavno dirko v klasični dolžini 305 kilometrov razdeljena. Štart bo ob 13.00.

Pred tem pa sledi še "šprinterska sobota": dopoldne ob 10.30 s krajšimi kvalifikacijami za štartna mesta na šprintu in popoldne ob 15.30 še 100 kilometrov dolga dirka za točke od osem do ena.