Zaradi rdeče zastave edini trening še krajši, Ferrari je hiter

Petkov prosti trening na prizorišču četrte dirke sezone formule 1 napoveduje zelo tesno bitko Red Bulla in Ferrarija na obeh kvalifikacijah in obeh dirkah za VN Azerbajdžana. Maxa Verstappna (Red Bull), Charlesa Leclerca (Ferrari) in Sergia Pereza (Red Bull) je na prvih treh mestih ločilo vsega 139 tisočink.