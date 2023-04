Osem točk Perezu, Russell razjezil Verstappna

V Bakuju so odpeljali prvo od šestih letošnjih šprinterskih dirk (100 kilometrov, 17 krogov, za točke od osem do ena za prvih osem). Za Sergia Pereza (Red Bull) je to prva zmaga na šprintu. Na prejšnjih šestih so zmagali: trikrat Max Verstappen (Red Bull), dvakrat Valtteri Bottas (ko je še dirkal za Mercedes) in enkrat George Russell (Mercedes). "Super. Jutri ponovimo," je po prečkanju ciljne črte prek radijske zveze dejal Mehičan. "Ta konec tedna je bilo na vseh, tudi inženirjih, mehanikih veliko pritiska. A zares gre šele jutri."

VN Azerbajdžana, šprinterska dirka:



1. Sergio Perez (Red Bull)

2. Charles Leclerc (Alpine) +4,4

3. Max Verstappen (Red Bull) +5,0

4. George Russell (Mercedes) +8,5

5. Carlos Sainz (Ferrari) +10,3

6. Fernando Alonso (Aston Martin) +11,6

7. Lewis Hamilton (Mercedes) +16,5

8. Lance Stroll (Aston Martin) +18,4

9. Alex Albon (Williams) +21,7

10. Oscar Piastri (McLaren) +22,8

11. Kevin Magnussen (Haas) +27,9

12. Guanju Džov (Alfa Romeo) +34,6

13. Pierre Gasly (Alpine) +36,9

14. Nyck de Vries (Alpha Tauri) +41,6

15. Nico Hülkenberg (Haas) +48,5

16. Valtteri Bottas (Alfa Romeo) +49,9

17. Lando Norris (McLaren) +51,1

18. Esteban Ocon (Alpine) +60,6

Odstop: Juki Cunoda (Alpha Tauri)

Ni nastopil: Logan Sargeant (Williams)

Tesen dvoboj med dirkačema Red Bulla in Mercedesa v prvem krogu šprinta. Foto: Reuters Verstappen in Russell sta v uvodnih zavojih dirkala kolo ob kolesu, z rahlimi dotiki in dvoboj za tretje mesto je dobil Britanec. Nizozemec se je prek radijske zveze pritoževal, da ga je prehitel zgolj zaradi trčenja, a resnici na ljubo je šlo za manjši dotik, ki se mu je na ulični stezi težko izogniti. Komisarji niso posredovali. Je pa Red Bullov dirkalnik utrpel nekaj malega poškodb na podvozju. Po dirki je bila videti luknja tudi na stranici dirkalnika, ki jo je Max tekmecu pokazal. Izmenjala sta si nekaj besed in grdih pogledov. "Nič nisva razjasnila. Moral bi mi pustiti nekaj prostora," je v prvi izjavi dejal svetovni prvak.

V ozadju pa je v uvodnem krogu Juki Cunoda (Alpha Tauri) oplazil betonski zid. Ker se je guma z njegovega dirkalnika sama kotalila po stezi, na kateri je še ostalo nekaj razbitin, je na progo zapeljal varnostni avto. Japonec je sicer pripeljal v bokse, a moral odstopiti, saj je imel zvito vpetje za zadnjo pnevmatiko.

Perez je prehitel Leclerca in dobil šprint v Azerbajdžanu. Foto: Reuters Ob letečem štartu (šesti krog) je Verstappen že v prvem zavoju vrnil dirkaču Mercedesa in bil znova tretji. Fernando Alonso (Aston Martin) pa je za šesto mesto prehitel Lewisa Hamiltona (Mercedes). Prvi trije so nato hitro pobegnili ostalim. S pomočjo zavetrja, sistema DRS in tudi močnejšega Hondinega motorja je dva kroga pozneje na več kot dva kilometra dolgi štartno-ciljni ravnini Perez prehitel Leclerca in prevzel vodstvo. Verstappen pa v preostalih osmih krogih Monačana ni mogel ogroziti. "Danes sem zadovoljen z drugim mestom. Jutri gremo na zmago, a bo težko, saj je Red Bull malo hitrejši," je po šprintu povedal Leclerc.

Skupni seštevek po šprintu v Bakuju:



1. Max Verstappen (Red Bull) 75 točk

2. Sergio Perez (Red Bull) 62

3. Fernando Alonso (Aston Martin) 48

4. Lewis Hamilton (Mercedes) 40

5. Carlos Sainz (Ferrari) 24

6. George Russell (Mercedes) 23

7. Lance Stroll (Aston Martin) 21

8. Charles Leclerc (Ferrari) 13



1. Red Bull Honda 137 točk

2. Aston Martin Mercedes 69

3. Mercedes 63

4. Ferrari 37

5. McLaren Mercedes 12

6. Alpine 8

Glavna dirka v nedeljo ob 13.00

Osrednje dirka četrtega dirkaškega konca tedna v letošnjem prvenstvu formule 1 bo v nedeljo ob 13.00. Iz prve vrste bosta začela Leclerc in Verstappen, saj veljajo rezultati petkovih kvalifikacij in ne šprinterske dirke, kot je bilo to v prejšnjih dveh sezonah.