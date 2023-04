VN Azerbajdžana se nadaljuje s spremenjenim programom tekmovalnega konca tedna, ki je odslej v veljavi na prizoriščih, kjer je tudi šprinterska dirka (na šestih letos). Sobota je tako namenjena dopoldne kvalifikacijam za šprint (prvi dal je trajal 12 minut, drugi 10 in tretji le osem) in popoldne šprinterski dirki v dolžini 100 kilometrov, ki prinaša boj za točke od prvega do osmega mesta (od osem do ena). Štart le te bo ob 15.30.

Leclerc na šprint kvalifikacijah sekundo pred Alonsom

Fernando Alonso Foto: Reuters S časom 1:41,697, ki je več kot sekundo počasnejši od petkovega najboljšega kvalifikacijskega časa, je Charles Leclerc (Ferrari) dobil sobotne dopoldanske šprinterske kvalifikacije. Pa čeprav je v zadnjem hitrem krogu zadel v zaščitno ogrado in polomil prednje krilce. Zaradi rumene zastave je moral zadnji hitri krog prekiniti Carlos Sainz (Ferrari), ki bo tako na šprintu na petem štartnem mestu. Ostali so bili na stezi pred Leclercom, a Sergio Perez in Max Verstappen (oba Red Bull) vseeno svojega časa nista več popravila. Se je pa na četrto mesto prebil George Russell (Mercedes).

Očitno pa sapo izgublja ekipa Aston Martin. Fernando Alonso tretji na prvih treh dirkah je bil z debelo sekundo zaostanka šele osmi, Lance Stroll pa deveti. Pred obema celo Alex Albon (Williams). Hiter je bil tudi novinec v drugem Williamsu Logan Sargeant, ki je imel 11. čas prvega dela kvalifikacij, a je nato trčil v betonsko ogrado in boja za štartna mesta za šprint ni mogel nadaljevati.

VN Azerbajdžana, kvalifikacije in štartna mesta za šprintersko dirko:



1. Charles Leclerc (Ferrari) 1:41,697

2. Sergio Perez (Red Bull) +0,147

3. Max Verstappen (Red Bull) +0,290

4. George Russell (Red Mercedes) +0,555

5. Carlos Sainz (Ferrari) +0,590

6. Lewis Hamilton (Mercedes) +0,805

7. ALex Albon (Williams) +1,149

8. Fernando Alonso (Aston Martin) +1,313

9. Lance Stroll (Aston Martin) +1,367

10. Lando Norris (McLaren)



11. Oscar Piastri (McLaren)

12. Nico Hülkenberg (Haas)

13. Esteban Ocon (Alpine)

14. Kevin Magnussen (Haas)

15. Logan Sargeant (Williams)



16. Gunaju Džov (Alfa Romeo)

17. Valtteri Bottas (Alfa Romeo)

18. Juki Cunoda (Alpha Tauri)

19. Pierre Gasly (Alpine)

20. Nyck de Vries (Alpha Tauri)

Za 25 točk v nedeljo ob 13.00

Osrednja dirka bo v nedelje ob 13.00 (za 25 točk za zmago). Zanjo so kvalifikacije odpeljali že v petek popoldne, prvič v sezoni pa si je "pole position" pridirkal Leclerc. Vodilni v prvenstvu in zmagovalec dveh dirk letos Verstappen bo na drugem štartnem mestu.

Po prvih treh dirkah je v vodstvu Verstappen z 69 točkami, Perez jih ima 54, Alonso pa 45. Foto: Reuters