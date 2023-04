Perez kralj uličnih dirk, Verstappen preklinja varnostni avto

Pet od šestih zmag v formuli 1 je Sergio Perez dosegel na uličnih stezah. Foto: Reuters Mehičan Sergio Perez (Red Bull) je postal prvi dirkač z dvema zmagama v Bakuju. To je njegova druga zmaga letos in šesta v karieri. Pet jih je dosegel na uličnih dirkališčih (po eno v Monaku, Savdski Arabiji in Singapurju). Obenem pa je v soboto dobil tudi šprintersko dirko in zato četrto prizorišče letošnjega prvenstva formule 1 zapušča s kar 33 točkami. Skozi cilj 51 krogov in 305 kilometrov dolge dirke je prišel tri sekunde pred Maxom Verstappnom (Red Bull). Ta je do 11. kroga še vodil, nato pa prvi od vodilnih zapeljal na menjavo pnevmatik. Tik zatem pa je zaradi nesreče Nycka de Vriesa (Alpha Tauri) na stezo zapeljal varnostni avto. Smola za Verstappna, saj sta tako Perez in Charles Leclerc (Ferrari) z manj izgube časa menjala pnevmatike v času, ko je bil na stezi varnostni avto.

Leclerc je vodil tri kroge. Foto: Reuters Je bil pa na več kot dva kilometra dolgi štartno-ciljni ravnini Red Bullov dirkalnik s Hondinim motorjem tako hiter, da je po letečem štartu takoj prehitel Leclerca in pridobil nazaj vsaj eno mesto. Pereza pa v preostanku dirke ni mogel ogroziti. Z 21 sekundami zaostanka je na tretjem mestu končal Leclerc, kar so sploh prve stopničke Ferrarija letos. Sploh prvič v sezoni je Ferrari tudi vodil, a le prve tri kroge. Ko pa je Verstappen lahko vklopil sistem DRS, je Monačana v prvi zavoj četrtega kroga zlahka prehitel. Enako je dva kroga pozneje storil še Perez.

Leclerc je v zadnjih krogih komaj za sabo zadržal Fernanda Alonsa (Aston Martin), ki je prvič v sezoni ostal brez stopničk. Je pa Španec ob letečem štartu prikazal izjemen prehitevalni manever, ko je prehitel Carlosa Sainza (Ferrari). Drugi dirkač Ferrarija je na petem mestu zaostal 45 sekund za zmagovalcem. Nekonkurenčna za stopničke sta bila oba Mercedesa: Lewis Hamilton šesti in George Russell osmi.

VN Azerbajdžana, končni vrstni red:



1. Sergio Perez (Red Bull)

2. Max Verstappen (Red Bull) +2,1

3. Charles Leclerc (Ferrari) +21,2

4. Fernando Alonso (Aston Martin) +22,0

5. Carlos Sainz (Ferrari) +45,4

6. Lewis Hamilton (Mercedes) +46,1

7. Lance Stroll (Aston Martin) +51,6

8. George Russell (Mercedes) +1:14,2

9. Lando Norris (McLaren) +1:20,3

10. Juki Cunoda (Alpha Tauri) +1:23,8

11. Oscar Piastri (McLaren) +1:26,5

12. Alex Albon (Williams) +1:28,6

13. Kevin Magnussen (Haas) +1:29,7

14. Pierre Gasly (Alpine) +1:21,3

15. Esteban Ocon (Alpine) +1:37,7

16. Logan Sargeant (Williams) +1 krog

17. Nico Hülkenberg (Alpine) +1 krog

18. Valtteri Bottas (Alfa Romeo)

Odstop: Guanju Džov (Alfa Romeo), Nyck de Vries (Alpha Tauri)



Skupni seštevek (4/23):



1. Max Verstappen (Red Bull) 93 točk

2. Sergio Perez (Red Bull) 87

3. Fernando Alonso (Aston Martin) 60

4. Lewis Hamilton (Mercedes) 48

5. Carlos Sainz (Ferrari) 34

6. Charles Leclerc (Ferrari) 28

7. George Russell (Mercedes) 28

8. Lance Stroll (Aston Martin) 27



1. Red Bull Honda 137 točk

2. Aston Martin Mercedes 69

3. Mercedes 63

4. Ferrari 37

5. McLaren Mercedes 12

6. ALpine Renault 8

V skupnem, seštevku sezone je po četrti od 23 dirk prvo mesto ohranil Verstappen, Perez pa je precej zmanjšal zaostanek, zdaj ima Nizozemec namreč samo še šest točk prednosti pred ekipnim tekmecem. Največ je ta konec tedna pridobil Leclerc, ki je z 10. mesta skočil na šesto. Prej je imel le šest točk, zdaj jih ima 28. Prvenstvo pa se zdaj šele zares začenja, saj sledi pet dirk v šestih tednih. Naslednji konec tedna bodo dirkali v Miamiju.

Kako se je razpletala dirka



Cilj! Šesta zmaga kariere za Pereza. Zanj ta vikend kar 33 točk. Verstappen drugi in z najhitrejšim krogom v zadnjem krogu. Leclerc je tretji, prvič na stopničkah letos. Alonso na četrtem mestu pa prvič brez stopničk.



Predzadnji krog: Četrti Alonso je odpeljal najhitrejši krog za dodatno točko.



Še 3 krogi: 1. Perez, 2. Verstappen, 3. Leclerc, 4. Alonso, 5. Sainz, 6. Hamilton, 7. Stroll, 8. Russell, 9. Ocon, 10. Norris.



Še 5 krogov: Perez vse bliže drugi zmagi letos, drugi v Bakuju in šesti v karieri (obenem je še včeraj dobil šprint). Je tri sekunde pred Verstappnom in 20 pred Leclercom, ki je medtem odpeljal najhitrejši krog na dirki.



Še 10 krogov: Še naprej najboljši brez drugega postanka, deveti Ocon in 10. Hülkenberg pa celo še brez prvega.



Še 13 krogov: 1. Perez, 2. Verstappen, 3. Leclerc, 4. Alonso, 5. Sainz, 6. Hamilton, 7. Stroll, 8. Russell, 9. Ocon, 10. Hülkenberg.



Še 16 krogov: Perez je oplazil betonski zid, a brez poškodbe na dirkalniku lahko nadaljeval. Nato pa odpeljal najhitrejši krog na dirki.



Še 19 krogov: Presenetljivo mirna dirka. Verstappen z najhitrejšim krogom, a ostaja dobri dve sekundi za Perezom. Leclerc zaostaja 17 sekund.



Še 23 krogov: 1. Perez, 2. Verstappen, 3. Leclerc, 4. Alonso, 5. Sainz, 6. Hamilton, 7. Stroll, 8. Russell, 9. Ocon, 10. Hülkenberg.



25. krog: Polovica dirke. Leclerc je že 12 sekund za Red Bulloma. Obraba pnevmatike je tolikšna, da bo večina morala še na drugi postanek.



22. krog: 1. Perez, 2. Verstappen, 3. Leclerc, 4. Alonso, 5. Sainz, 6. Hamilton, 7. Stroll, 8. Russell, 9. Ocon, 10. Hülkenberg.



19. krog: Perez ostaja vodilni, sekundo in pol pred Verstappnom. Leclerc za njima zaostaja že šest sekund.



16. krog: 1. Perez, 2. Verstappen, 3. Leclerc, 4. Alonso, 5. Sainz, 6. Stroll, 7. Hamilton, 8. Russell, 9. Ocon, 10. Hülkenberg.



14. krog: Leteči štart! Koliko akcije! Perez je ostal prvi, Verstappen je v drugem zavoju prehitel Leclerca, mimo Sainza pa na četrto mesto Alonso, Stroll mimo Russlla. Slednja je nekaj zavojev pozneje prehitel še Hamilton.



12. krog: Vsi preostali še v bokse. Perez in Leclerc sta se vrnila na stezo pred Verstappna, Sainz pa je ostal za njim.



11. krog: Na stezi je obstal De Vries. Verstappen istočasno v bokse. Ostali so peljali naprej. Nato pa varnostni avto.



10. krog: Dirkači v ozadju že v boksih, od višjeuvrščenih pa najprej na menjavo gum peti Hamilton, ki ni več mogel zadrževati Alonsa.



8. krog: 1. Verstappen, 2. Perez, 3. Leclerc, 4. Sainz, 5. Hamilton, 6. Alonso, 7. Stroll, 8. Norris, 9. Russell, 10. Cunoda.



6. krog: Dva kroga pozneje mimo Leclerca še Perez. Red Bull je na tako dolgi ravnini enostavno premočan. Dvojno vodstvo.



4. krog: Na koncu tretjega kroga, ko je imel prvič pomoč sistema DRS, je Verstappen pred prvim zavojem brez težav prehitel Leclerca. To so bili sploh prvi trije krogu Ferrarija v vodstvu v letošnji sezoni.



2. krog: 1. Leclerc, 2. Verstappen, 3. Perez, 4. Sainz, 5. Hamilton, 6. Alonso, 7. Stroll, 8. Norris, 9. Russell, 10. Cunoda.



Štart. Verstappen je dobro štartal, a vseeno v prvem zavoju ostal za Leclercom. Hamilton je ubranil napad Alonsa za peto mesto. Russell z 11. na deveto mesto.



Krog za ogrevanje.



Štartni vrstni red (51 krogov): 1. Leclerc, 2. Verstappen, 3. Perez, 4. Sainz, 5. Hamilton, 6. Alonso, 7. Norris, 8. Cunoda, 9. Stroll, 10. Piastri.