Verstappen najhitrejši, Leclerc zletel v zaščitne gume

Na prvem treningu so vozili z več goriva v rezervoarju in preizkušali nastavitve za dirko. S časom 1:30,125 je bil najhitrejši George Russell (Mercedes), dve desetinki pa je zaostal Lewis Hamilton (Mercedes). Na tretjem in četrtem mestu sta bila lanska rivala za prvaka Charles Leclerc (Ferrari) in Max Verstappen (Red Bull), ki sta zaostala manj kot pol sekunde.

Charles Leclerc Foto: Reuters Povsem drugačna slika je bila na popoldanskem treningu, ki je bil namenjen pripravi na kvalifikacije in je večina pokazala svojo pravo hitrost. Tako sta bila kot pred tednom dni v Azerbajdžanu razred zase Red Bull in Ferrari. Verstappen je za prvo mesto krog odpeljal v času 1:27,930. Skoraj štiri desetinke je na drugem mestu zaostal Carlos Sainz (Ferrari). Leclerc je dosegel tretji čas, nato pa 10 minut pred koncem treninga v sedmem zavoju zletel v zaščitne gume. Pred zavojem so mu namreč zablokirala zadnja kolesa. Za pet minut je bil trening prekinjen. Zmagovalec Bakuja Sergio Perez (Red Bull) je s skoraj pol sekunde zaostanka končal na četrtem mestu. Najboljši od preostalih je bil Fernando Alonso (Aston Martin).

Ferrari je v Miamiju na dirkalnik namestil največ novih delov doslej. "Ne vem, če bo dovolj za borbo za zmago, ampak gremo v pravo smer. V to sem prepričan," je pred prvim treningom dejal Leclerc.

VN Miamija, 2. prosti trening:



1. Max Verstappen (Red Bull) 1:27,930

2. Carlos Sainz (Ferrari) +0,385

3. Charles Leclerc (Ferrari) +0,468

4. Sergio Perez (Red Bull) +0,489

5. Fernando Alonso (Aston Martin) +0,730

6. Lando Norris (McLaren) +0,811

7. Lewis Hamilton (Mercedes)+0,928

8. Lance Stroll (Aston Martin) +1,000

9. Esteban Ocon (Alpine) +1,007

10. Alex Albon (Williams) +1,116

11. Pierre Gasly (Alpine) +1,168

12. Kevin Magnussen (Haas) +1,241

13. Guanju Džov (Alfa Romeo) +1,251

14. Valtteri Bottas (Alfa Romeo) +1,259

15. George Russell (Mercedes) +1,286

16. Oscar Piastri (McLaren) +1,409

17. Nico Hűlkenberg (Haas) +1,463

18. Juki Cunoda (Alpha Tauri) +1,683

19. Nyck de Vries (Alpha Tauri) +1,998

20. Logan Sargeant (Williams) +2,108

Dirkače od petega do 17. mesta je ločila le sekunda, kar napoveduje hud boj za preboj v drugi in tretji del sobotnih kvalifikacij. Te bodo ob 22.00 po srednjeevropskem času, dirka pa v nedeljo pol ure prej.

Dirkališče v Miamiju je speljano okrog stadiona Miami Dolphinsov. Foto: Reuters