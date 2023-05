Red Bull v barvah Miamija, "paddock" kar na nogometni zelenici

V šestih tednih pet dirk formule 1. Po VN Azerbajdžana je tu že VN Miamija. Znova po klasičnem formatu, s tremi prostimi treningi, kvalifikacijami in dirko (nedelja, 21.30). To je prva od treh letošnjih dirk v ZDA. Za krepitev priljubljenosti na ameriškem trgu. "Paddock" so postavili kar na zelenico stadiona Hard Rock, kjer tekme ameriškega nogometa igrajo Miami Dolphinsov.

Prvo dirko v Miamiju, pred stadionom Hard Rock, je dobil Verstappen. Foto: Reuters Miami si je več let prizadeval, da dobi dirko formule 1, lani se je le zgodilo. Zgradili so povsem novo stezo in jo speljali po parkiriščih in cestah krog stadiona Hard Rock v Miami Gardens. Tribune, ograje in drugo infrastrukturo postavijo le za čas dirke. Lani je največ pogledov in nasmehov požela kar na asfalt narisana marina. Letos pa so presenetili s "paddockom" (bivalniki ekip), ki so ga postavili kar znotraj stadiona, na zelenico, kjer jeseni igrajo Miami Dolphins. Tako imajo tudi navijači možnost vpogleda v zakulisje. Gre za hitro stezo, z dvema dolgima ravninama in nekaj hitrimi zavoji, nato sledijo počasni in zelo ozki zavoji od 11 do 16, kjer so lani videli nekaj trčenj. Med drugimi sta se zapletla rojaka Sebastian Vettel in Mick Schumacher, ki pa ju ni več na štartni vrsti. Letos utegne dirko začiniti še dež. Petek bo še suh, za soboto in nedeljo pa so v popoldanskih urah napovedane nevihte.

Spored VN Miamija:



Petek, 5. 5.:

20.00 – 1. prosti trening

23.30 – 2. prosti trening



Sobota, 6. 5.:

18.30 – 3. prosti trening

22.00 – kvalifikacije



Nedelja, 6. 5.:

21.30 – dirka

Perez: Ni lahko, ko si Maxov ekipni kolega

Sergio Perez Foto: Guliver Image Lani je VN Miamija dobil Max Verstappen (Red Bull), drugi je bil Charles Leclerc (Ferrari), ki je bil najhitrejši na kvalifikacijah. Ta dva sta favorita tudi ta konec tedna, čeprav ima okrepljen s samozavestjo po zmagi na dirki in šprintu v Azerbajdžanu svoje načrte za novo slavje Sergio Perez (Red Bull). Letos je zmagal že dvakrat, lani v celotnem letu dvakrat. "Mislim, da je bila ena mojih pomanjkljivosti, kako paziti na pnevmatike. Pozimi smo se z inženirji o tem veliko pogovarjali. Bil sem namreč razočaran, ker na dirkah nisem imel pravega ritma. Letos stvari bolje razumem. Na Red Bullovem dirkalniku se namreč pnevmatike obnašajo precej drugače." Dodaja, da tako šele zdaj postaja pravi Red Bullov dirkač. To je njegova tretja sezona v angleško-avstrijski ekipi, pred tem je sedem let dirkal za Force Indio (zdajšnji Aston Martin). "Psihološko sem zelo močam. To je ena mojih odlik. Ni lahko, ko si Maxov ekipni kolega, saj je na vsaki dirki izvrsten in ves čas zmaguje. Ampak sem verjel vase in se poglobil, kako razumeti celoten koncept našega dirkalnika. Da imam zdaj vse, da se lahko borim za zmage."

Red Bull je dirkalniku dodal nekaj živih "miamijskih" barv:

Our #MiamiGP livery 👉 At the track 🇺🇸 pic.twitter.com/zHLAzJfacM — Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) May 4, 2023

Skupni seštevek (4/23):



1. Max Verstappen (Red Bull) 93 točk

2. Sergio Perez (Red Bull) 87

3. Fernando Alonso (Aston Martin) 60

4. Lewis Hamilton (Mercedes) 48

5. Carlos Sainz (Ferrari) 34

6. Charles Leclerc (Ferrari) 28

7. George Russell (Mercedes) 28

8. Lance Stroll (Aston Martin) 27



1. Red Bull Honda 137 točk

2. Aston Martin Mercedes 69

3. Mercedes 63

4. Ferrari 37

5. McLaren Mercedes 12

6. Alpine Renault 8

Verstappen: Zame je to zgodovina, a ostajam istega mnenja

Max Verstappen Foto: Guliver Image Da bi se lahko v boj za zmago ali vsaj stopničke vmešal Mercedes, je po razočaranju v Bakuju malo verjetno (Lewis Hamilton je bil šesti, George Russell pa osmi). Verstappen in Russell sta zakopala bojno sekiro po dotiku na šprintu. "Pozdravil ga bom in mu rekel živjo, prepričan sem, da mi bo tudi on segel v roko. Zame je to zgodovina, a ostajam istega mnenja," je dejal Nizozemec, ki mu ni bilo všeč, da se ga je dirkač Mercedesa z dotaknil, da bi ga prehitel na štartu šprinterske dirke. Britanec se zaveda, da se bo v Miamiju dvoboj težko ponovil: "Naš dirkalnik ni dovolj hiter. Bolje moramo opraviti svoje delo. Upam, da se bomo lahko borili vsaj z Aston Martinom in Ferrarijem. Lani je bil Miami ena naših najtežjih dirk." Bil je peti, njegov starejši ekipni kolega pa šesti.