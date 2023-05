Leclerc: To je nesprejemljivo

Max Verstappen in Charles Leclerc sta bila prva favorita za zmago na VN Miamija. Po kvalifikacijah sta bila jezna same nase. Dirkač Red Bulla bo štartal šele z devetega mesta, njegov tekmec v Ferrariju pa s sedmega.

Prav dirkači, v katere je usmerjene največ pozornosti, so se opekli na sobotnih kvalifikacijah v Miamiju. Najbolj samokritičen je bil Charles Leclerc (Ferrari). V prvem hitrem krogu zadnjega dela kvalifikacij je naredil napako in postavil le sedmi čas, v drugem pa se je zavrtel in poskrbel za rdečo zastavo. Kvalifikacije so bile končane, nihče več ni mogel izboljšati svojega časa in uvrstitve. "Nimam izgovora. V dveh dneh sem naredil dve napaki in to v istem zavoju. To je nesprejemljivo. Vedno sem zelo strog do sebe. Za mano je slab dan." Običajno je prav na kvalifikacijah najboljši, a na novem in zelo drsečem asfaltu v Miamiju je dirkanje na meji zelo tvegano. Tako bo prvi adut Ferrarija na drugi VN Miamija Carlos Sainz, ki je na tretjem štartnem mestu.

Verstappen: Predvsem sem jezen nase

Na ulični stezi se bo Maxu Verstappnu z devetega mesta težko prebiti do zmage. Foto: Reuters Tudi Max Verstappen (Red Bull) je v prvem hitrem krogu naredil napako, nato pa zaradi Leclercove nesreče ni dobil priložnosti za še en hiter krog. "Ja, vsekakor je šlo za mojo napako. Skušal sem voziti na meji. Naredil sem napako in moral sem prekiniti hiter krog," je bil odkrit dvakratni svetovni prvak. "Nato upaš, da boš imel srečo in ne bo kakšne rdeče zastave. A se je na ulični stezi res zgodila. Ampak predvsem sem jezen nase." Ker je Red Bull precej hitrejši od tekmecev, bo na dirki zagotovo lahko pridobil nekaj mest. "Cilj so vsaj stopničke, si pa seveda želim zmago. Ni nemogoča, a ne bo lahko." Saj je na prvem štartnem mestu Sergio Perez (Red Bull). Mehičan mu lahko vzame vodstvo v skupnem seštevku. Po uvodnih štirih dirkah prvenstva je med njima samo šest točk.

Razočaran nad razpletom tudi Hamilton

Nižje na štartni vrsti sta glede na zmožnosti svojega dirkalnika vsaj še dva dirkača: Lewis Hamilton (Mercedes) na 13. položaju in Lance Stroll (Aston Martin) šele na 18. Ekipni kolega zadnje omenjenega Fernando Alonso bo štartal iz prve vrste. Sedemkratni svetovni prvak Hamilton na dirkah v ZDA še nikoli ni bil na štartu slabši kot šesti. "Bil je eden tistih dni. Dirkalnik je še kar dober, lahko bi se prebil v tretji del kvalifikacij. A so me poslali na stezo za sedmimi dirkači ali nekaj takega. Ko sem prišel v zadnji zavoj, sem bil zadnjimi med vsemi. Moral sem malo upočasniti in so se pnevmatike ohladile. Ko sem začel hiter krog, tako nisem imel nobenega oprijema z asfaltom." Se je pa tudi George Russell (Mercedes) komaj prebil v deseterico. Na štartni vrsti pa bo šesti.

Lewis Hamilton na dirkah v ZDA v tako težkem položaju še ni bil. Foto: Reuters