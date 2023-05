Perez je športno čestital Verstappnu, ki je slavil tretjič letos. Foto: Reuters Max Verstappen (Red Bull) si je želel zmage na drugi izvedbi VN Miamija, a se zavedal, da so z devetega štartnega mesta realne stopničke. Pa je vseeno dosegel tretjo zmago letos in že 38. v karieri. Neverjetno, koliko hitrejši je bil od vseh tekmecev s trdimi gumami, s katerimi je začel dirko in z njimi odpeljal kar 45 krogov. Prehiteval je enega za drugim in mimo drugouvrščenega Fernanda Alonsa (Aston Martin) prišel že v 15. krogu. Povedel je, ko je v 21. krogu takrat vodilni Sergio Perez (Red Bull) z gumami srednje trdote zapeljal na postanek. Ko je Nizozemec vendarle zapeljal v bokse (pred postankom je z 20 krogov starejšimi gumami še vedno dirkal hitreje od ekipnega tekmeca), se je sicer vrnil za Mehičana, a ga že krog pozneje prehitel. Peta dirka sezone se je tako razpletla z enakim vrstnim redom kot prva: zmagovalec Verstappen, drugi Perez in tretji Alonso. Za Španca je to že četrto tretje mesto letos, na svojo 33. zmago pa čaka še naprej, že 10 let.

Perez in Alonso sta izgubila boj s Verstappnom, a nista bila pretirano razočarana. Foto: Reuters "Dobra dirka. Na začetku sem se izognil težavam, enega za drugim sem prehitel. Razliko pa je naredilo to, da so sem s trdimi gumami lahko tako dolgo zdržal na stezi. Na koncu pa sem imel še dober dvoboj s Checom. Zmaga z devetega štartnega mesta je vedno lepa stvar," je v prvi izjavi povedal aktualni svetovni prvak in tako zatrl Perezove upe, da se letos lahko z njim bori za svetovni naslov. "Zaslužena zmaga za Maxa," je bil odkrit Mehičan. "Srednje trde gume so bile res slabe, mnogo slabše od pričakovanj. Max pa je imel izjemen ritem na trdih gumah."

VN Miamija, končni vrstni red:



1. Max Verstappen (Red Bull)

2. Sergio Perez (Red Bull) +5,3

3. Fernando Alonso (Aston Martin) +26,3

4. George Russell (Mercedes) +33,2

5. Carlos Sainz (Ferrari) +42,5

6. Lewis Hamilton (Mercedes) +51,2

7. Charles Leclerc (Ferrari) +52,9

8. Pierre Gasly (Alpine) +55,6

9. Esteban Ocon (Alpine) +58,1

10. Kevin Magnussen (Haas) +62,9

11. Juki Cunoda (Alpha Tauri) +64,3

12. Lance Stroll (Aston Martin) +64,7

13. Valtteri Bottas (Alfa Romeo) +71,3

14. Alex Albon (Williams) +72,8

15. Nico Hülkenberg (Haas) +74,9

16. Guanju Džov (Alfa Romeo) +78,4

17. Lando Norris (McLaren) +87,7

18. Nyck de Vries (Alpha Tauri) +88,9

19. Oscar Piastri (McLaren) +1 krog

20. Logan Sargeant (Williams) +1 krog



Skupni seštevek (5/23):



1. Max Verstappen (Red Bull) 119 točk

2. Sergio Perez (Red Bull) 105

3. Fernando Alonso (Aston Martin) 75

4. Lewis Hamilton (Mercedes) 56

5. Carlos Sainz (Ferrari) 44

6. George Russell (Mercedes) 40

7. Charles Leclerc (Ferrari) 34

8. Lance Stroll (Aston Martin) 27



1. Red Bull Honda 224 točk

2. Aston Martin Mercedes 102

3. Mercedes 96

4. Ferrari 78

5. McLaren Mercedes 14

6. Alpine Renault 14

Mercedes in Ferrari brez možnosti za stopničke

Charles Leclerc je bil samo sedmi. Foto: Reuters George Russell (Mercedes) je odpeljal osamljeno dirko na četrtem mestu. Carlos Sainz (Ferrari) je klub petim sekundam kazni, ker je prehitro vozil v boksih (prepozno je zaviral ob vstopu), osvojil peto mesto. Lewis Hamilton (Mercedes) in Charles Leclerc (Ferrari), ki sta imela večji del dirke obilo težav z dirkači ekip Alpine in Haas, sta v zadnjih krogih vendarle začela voziti hitreje. Še posebej sedemkratni svetovni prvak, ki je bil dolgo časa 13., na koncu pa mu je uspelo nekaj zelo lepih prehitevanj. Teh v ozadju res ni manjkalo. Tako smo videli res dobro dirko na ulični stezi v Miami, ki jo bosta skušala čim prej pozabiti dirkača McLarna. Bila sta povsem nekonkurenčna, Lando Norris na 17. in Oscar Piastri na 19. mestu. Zanimivo pa, da je prav vseh 20 prišlo v cilj. Kljub temu, da so dirkali blizu betonskih ograd, nismo videli niti ene nesreče.

Karavana formule 1 se zdaj vrača v Evropo. Po enem prostem koncu tedna sledijo trije zaporedni. In to s tremi klasičnimi dirkami: Imola, Monte Carlo in Barcelona.

Kako se je razpletala dirka.



Cilj: Verstappen iz devetega štartnega mesta do zmage. Enak vrstni red kot na prvi dirki sezone: Verstappen, Perez, Alonso. Predvsem za Pereza velik poraz.



Še 3 krogi: Hamilton pa v zaključku dirke zelo hiter. Prehitel je še Leclerca in je že peti.



Še 5 krogov: Verstappen ima že dobri dve sekundi prednosti. Odpeljal je tudi najhitrejši krog in se mu obeta še dodatna točka.



Še 7 krogov: 1. Verstappen, 2. Perez, 3. Alonso, 4. Russell, 5. Sainz, 6. Gasly, 7. Leclerc, 8. Hamilton, 9. Ocon, 10. Magnussen.



Še 9 krogov: Nekaj zavojev dvoboja, nato pa Verstappen kar po zunanji liniji v prvi zavoj na prvo mesto. In zdaj ima prosto pot do tretje zmage letos in 38. v karieri.



Še 11 krogov: Verstappen je šel v bokse in se na stezo vrnil tik za Perezom. A če je bil hitrejši z 20 krogov starejšimi gumami, bo s 25 krogov novejšimi samo še hitrejši.



Še 13 krogov: Neverjetno, da Verstappen s 44 krogov starimi gumami, 20 krogov starejšimi od Pereza, vozi nekoliko hitreje od ekipnega tekmeca. Prednost je več kot 18 sekund, kar pomeni, da bo po postanku očitno ostal prvi.



Še 14 krogov: 1. Verstappen*, 2. Perez, 3. Alonso, 4. Russell, 5. Sainz, 6. Gasly, 7. Stroll*, 8. Leclerc, 9. Magnussen, 10. Hamilton (*še brez postanka)



Še 16 krogov: Za deseto mesto fantastičen prehitevalni manever Hamiltona mimo Bottasa.



Še 16 krogov: Verstappen še vedno ni bil v boksih, pa je odpeljal hitrejši krog od Pereza. In prednost se je povečala na 17,5 sekund.



Še 17 krogov: 1. Verstappen*, 2. Perez, 3. Alonso, 4. Russell, 5. Sainz, 6. Ocon*, 7. Gasly, 8. Stroll*, 9. Leclerc, 10. Magnussen (*še brez postanka)



37. krog: Dober dvoboj za 10. mesto, Leclerc in Magnussen. Nekajkrat sta se že prehitela.



36. krog: Russell mimo Ocona, ki s starimi gumami počasi izgublja. Verstappen pa na starih vseeno drži dobrih 15 sekund prednosti pred Perezom.



35. krog: 1. Verstappen*, 2. Perez, 3. Alonso, 4. Sainz, 5. Ocon*, 7. Russell, 6. Hamilton*, 98. Cunoda*, 9. Gasly, 10. Stroll (*brez postanka)



32. krog: 1. Verstappen*, 2. Perez, 3. Alonso, 4. Sainz, 5. Ocon*, 6. Hamilton*, 7. Russell, 7. Hülkenberg*, 9. Cunoda*, 10. Gasly (*brez postanka)



31. krog: Prednost Verstappna se kljub starim gumam ne topi tako zelo, Perez zaostaja 15 sekund in pol. Medtem pa Leclerc na 13. mestu. Pred njim je nekaj voznikov, ki so še brez postanka.



30. krog: Alonso leti naprej, prehiteva Ocona in se vrača na tretje mesto.



28. krog: Alonso prehiteva Sainza in je že četrti. Ocon pred njim še brez postanka.



27. krog: 1. Verstappen*, 2. Perez, 3. Ocon*, 4. Sainz, 5. Alonso, 6. Hamilton*, 7. Hülkenberg*, 8. Russell, 9. Cunoda*, 10. Gasly (*brez postanka)



25. krog: V bokse gre Alonso. Perez je drugi in samo še 17 sekund za Verstappnom. Zdaj vozi občutno hitreje.



24. krog: 1. Verstappen*, 2. Alonso*, 3. Perez, 4. Ocon*, 5. Sainz, 6. Hamilton*, 7. Hülkenberg, 8. Cunoda*, 9. Russell, 10. Stroll* (* še brez postanka)



23. krog: Perez z najhitrejšim krogom na dirki. Zdaj je na trših gumah, ki očitno na tej stezi delujejo bolje. Verstappen bo po postanku moral iti na mehkejše.



23. krog: Perez vendarle mimo Ocona. Sainz je prehitro vozil v boksih (prepozno je zaviral ob vstopu) in je dobil pet sekund kazni.



22. krog: Perez je zdaj obtičal za tretjim Oconom, ki tako kot Verstappen in Alonso še ni bil v boksih.



21. krog: Vodilni Perez v bokse in Verstappen je že prvi.



20. krog: Verstappen, ki je bil edini na trših gumah, samo še dobro sekundo za Perezom. Mehkejše gume se namreč hitreje obrabijo.



19. krog: Verstappen samo še dve sekundi za vodilnim. Sainz ni uspel prehiteti Alonsa in je zapeljal v bokse.



18. krog: Nadaljujejo se prvi in najbrž edini postanki. Russell, Leclerc, prej že Gasly, ki ostaja pred obema.



17. krog: Verstappen je samo še tri sekunde za Perezom, ki že sporoča, da mu popuščajo sprednje gume.



16. krog: 1. Perez, 2. Verstappen, 3. Alonso, 4. Sainz, 5. Russell, 6. Leclerc, 7. Ocon, 8. Gasly, 9. Hülkenberg, 10. Hamilton.



15. krog: Verstappen že napada Alonsa in gre že s prvim napadom mimo! Medtem je Magnussen kot prvi od boljših zapeljal v bokse.



14. krog: Verstappen še mimo Sainza in je že tik za Alonsom. Zgodilo se je torej že mnogo pred kot v 25. krogu.



13. krog: Dvoboj za sedmo mesto Magnussen - Leclerc. Neverjetno, kako se dirkač Ferrarija muči z dirkačem Haasa.



12. krog: Četrti Verstappen je le pet sekund za vodilnim Perezom. Leclerc in Hamiltona pa sta obtičala na osmem oziroma 13. mestu.



11. krog: 1. Perez, 2. Alonso, 3. Sainz, 4. Verstappen, 5. Russell, 6. Gasly, 7. Magnussen, 8. Leclerc, 9. Ocon, 10. Bottas ... 13. Hamilton.



10. krog: In Verstappen še mimo Gaslyja. Nato pa mimo Francoza še Russell.



9. krog: Verstappen mimo svojega tekmeca s šprinta v Bakuju in je že peti. Prehiteva brez težav.



8. krog: Verstappen znova najhitrejši krog, je že na izpugu Russella, tik pred njima pa Gasly.



7. krog: Najhitrejši krog na dirki za Verstappna, ki se že bliža Russellu. Je pa šest sekund za vodilnim Perezom.



5. krog: 1. Perez, 2. Alonso, 3. Sainz, 4. Gasly, 5. Russell, 6. Verstappen, 7. Magnussen, 8. Leclerc, 9. Bottas, 10. Ocon ... 13. Hamilton.



4. krog: Verstappen v istem zavoju mimo Magnussena in Leclerca!



3. krog: Fantastičen troboj za šesto mesto, Magnussen mimo Leclerca, za njim pa je že Verstappen.



2. krog: 1. Perez, 2. Alonso, 3. Sainz, 4. Gasly, 5. Russell, 6. Leclerc, 7. Magnussen, 8. Verstappen, 9. Bottas, 10. Ocon ... 13. Hamilton.



Štart. Perez je zadržal vodstvo pred Alonsom. Vsi varno skozi prvi zavoj. Magnussen je izgubil že tri mesta. Verstappen ni pridobil še nobenega mesta, ostaja deveti.



Krog za ogrevanje.



Štartna vrsta: 1. Perez, 2. Alonso, 3. Sainz, 4. Magnussen, 5. Gasly, 6. Russell, 7. Leclerc, 8. Ocon, 9. Verstappen, 10. Bottas ... 13. Hamilton.



Še 15 minut do štarta. Soparno in delno oblačno popoldne v Miami Gardens. Možna je kakšna nevihta. A za zdaj je asfalt suh. Pred dirkači je 57 krogov. Štartna vrsta napoveduje veliko dogajanja in drame.

Alonsova napoved se ni uresničila

Fernando Alonso Foto: Reuters Ob Perezu, ki je dirkal za svojo sedmo zmago v formuli 1, je bil v prvi štartni vrsti v Miamiju še dvakratni svetovni prvak Alonso. Španec se je zavedal, da bo težko premagal mehiškega tekmeca. "V prvem zavoju bom skušal prehiteti Checa, saj bi rad vodil. Vsaj za nekaj krogov. Nato pa bom osvojil mesto, ki si ga zaslužim. Če bo bo peto, bo pač peto. Če bo sedmo, bo sedmo. Še ene stopničke bi bile fantastične," je pred štartom dejal Španec. Ko so ga še vprašali, kdaj bo v vzvratnem ogledalu zagledal Verstappna, ki je bil na devetem štartnem mestu, pa je napovedal: "V 25. krogu."