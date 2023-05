Dirkališče, kjer je srca tifosov ogrel Michael Schumacher

Tifosi so 16 let čakali na novo Ferrarijevo slavje v Imoli. Uspelo je Michaelu Schumacherju.

Po odpovedi dirke v Imoli (poplave v Emiliji - Romanji) ta konec tedna tako mineva brez formule 1. Pa se vsaj spomnimo na nekaj najlepših in najbolj posebnih trenutkov v zgodovini dirkanja na dirkališču Enzo in Dino Ferrari, ki ga je sicer zaznamovala velika tragedija leta 1994. Tifosi so tu vrsto let dihali za Michaela Schumacherja.

Na dirkališču v Imoli sta se leta 1994 smrtno ponesrečila Roland Ratzenberger in Ayrton Senna, a prizorišče doslej 32 velikih nagrad za prvenstvo formule 1 je ponudilo tudi številne lepe in nepozabne trenutke. Steza Enzo in Dino Ferrari je bila nekoč stalnica na koledarju dirk, prva od dveh italijanskih dirk v sezoni, med letoma 1981 in 2006 pod imenom velika nagrada San Marina, ki je od Imole oddaljen uro vožnje.

Prvi Schumijev "pole position" s Ferrarijem

Na kvalifikacijah v Imoli 1996 je Schumacher prvič osvojil "pole position" s Ferrarijem. Foto: Guliver Image Prav v Imoli je srca tifosov, navijačev Ferrarija, ogrel Michael Schumacher. Kot dvakratni prvak z Benettonom je pred sezono 1996 postal član poskočnega konjiča. Navijači so eksplodirali, ko je v Imoli osvojil prvi štartni položaj, svoj prvi s Ferrarijem. Tako zelo je pritiskal na plin, da je po koncu hitrega kroga zletel s proge (polomilo se mu je vzmetenje). Na dirki je imel še več tehničnih težav, a je kljub uničenemu zavornemu disku osvojil drugo mesto.

Tambay v spomin na Gillesa zmagal s številko 27

Še bolj čustven je bil dirkaški konec tedna leta 1983. Leto prej sta se Ferrarijeva ekipna tekmeca Patrick Tambay in Gilles Villeneuve prav v Imoli po ogorčeni bitki z dotiki hudo sprla. Kanadčan je dejal, da s Francozom ne bo več govoril. Villeneuve je teden dni pozneje umrl v nesreči v Zolderju. Dvanajst mesecev pozneje so tifosi v Imoli slavili spomin na enega svojih najljubših dirkačev. Zmagal je šestkrat, nikoli v Imoli, v prvenstvu je bil najboljši drugi. Tambay je dirkal z Gillesovo številko 27 in osvojil VN San Marina.

Mansell se je zavrtel za 360 stopinj

Italijanom pa je dah zastal na dirki leta 1990, ko je za Ferrari dirkal Nigel Mansell, lev, kot so ga poimenovali v Italiji. Za vodstvo se je boril z Gerharjem Bergejerem (McLaren). Ko ga je za prvim zavojem skušal prehiteti, mu je Avstrijec zaprl linijo in Britanec je moral zapeljati na travo. Tam se je zavrtel za 360 stopinj, a se je čudežno rešil in nadaljeval z dirko. Pozneje je sicer odstopil zaradi pregrevanja v motorju odstopil.

Nesreča Häkkinena, Ferrari slavil po 16 letih

Prva zmaga Ferrarija v Imoli po 16 letih. Za volanom je bil Michael Schumacher. Foto: Guliver Image Po Tambayjevi zmagi leta 1983 so tifosi na naslednjo Ferrarijevo zmago čakali kar 16 let, vse do leta 1999. Mika Häikkinen (McLaren) je bila aktualni prvak, na dirki je vodil z veliko prednostjo. A je pretiraval in se na robniku v zadnjem zavoju 17. kroga zavrtel in raztreščil v ogradi. Pozneje je z drugačno taktiko postankov Michael Schumacher prehitel Davida Coultharda (McLaren) in povedel v skupnem seštevku.

Prva zmaga mlajšega Schumacherja

Prva od šestih zmag Ralfa Schumacherja, v Imoli leta 2001. Foto: Guliver Image Michaelov mlajši brat Ralf Schumacher pa je leta 2001 na VN San Marina osvojil svojo prvo zmago v formuli 1. To je bila njegova peta sezona v kraljici avtomotošporta, Williams pa pred tem štiri leta ni zmagal. Uspelo mu je po zaslugi izvrstnega štarta, saj je iz druge vrste že pred prvim zavojem prehitel oba voznika McLarna. Vodstva ni več izpustil iz rok.

Imola je vselej ponudila izvrstno dirkanje, z veliko prehitevanji. Eden najlepših primerov je bil leta 1993. Na štartu sta Senna (McLaren) in Damon Hill (Williams) prehitela Alaina Prosta (Williams), a ju je pozneje z izjemnimi prehitevalnimi manevri prehitel. Ob koncu dirke se mu je zataknila stopalka za plin, a je vseeno uspel odpeljati zadnjih sedem krogov in še tretjič zmagati v Imoli. To je bila njegova zadnja sezona v formuli 1, ki jo je s sedmimi zmagami končal z naslovom prvaka.

Dolgoletna tekmeca Prost (McLaren) in Senna (Lotus) sta prav na tej stezi leta 1985 uprizorila enega svojih prvih dvobojev. Več kot 12 krogov sta se prehitevala, bitko je dobil bolj izkušeni Prost. A na koncu ni zmagal noben od njiju: Senni je zmanjkalo goriva, Prost pa je bil zaradi prelahkega dirkalnika (premalo goriva v rezervoarju) diskvalificiran. Tako je dirko osvojil drugi voznik Lotusa Elio de Angelis.

Začetek konca Schumacherjeve ere

Prva velika zmaga Alonsa, v boju s Schumacherjem na dirkališču Enzo in Dino Ferrari. Foto: Guliver Image Omenimo še dirko leta 2005, ki je nakazala začetek nove ere v formuli 1 ali bolje konec prevlade Michaela Schumacherja in Ferrarija. Mladi Fernando Alonso (Renault) se sedemkratnega svetovnega prvaka ni ustrašil. Nemec je bil 13. na štartu, a je ujel vodilnega Španca in dirkal na njegovem izpuhi zadnjih nekaj krogov. Alonso je zdržal pritisk in zmagal tretjič v sezoni in četrtič v karieri. "Pripravljen sem bil na borbo do zadnjega kroga. To zmago sem si res želel," je poudaril Alonso in tisto sezono prvič postal svetovni prvak formule 1.