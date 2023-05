F1 in Ferrari za žrtve poplav dva milijona, Cunoda na ulici z lopato

FIA, formula ena in lokalni organizator so v sredo odpovedali VN Emilije - Romanje, ki bi morala biti ta konec tedna v Imoli. Regijo so namreč prizadele katastrofalne poplave, umrlo je najmanj 13 ljudi, vsaj 20 tisoč pa je ostalo brez domov. Pod vodo je bil tudi del "paddocka" na dirkališču Enzo in Dino Ferrari.

Ferrari, ki ima svoj sedež le uro vožnje iz Imole, je doniral milijonov evrov za prizadete, stroške odpravljanja posledic poplav, pa tudi za boljše upravljanje z vodotoki v regiji. Enak znesek je dan pozneje v sklad za odpravljanje posledic darovala še sama formula ena. Njen prvi mož Stefano Domenicali prihaja prav iz teh krajev. "Rodil sem se in odraščal v tej prelepi pokrajini, ki zdaj doživlja najbolj žalostne trenutke v zgodovini. Situacija je grozljiva, a poznam značaj teh ljudi in vem, da se bodo prebili čez krizo." Prizadetim v poplavah so formula ena in ekipe poslale tudi vso hrano in pijačo, ki so jo nameravale uporabiti med tem dirkaškim koncem tedna.

Cunoda: Prosim pomagajte, če lahko

After a horrible night the town is heavily impacted: dust, mud, and the smell of gasoline everywhere. Currently people are struggling to find food and especially places to stay,after many have been evacuated from their own homes. Please, anything you can do to help is appreciated pic.twitter.com/NQw72LeCLy — 角田裕毅/Yuki Tsunoda (@yukitsunoda07) May 17, 2023

Pri čiščenju ulic starega dela Faenze, ki ga je tudi delno poplavilo, je pomagal tudi japonski dirkač ekipe Alpha Tauri Juki Cunoda, prav tako pa tudi več zaposlenih v njihovi tovarni, ki se nahaja prav na obrobju mesta. "Po grozni noči je mesto zelo prizadeto: prah, blato, smrad po bencinu. Ljudje iščejo prenočišče in hrano, saj so številne evakuirani z lastnih domov. Prosim, pomagajte, če lahko," je na družabnih omrežjih zapisal Cunoda, ki med sezono živi prav v Faenzi. Da ga ima ekipa lahko pod nadzorom. Velja namreč za dirkača, ki se mu ne da trenirati. Formula ena pa je ob motokrosu fizično najbolj zahteven avtomotošport, ko morajo vsak dan dirkači teči, kolesariti, telovaditi v fitnesu. Številni so bili tako kar presenečeni, ko so na ulici srečali Cunodo z lopato.

Yuki Tsunoda and his AlphaTauri team mates have been helping with the clean-up in Faenza ❤️ pic.twitter.com/uf2qN5syTf — Formula 1 (@F1) May 18, 2023

Malo verjetno je, da bodo našli nov termin za VN Emilije - Romanje. Prvenstvo, ki bo tako očitno imelo 22 dirk, se naslednji konec tedna nadaljuje z VN Monaka.