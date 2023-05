V živo: Alonsu na štartu ni uspelo, a ima še načrt B

16. krog: 1. Verstappen, 2. Alonso +5,5, 3. Ocon +16,8, 4. Sainz, 5. Hamilton, 6. Leclerc, 7. Gasly, 8. Russell, 9. Cunoda, 10. Norris.



11. krog: Sainz je za predorom napadel Ocona, a zgrešil točko zaviranja. Zapeljal je prek robnika in poškodoval prednje krilce. Lahko vozi naprej.



10. krog: Dobre tri sekunde prednosti Verstappna pred Alonson. Tretji Ocon zaostaja že 10 sekund in za sabo zadržuje Ferrarija in Hamiltona.



8. krog: 1. Verstappen, 2. Alonso +2,3, 3. Ocon, 4. Sainz, 5. Hamilton, 6. Leclerc, 7. Gasly, 8. Russell, 9. Cunoda, 10. Norris.



6. krog: Verstappen povečuje prednost, ta je že več kot dve sekundi. Verstappen, Ocon in Hamilton so na mehkejšim gumah, Alonso in Ferrarija na trših.



2. krog: 1. Verstappen, 2. Alonso +1,3, 3. Ocon, 4. Sainz, 5. Hamilton, 6. Leclerc, 7. Gasly, 8. Russell, 9. Cunoda, 10. Norris.



1. krog: V ozadju napaka Hülkenberga pri zaviranju, skoraj sta trčila s Strollom. Perez že po prvem krogu v bokse, da menja taktiko, saj je bil na zadnjem štartnem mestu.



Štart! Alonsu se želja ni izpolnila, Verstappen je odlično potegnil in ostal vodilni. Brez trčenj v prvem zavoju in brez sprememb na prvih mestih. Še najbolj agresiven je bil Hamilton, ki je napadel Sainza, a enostavno je steza preozka za prehitevanje.



Kroga za ogrevanje. Domači adut Leclerc je VN Monaka končal samo enkrat, lani četrti. Po kaznih treh štartnih mest je na šesti poziciji.



Še 5 minut do štarta. Polne tribune, polni balkoni stolpnic, ljudje na jahtah. Najbolj prestižna dirka formule 1, kjer se radi pokažejo slavni in bogati.



Še 15 minut do štarta. Ob štirih popoldne je v Monte Carlu manjša možnost nevihte. Mokra steza bi še dodatno začinila šesto dirko sezone.



Štartna mesta (78 krogov): 1. Verstappen, 2. Alonso, 3. Ocon, 4. Sainz, 5. Hamilton, 6. Leclerc, 7. Gasly, 8. Russell, 9. Cunoda, 10. Norris ... 20. Perez.



Še 20 minut do štarta. Verstappen in Alonso kolo ob kolesu do prvega zavoja. Španec napoveduje naskok na zmago, prvo po 10 letih. Izziv za Ferrari ob rojstnem dnevu šefa ekipe Vasseurja. McLaren obeležuje 60 let, Haas 150. dirko, Cunoda 50.

Tako lepe priložnosti za 33. zmago Fernando Alonso ni imel že vrsto let. Foto: Reuters Na prvem štartnem mestu je sploh prvič v Monte Carlu Max Verstappen (Red Bull), ki lovi 39. zmago v formuli 1, s katero bi postal najuspešnejši dirkač Red Bulla v zgodovini. Vsaj kar zadeva zmage, Sebastian Vettel ima še naprej več naslovov prvaka (štiri proti dvema). Ob branilcu naslova bo v prvi vrsti še en dvakratni svetovni prvak, skoraj 17 let starejši Fernando Alonso (Aston Martin). Španec ima končno pravo priložnost za svojo 33. zmago, ki jo čaka deset let. Nesreč na treningih in v kvalifikacijah ni manjkalo, tako da je tudi na dirki mogoče vse. Na svojo priložnost bodo tako čakali predvsem oba dirkača Ferrarija, pa Esteban Ocon (Alpine) in Lewis Hamilton (Mercedes), ki so v kvalifikacijah vsi zaostali manj kot štiri desetinke.

V kvalifikacijah čez ciljno črto 4 km/h hitreje

Max Verstappen je prvič na prvem štartnem položaju v Monaku, kjer je predlani že zmagal. Foto: Reuters Nizozemec ga je v kvalifikacijah premagal za vsega 84 tisočink. Odločila sta zadnja dva zavoja, v katerih je Alonso izgubil skoraj tri desetinke. Podatki s telemetrije in GPS so pokazali, da je v zavoju Rascasse Verstappen zaviral nekoliko pozneje kot Alonso. Dirkač Aston Martina je sicer zato nekoliko prej pospešil, a je njegov tekmec v Red Bullu hitreje zavil v zadnji zavoj Antony Noghes. Čez ciljno črto je tako Verstappen priletel s hitrostjo 276 kilometrov na uro, Alonso pa z 272 kilometri na uro. Kvalifikacije in štart so v Monaku najpomembnejši v sezoni, zato se Španec zdaj zanaša na svoj letos vselej dober štart. Nizozemec na štartih ni bil tako konstanten.