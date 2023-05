Ne le Verstappen in Leclerc, še nekdo želi "pole position"

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Max Verstappen (Red Bull) in Charles Leclerc (Ferrari) sta prva favorita za najboljši štartni položaj v Monte Carlu. A v soboto ob 16.00 boj za "pole position" napoveduje tudi Fernando Alonso (Aston Martin). "Morali bi biti eden od kandidatov. Ja." S spremembami na Mercedesu je navdušen Lewis Hamilton. Po petkovih treningih se zdi, da utegne biti VN Monaka bolj zanimiva kot običajno.

Prvih pet v pol sekunde, tudi 14. z manj kot sekundo zaostanka. Drugi trening na ulicah Monte Carla napoveduje izenačene sobotne kvalifikacije, ki so za razplet VN Monaka še bolj pomembe kot na drugih prizoriščih. Čeprav lahko v petek drugi najhitrejši Charles Leclerc (Ferrari) pove, da ne pomagajo vedno. Na prvem štartnem mestu je bil na svoji domači dirki že lani in predlani, a je bil nato lani četrti, predlani pa zaradi napake na pogonski gredi sploh ni mogel štartati. "Ja, smo v igri za prvi štartni položaj, ampak Aston Martin in Red Bull sta tudi zelo hitra. Narediti moramo še en korak naprej." V soboto opoldne sledi še tretji trening. "Če opravimo svoje delo, če dam vse v hiter krog, je vse mogoče." Vse je na ulični stezi lahko hitro usodno, Carlos Sainz je dirkalnik "parkiral" v zaščitne gume na drugem treningu, Leclerc pa denimo pred tremi tedni prav v odločilnem delu kvalifikacij.

Max Verstappen Foto: Reuters V petek je na treningih najhitrejši čas odpeljal vodilni v prvenstvu Max Verstappen (Red Bull), a se pričakovanja uresničujejo: na tej stezi nimajo toliko premoči kot na prejšnjih. S petimi zmagami je Red Bull letos še neporažen. "Prvi trening je bil težak, na drugem smo že bilo malo bolj konkurenčni. A v primerjavi s Ferrarijem se naš dirkalnik na robnikih, neravninah ne obnaša tako dobro. Čaka nas še nekaj dela. Kvalifikacije bodo zelo zelo tesne," napoveduje nizozemski dirkač, ki pa se ne boji le poskočnega konjiča.

Blizu je tudi Aston Martin, pravi Verstappen. Fernando Alonso je na drugem petkovem treningu na četrtem mestu zaostal le dve desetinki. "Dobro je bilo. Dober dan za nas. Opravili smo začrtan program. Kljub nekaj rdečim zastavam sem naredil dovolj krogov, da sem samozavesten v dirkalniku, ker je tukaj zelo pomembno. Dirkalnik je dober, lahko ga je voziti. Zadovoljen sem." Aston Martin je s 102 točkami drugi v konstruktorskem seštevku (vodilni Red Bull jih ima 224). Tudi izkušeni Španec gre na prvi štartni položaj. "Bomo videli. Mislim, da je vse mogoče. Morali bi biti eden od kandidatov. Ja."

Fernando Alonso je bil letos že štirikrat tretji. Deset let čaka na 33. zmago. Foto: Reuters

Hamilton: Občutek je res dober

Lewis Hamilton Foto: Reuters Nista pa omenila Mercedesa, ki je v kneževino prišel s precej predelanim W14. George Russell je bil sicer v spodnji polovici razpredelnice, sedemkratni prvak Lewis Hamilton pa s pol sekunde zaostanka šesti. "Sam sem imel odličen dan. Užival sem v dirkanju. Rad bi se zahvalil vsem v tovarni." Inženirji so zadnja dva meseca skušali izboljšati dirkalnik, Hamilton je brez zmage že leto in pol. "Monako sicer ni steza, kjer bi zares lahko ocenil nove dele, ampak občutek je res dober."