McLaren v Monte Carlu slavi 60 let, Haas 150. dirko

McLarnov dirkalnik za Monako 2023. In legendarni dirkalniki, ki so mu "dali " te barve. Foto: Mclaren

Z VN Monaka se konec tedna nadaljuje sezona formule ena. Dirko v Monte Carlu je leta 1962 dobil Bruce McLaren (Cooper). Leto pozneje je ustanovil svojo ekipo. In prav ta konec tedna bo McLaren obeležil svojo 60-letnico. Mnogo mlajši jubilej pa na najbolj posebni dirki prvenstva čaka ekipo Haas, in to je 150. dirka.

Prvenstvo formule ena se konec tedna nadaljuje z VN Monaka. To bi po prvotnem koledarju morala biti že osma dirka sezone, a bo šele šesta. Že pozimi so zaradi covidnih omejitev odpovedali VN Kitajske, minuli teden pa je zaradi poplav odpadla še VN Emilije - Romanje. Zadnji majski konec tedna pa je že tradicionalno namenjen uličnemu dirkaškemu spektaklu v Monte Carlu. Za dve ekipi bo letos še bolj poseben. Pa čeprav se na zadnje rezultate ne bosta borili za najvišja mesta.

McLaren ima letos 14 točk. Foto: Reuters McLaren, ki je s 183 zmagami druga najuspešnejša ekipa vseh časov, letos obeležuje 60-letnico obstoja. V formuli ena sicer nastopajo od sezone 1966, Novozelandec Bruce McLaren pa je dirkaško ekipo ustanovil leta 1963. Gre za znamko, ki je prisotna tudi v drugih tekmovanjih, na primer v ameriškem prvenstvu indycar in na vztrajnostnih dirkah (Le Mans). Jubilej bodo obeležili s posebno poslikavo dirkalnika, ki so jo poimenovali trojna krona. McLaren je namreč ob formuli ena zmagoval tudi na dirkah Indy 500 in 24 ur Le Mansa.

McLarnov dirkalnik iz 80. let Foto: Reuters Lando Norris in Oscar Piastri bosta imela tako na VN Monaka zadnji del dirkalnika obarvan oranžno oziroma v barvi papaje. S povsem dirkalnikom v barvi papaje so leta 1974 prvič osvojili 500 milj Indianapolisa. Srednji del dirkalnika bo bele barve. Belo-rdeči McLaren je bil sinonim za zmage v formuli ena v 80 letih z Alainom Prostom in Ayrtonom Senno. Ena najslajših zmag se je zgodila v Monte Carlu leta 1984 (Prost). Sprednji del dirkalnika pa bo črn v spomin na zmago v Le Mansu leta 1995. Ta konec tedna je zmaga malo verjetna, niti stopničke. McLaren je trenutno peti v prvenstvu (14 točk), a predvsem po zaslugi odstopov tekmecev na VN Avstralije, ko so bili šesti in osmi. Na zadnji dirki v Miami pa zgolj na 17. in 19. mestu.

Our special livery has more to it than meets the eye. 👀#TripleCrown pic.twitter.com/UDd7mKJVpy — McLaren (@McLarenF1) May 23, 2023

Felix Rosenqvist z enim od treh McLarnov v prvenstvu indycar. Foto: Guliver Image Na 500 milj Indianapolisa McLaren s tremi dirkalniki

V nedeljo se bo ob VN Monaka tradicionalno dogajala tudi dirka 500 milj Indianapolisa. Tam bo McLaren dirkal z različno obarvanimi dirkalniki: Pato O'Ward s črnim, Felix Rosenqvist v kombinaciji bele in papaja barvi, veteran Tony Kanaan pa v kombinaciji črne in papaja barve. V formuli ena različno obarvana dirkalnika iste ekipe nista dovoljena.

Za McLaren, ki ima osem dirkaških in 12 konstruktorskih naslovov, bo to 930. dirka formule ena. Ameriška ekipa Haas, ki je v formulo ena vstopila leta 2016, pa bo ta konec tedna nastopila na svoji 150. dirki. Prvo zmago še čakajo, letos so z osmimi točkami na sedmem mestu med konstruktorji. Vodja ekipa Günther Steiner pravi, da je zanj najlepši trenutek še danes šesto mesto Romaina Grosjeana na njihovi sploh prvi dirki v Melbournu 2016, saj so mnogi govorili, da se ne bodo prikazali na prvi dirki, kaj šele osvojili točke. "Uspelo nam je. Še vedno smo tukaj. Zelo sem ponosen. Na prvi dirki smo osvojili točke, kar ni uspelo niti številnim novim ekipam." Tudi zato, ker ima lastnik ekipe Gene Haas − kljub številnim finančnim izzivom − dovolj potrpljenja.